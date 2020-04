¿Cuál es el futuro para el WEC y las 24 Horas de Le Mans?

¿Que cambiará tras el coronavirus?

Gerard Neveu: “Seguro que afectará al comportamiento de las personas porque aprendemos mucho y tendremos que pasar a tener una actitud diferente. Tal vez la frecuencia de viajes puede ser uno de esos cambios, pero también la manera en la que se organizan los eventos, la forma en la que se gestiona al público, cómo trabajamos con el equipo, la forma en la que organizamos todo será un poco diferente".

Pierre Fillon: “Sabes, nuestra generación no conoce la guerra, pero nos enfrentamos a esta loca crisis. Creo que durante seis meses, o tal vez un año, todo será diferente en cuanto a viajes, organización de eventos, etc. Pero estoy seguro de que en uno o dos años volveremos como antes".

Pierre Fillon, presidente del ACO

¿Creéis, como varios líderes con los que hemos hablado para esta serie #thinkingforward, que el deporte tiene que aprovechar este momento para ser realmente audaz? ¿Y qué pasos recomendaríais para configurarlo mejor para el futuro?

PF: “Sí, creo que en cada crisis hay una oportunidad. Creo que el automovilismo ya iba a cambiar antes de la crisis con la visión que había de la generación joven que sigue el motorsport, con el tema del medio ambiente, y creo que esta crisis la podemos usar para acelerar la nueva visión del automovilismo”.

GN: “Lo primero que aprendes cuando te enfrentas a una situación como esta es que debemos ser muy humildes, porque al final estamos ante una situación desconocida".

“Lo que nos recuerda esta crisis es que vivíamos muy mimados. Y no valoramos los pequeños detalles. Podemos hacernos la pregunta: '¿Estamos seguros de que no duplicamos demasiada competición al mismo tiempo?' Porque ahora estamos totalmente en problemas con respecto a cómo reiniciar el campeonato. ¿Tenemos suficientes competidores para lograr que los diferentes mercados y los diferentes campeonatos estén satisfechos?".

“Esta crisis requiere que tengamos una visión global: no hay un solo campeonato que no esté en una posición muy frágil a la que ha llegado rápidamente en dos meses. Tal vez si hay demasiada oferta en el mercado, eso nos pone a todos en una posición frágil. Entonces, quizás entre los diferentes organizadores, promotores de las diferentes categorías, deberíamos tener que reconsiderar cómo gestionamos juntos este mercado global para asegurarnos de que esto no sea demasiado para todos".

“Siempre le dije a Pierre: 'Está bien, pero Le Mans es diferente'. Es un gran evento, como Indianápolis o quizás Daytona o Sebring, o algunos grandes premios de Fórmula 1, por ejemplo. Es cierto que Le Mans es una excepción. Le Mans es Le Mans, que es como el Monte Everest".

“Por supuesto, a corto plazo el mercado no será más grande, sino más pequeño. No esperamos tener más y más competidores porque primero la gente tendrá que recuperarse. Tienes una industria, que es una industria de eventos en directo con equipos profesionales, pero mira la situación de los fabricantes. Tendrán que enfrentarse primero a su primera misión, que es vender coches. Tendrán que recuperarse de una situación que nunca antes conocieron. Creo que en Europa, el mercado está cayendo un 55% durante los últimos dos meses, lo cual es sorprendente".

"Así que el automovilismo se mantendrá seguro, porque el automovilismo es una industria real y es parte del trabajo".

Gerard Neveu, CEO del WEC

PF: “Creo que el automovilismo se mantendrá seguro después de la crisis, pero para los fabricantes, el problema principal no será el automovilismo en los próximos meses. Necesitan sobrevivir, necesitan reiniciar las actividades. Y vemos que no será fácil. Por ejemplo, Toyota intentó volver a la actividad en Francia y los sindicatos no ayudaron. Ayer hablé con Peugeot y tienen que conservar su efectivo para poder enfrentarse a esta situación durante los próximos meses. Gastan dinero pero no tienen ingresos. Entonces es muy difícil, pero creo que el automovilismo seguirá. De acuerdo, Le Mans es una carrera mítica, pero Le Mans necesita a las ELMS. Le Mans necesita que todas las categorías continentales tengan 60 coches en la parrilla ”.

