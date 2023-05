Goodyear responde a la decisión de la FIA sobre los neumáticos en Le Mans

Las 24 Horas de Le Mans de la temporada 2023, además de celebrar el centenario de la mítica carrera, marcará el regreso de los calentadores de los neumáticos, algo que el WEC prohibió para este año. Sin embargo, los organizadores cambiaron de opinión para la disputa de su evento principal, y fue fruto de una "evaluación en profundidad de los datos de uso de los neumáticos junto con los proveedores exclusivos de neumáticos" del campeonato.

Después de que se confirmara la noticia, uno de esos fabricantes de los compuestos con los que rodarán los coches ha expresado su disconformidad. Goodyear respondió a preguntas de Motorsport.com y aclaró su posición sobre la decisión de la FIA y del Automobile Club de l'Ouest [ACO].

La compañía estadounidense aseguró que había "desarrollado neumáticos que han demostrado rendir en una amplia ventana operativa, con o sin calentamiento", aunque acataban el regreso de esos elementos en los compuestos.

"Apoyamos la decisión de la FIA y el ACO, y trabajaremos con los equipos en Le Mans para ayudarles a optimizar el rendimiento, independientemente de las condiciones a las que se enfrenten durante la carrera", comentaron fuentes de la marca. "Por lo tanto, Goodyear cooperará plenamente con la decisión de reinstaurar los calentadores de neumáticos en Le Mans, donde las temperaturas pueden variar enormemente a lo largo de las 24 horas".

"A largo plazo, Goodyear está de acuerdo en que la eliminación de los calentadores de neumáticos puede ser otro paso para hacer el campeonato más sostenible y seguirá trabajando con el WEC y las ELMS [European Le Mans Series] para apoyar cualquier transición", explicaron. "Además de proporcionar neumáticos preparados para todas las condiciones, el trabajo de Goodyear incluye la introducción de presiones mínimas y ángulos de caída máximos para orientar a los equipos sobre cómo mejorar la gestión de las gomas".

La compañía que fabrica los compuestos de los conjuntos que participarán en la categoría LMP2 de las 24 Horas de Le Mans de este año, pese a no estar en la misma línea que la federación internacional y la organización, fue comprensiva y trabajara de todos modos con las restricciones impuestas. No obstante, habrá alguien en la parrilla que no seguirá las reglas establecidas en la cita francesa de este curso.

"El Garage 56 Chevrolet Camaro ZL1 no utilizará calentadores de neumáticos ya que los Goodyear han sido desarrollados y probados para ser utilizados sin ellos, y esta entrada de innovación se sitúa fuera de las regulaciones estándar", concluyó la firma estadounidense.

