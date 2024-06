Juncadella completó un primer Le Mans del que sentirse orgulloso

Dani Juncadella confiaba al máximo en su talento y en el del equipo TF Sport con el que, a los mandos de un Corvette, disputaba sus primeras 24 Horas de Le Mans. Fue el piloto profesional que lideró y guió el camino a sus compañeros amateur, para terminar 38º clasificado general, 11º en su categoría LMGT3.

Charlando con Motorsport.com sobre cómo había rendido su escudería, explicó un contratiempo muy concreto que limitó su coche: "La carrera muy bien en el sentido de que el equipo hizo un gran trabajo, tuvimos varios problemas técnicos, perdimos el embrague al cabo de ocho o nueve horas y el resto hubo que arrancar con el motor de arranque y a trompicones, pero funcionó hasta el final de carrera. Pensábamos que nos tendríamos que retirar pronto, y funcionó, lo cual es increíble. El equipo es muy buen equipo, tiene mucha experiencia en Le Mans, en el WEC, y contento con cómo gestionaron todo".

Sin embargo, el coche no daba para más. Después de su primer stint, Juncadella dejó un enigmático mensaje en el que se mostraba molesto y a su vez aseguraba que se mordía la lengua. Se trataba de la frustración con el sistema de equilibrio de rendimiento, que dejaba su coche por detrás de sus rivales. Explicándolo, admitió: "Yo básicamente desde el principio vi que iba a ser difícil estar al nivel de los demás, desde el primer momento en el test a nivel de velocidad en la recta no estábamos al nivel de los mejores. Ese fue un factor muy limitante a nivel de ritmo, de velocidad, y se demostró en la primera vuelta de carrera o la segunda, o la tercera, que no teníamos velocidad en la recta".

"Y me jode, porque me pasaron como siete coches en un stint simplemente porque no teníamos velocidad en recta, luego en curva íbamos muy rápido, pero para hacer los tiempos en Le Mans es mala fórmula ser rápido en curvas".

Respecto a la referencia al piloto categoría Bronce con el que peleaba, dijo: "En la última vuelta del primer stint me estaba defendiendo de un piloto Bronce que iba en un Porsche, un piloto que obviamente está bastante lejos del nivel de cualquier profesional, no de mí mismo, sino de cualquier profesional. Y es frustrante acabar esa primera hora y pensar que te quedan aún 23 horas y que ese es el nivel".

Más allá de su equipo y su coche, Juncadella se mostró orgulloso de su propio rendimiento en su primera vez en Le Mans: "Mi actuación personalmente creo que fue muy, muy buena a nivel de ritmos, de velocidad, de consistencia en todas las condiciones que hubo. Muy contento con mi rendimiento, obviamente no se pudo ver mucho porque al final estábamos a dos vueltas de los líderes constantemente pero creo que con lo que teníamos tuve muy buen rendimiento. Una gran experiencia para mí para el futuro, sin resultados obviamente pero personalmente creo que muy contento con el trabajo".

Al no haber disputado antes esa carrera y al ser el Circuito de La Sarthe una pista que cuenta con carreteras convencionales y que por tanto solo para la mítica prueba se puede recorrer, Juncadella había tenido que entrenar en la versión virtual de la pista. Tras probarlo en la 'vida real', se mostró encantado: "Me sorprendió enormemente lo parecido que es el circuito al simulador, es increíble. Es algo muy sorprendente, que sean capaces de replicar ese circuito, está clavado, creo que es algo muy bueno para nosotros como piloto, para nuestra preparación y para conocer el circuito".

Uno de los aspectos más complicados de correr en Le Mans es la duración de la carrera, y lo complicado que es descansar para rendir en todo momento. Juncadella se aprovechó de la larga neutralización que tuvo la edición 2024: "Por la noche pude descansar porque hubo un Safety Car durante más de tres horas y ese fue un gran momento para poder hacer un descanso, me ayudó mucho y ahí tuve un par de horitas que pude dormir bien y estar descansado para la mañana".

Por último, para 2025, Juncadella quiere volver, y sabe que será en las mismas condiciones respecto al nivel de compañeros, porque el Plan A es repetir en LMGT3. "Espero tener compañeros lo mejor posibles, pero el reglamento parece seguir encaminado hacia Pro Am, así que eso es lo que hay. Difícil que sea con compañeros Pro, a no ser que hagan una categoría Pro, que obviamente mi intención sería estar ahí", concluyó.