“Y lo que es importante para mí, si queremos mantener a los fabricantes, necesitamos acelerar el desarrollo de la nueva tecnología de cero emisiones. Ya sabéis que para el ACO el hidrógeno es muy importante y para nosotros es una oportunidad de acelerar el desarrollo, porque creo que este aspecto será muy importante para las marcas en la decisión de seguir en el automovilismo. Pero esto no es suficiente. En el automovilismo tenemos fabricantes, pero tenemos también equipos clientes y demás. Creo que es muy importante que reduzcamos los costes".

"Empezamos a hacer eso antes porque en LMP1 son 100 millones de euros al año para Toyota, tal vez, y con LMH - los hipercoches - sabes que el presupuesto será de 25 millones y lanzaremos LMDh, una plataforma capaz de competir en el WEC, las 24 horas de Le Mans y el IMSA, por menos de 20 millones. Entonces necesitamos dar un gran paso. Tenemos que seguir haciendo eso, tenemos que pensar en cómo reducir el coste de la logística del número de personas en la pista, etc. Si no hacemos eso, creo que el automovilismo está realmente en peligro. Así que tenemos que ser innovadores".

Pierre Fillon, Presidente del ACO, Shigeki Tomoyama, Presidente de Gazoo Racing

Le Mans es mucho más que una carrera de automovilismo, como tú dices: un gran festival para los aficionados de ideas afines que se unen para disfrutar de un evento legendario. Pero si tuviera que disputarse a puerta cerrada, ¿existe esa opción?

PF: "Sí, es una opción. ¡En este momento, nadie sabe lo que pasará en septiembre! Tenemos muchos eventos importantes en Francia antes de eso, como el Tour de Francia y Roland Garros [tenis]. ¿Podremos organizar un evento con más de 100.000 personas? No sé la respuesta. Si escuchas a nuestro presidente, tal vez después de mediados de julio sea posible algo, pero si escuchas a Alemania, no habrá nada antes de finales de agosto. Acabo de leer que un gran evento en Munich [el Oktoberfest, del 19 de septiembre al 4 de octubre] está cancelado, así que nadie lo sabe".

"Tenemos tres opciones: la opción 1 es que se nos permita organizar nuestro evento con los aficionados, tal vez con algunas restricciones como mascarillas, etc. La segunda opción es que no tengamos más de 5.000 personas o algo así, lo cual sería una buena opción para la televisión, pero no es buena para los aficionados que quieran asistir. Y, por supuesto, no sería un verdadero Le Mans: no se trata solo de la carrera, es una experiencia para los espectadores. Y la opción 3 es que sea imposible organizar el evento de las 24 horas de Le Mans. ¡Esperamos que esa no sea la opción! Pero, en este momento, no podemos excluirlo".

GN: “Nosotros [el WEC] estamos más preparados para celebrar eventos a puerta cerrada. Respetamos todos nuestros eventos, pero nuestro objetivo, nuestra prioridad para el campeonato es que los fabricantes y todos nuestros equipos se aseguren de que puedan cumplir los contratos que tienen para completar la temporada. Y eso es con pilotos y patrocinadores, con todas las personas involucradas. Todos son equipos profesionales. Y, además, esperamos que puedan prepararse correctamente para Le Mans".

"También estamos hablando con otros campeonatos, como la Fórmula 1 y la Fórmula E, para asegurarnos de que no coincidan eventos históricos en Europa. Hará muchas carreras en la misma zona al mismo tiempo, tenemos que tener cuidado con eso. A mediados de junio, diría que es un buen momento para tomar una decisión sobre la situación exacta en ese momento. Vamos paso a paso; decidiremos cuando tengamos un buen conocimiento".

El trofeo de las 24 Horas de Le Mans llega en un coche conducido por Pierre Fillon, Presidente del ACO

¿Y es septiembre la fecha límite, la "última oportunidad" para 2020, o hay la posibilidad de ser flexible?

PF: “Seguro, si a finales de julio las autoridades nos dicen que es imposible en septiembre, pero que es 100% posible en octubre o noviembre, por supuesto, lo haríamos. No serán las mismas 24 horas a las que estamos acostumbrados, pero somos profesionales y tenemos excelentes pilotos. ¡Corrimos en Spa con nieve el año pasado!".

GN: “Si piensas en los cimientos de nuestra casa, Le Mans es claramente el pilar central de todos los programas de coches deportivos. Por lo tanto, hay que proteger el pilar si quieres mantener en pie la casa. Si sufres algunos daños, primero debes proteger esa parte. Será la garantía de que hay un futuro".

Pierre Fillon, presidente del ACO, Jim France, presidente de IMSA, Gerard Neveu, CEO del WEC, John Doonan, presidente de IMSA, y Ed Bennett, CEO de IMSA

¿Cómo es la relación con IMSA?

