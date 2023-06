Toyota defiende a Hirakawa pese a su error en las 24H de Le Mans

El equipo Toyota soñaba con una sexta victoria consecutiva en las 24 Horas de Le Mans, pero pronto se torcieron las cosas. Tras la decisión de la ACO y la FIA de modificar el Balance of Performance para sumar 37 kilos al vehículo japonés, el conjunto no cesó en su empeño de ir a por el triunfo.

En la sesión de clasificación vieron cómo Ferrari los superaba, pero lograron alcanzar el liderato de la carrera con el #8 al inicio, por lo que todos esperaban que se escapara durante la noche. Mientras, el #7 de Kamui Kobayashi recibió un fuerte impactó en la parte trasera del que no se recuperó por un GTE Am que no frenó en una Slow Zone cuando cayó la noche.

Así pues, Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa se quedaban como los únicos contendientes a superar al Cavallino Rampante, que a falta de pocas horas para el final estaba en cabeza con el #51. En su proceso de recuperación, el japonés de la alineación de Toyota cometió un fallo en la frenada y se fue contra las barreras, dejando ahí cualquier posibilidad de triunfo.

Finalmente, los nipones cruzaron la línea de meta en la segunda posición, una que sabe a derrota por las caras que había en el garaje: "En primer lugar, dar las gracias a mis compañeros por el duro trabajo, y al equipo y a los aficionados por este año. Debemos aprender de esta carrera y volver más fuertes".

"Tenemos tres carreras para el campeonato, así que centrarnos en el campeonato puede ser bueno. También por mi parte, aprendo de mi error y vuelvo más fuerte", explicó Ryo Hirakawa después de las 24 Horas de Le Mans en las que acabaron con su racha de triunfos consecutivos.

Por su parte, el suizo de la tripleta, comentó: "Ha sido una carrera dura, permanecer en pista no fue fácil, y para explicarlo muy sencillo, éramos un poco demasiado lentos. Teníamos que acelerar demasiado para mantenernos a su altura [del Ferrari], eran más rápidos que nosotros".

"No diría que desde el principio, en el primer stint seguíamos ahí, pero luego no pudimos seguirles. Tenían más ritmo, podían darse el lujo de acelerar", continuó Sebastien Buemi. "Hicimos todo lo que pudimos y no nos arrepentimos de nada. Enhorabuena a ellos, han estado impresionantes desde la clasificación, ahora intentaremos ganar el campeonato y volver más fuertes".

El experimentado Brendon Hartley, también le dio la enhorabuena al Cavallino Rampante, y defendió a su compañero japonés pese al error en el pilotaje: "Sinceramente, muchas felicidades a Ferrari. Hoy nos han superado, han tomado las decisiones correctas y han ganado la carrera, enhorabuena a ellos, la verdad es que lo hemos dado todo".

"Cuando yo estaba en el coche, intentamos hacer un triple stint. Nadie lo había intentado antes, teníamos un ritmo excelente, y al final de la carrera, cuando la pista se calentó un poco, el coche pareció animarse", dijo el neozelandés. "Volvimos a la pelea y pudimos aplicar algo de presión. Se estaba poniendo emocionante".

"Unas palabras para Ryo [Hirakawa], está siendo muy duro consigo mismo, pero todo el mundo ha visto esta carrera hoy con la cantidad de accidentes y las difíciles condiciones. De hecho, fueron las condiciones más difíciles de la noche", aseguró el de Toyota. "Se confió en él al final, en la situación más difícil posible, para que fuera a fondo, a todo riesgo, a darlo todo, de eso se trata, pero no funcionó".

"Creo que tenemos que aceptar la derrota y felicitar a Ferrari. Estoy orgulloso de lo que hicimos como equipo", añadió Brendon Hartley. "Pienso que fuimos los perdedores hoy, eso está bastante claro, lo hemos dado todo. El año que viene volveremos a luchar por el primer puesto, el campeonato del mundo es lo siguiente en lo que hay que pensar y después de eso, será Le Mans otra vez".