GN: “Mantenemos nuestra asociación con IMSA. Tengo una llamada con Jon Doonan [presidente de IMSA] cada dos o tres días. Pierre y yo tenemos un comité directivo que se reúne más o menos una vez por semana, incluido IMSA, lo cual es mucho más de lo que se hacía antes. Estamos en el enfoque final para la reglamentación de los LMDh, y ellos se enfrentan exactamente a la misma situación. Jon tiene que revisar su calendario cada dos semanas, por lo que estamos en contacto para asegurarnos de que cuando se hagan los cambios no afecte al WEC y a ELMS. Tenemos que tener cuidado con las fechas de carrera y proteger esta relación. Hacer algo mal con IMSA sería tan malo como hacernos algo malo a nosotros mismos”.

Pierre Fillon, presidente del ACO, Gerard Neveu, CEO del WEC

¿Cómo se encuentran las reglas de los LMdH?

PF: “Podemos decir que, a tiempo, por supuesto, deberíamos haber anunciado las regulaciones en Sebring. El trabajo ha continuado desde entonces. En primer lugar, la relación con IMSA es excelente. Creo que hoy tenemos un reglamento técnico, y solo estamos finalizando pequeños detalles y después de la crisis no tenemos otra opción, tenemos que tener éxito con este proyecto. Es muy importante para el futuro de los sportcars. Para mí es vital. Está casi terminado, y creo que podremos anunciar el marco de las regulaciones en dos semanas ".

GN: “ACO e IMSA son probablemente las dos mejores asociaciones para administrar las carreras de sportcars en el mundo. Tenemos que ser humildes de nuevo. Entonces, para hablar sobre LMDh como hablamos ahora, si nos fijamos en hace un año, nadie estaba listo para apostar por eso. Tenemos que ir paso a paso. Primero, si podemos hacer algo muy buenos con LMDh, nos ayudará a construir algo mejor para el futuro. Pierre tiene razón: el automovilismo volverá; no puedes destruir una industria tan grande. Pero tendremos que recordar eso, mantenernos humildes y proveer solo en el mejor interés de la comunidad de carreras de autos deportivos ".

PF: “Tenemos que ir paso a paso. Hace un año no podíamos imaginar que los grandes fabricantes aceptarán usar otro chasis, no su propio chasis. Era algo imposible para ellos, y hoy es posible. Todo cambió. Trabajamos paso a paso, por lo que tenemos que lograr el LMDh, y creo que estamos en el buen camino. Después de eso, trataremos de ver qué podemos compartir y qué podemos hacer junto con IMSA. Creo que hay muchas posibilidades”.

Le Mans eSport series

¿Cuál ha sido vuestra impresión de cómo los Esports han crecido aprovechando la situación de la pandemia?

GN: “Para mí hay un espacio real para los Esports, no creo que reemplacen el automovilismo real en la pista, pero es una actividad complementaria obligatoria si quieres unirte a la próxima generación de fanáticos, con una nueva generación de personas. No solo los fanáticos, también los pilotos. Entonces, para ser muy eficiente, ayuda a mantenerse conectado con la nueva generación de personas a nivel mundial: medios, fanáticos, pilotos, etc. Es como un lenguaje que usas para compartir la pasión del automovilismo. El sentimiento es que debemos estar en este espacio”.

"Esa es la razón por la que lanzamos hace dos años el campeonato de Esports de Le Mans en asociación con Motorsport Games. Sentíamos que era muy importante estar en este escenario. El objetivo real es entregar nuestros propios juegos electrónicos, porque estos son parte de la exhibición de lo que está produciendo. Puedes modelar el contenido que tienes en las carreras reales, entonces tienes que hacerlo. Esto es como un producto dedicado que se hace accesible a todos los fanáticos y socios. El caso es que esta crisis es como un acelerador para los Esports, acelera la visibilidad y el interés en ellos ahora. Pero en el futuro, cuando las actividades se reinicien en la pista, todavía tendremos los Esports, pero será complementario".

PF: “Solo quiero agregar que creo que los Esports son una herramienta fantástica. Es un puente entre la nueva y la vieja generación. Es una forma fantástica de interesar a los jóvenes en el deporte motor. Seguro que tenemos que desarrollar los Esports y ahora es un deporte real. Seguí el Gran Premio de China a través de los Esports y fue interesante ver a Charles Leclerc y los otros pilotos. Tal vez fue algo casi real. Tenemos que usar esta plataforma para aumentar el interés en el automovilismo entre los jóvenes”.