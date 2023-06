El compañero de Rossi en Le Mans pensaba que era una "broma" correr con él

Valentino Rossi conquistó este viernes su primera victoria con los GT3: fue con su BMW del equipo WRT, con el que compite en el GT World Challenge Europe, junto a Jérome Policand en la segunda carrera de la Le Mans Cup, la categoría telonera de las 24 Horas de Le Mans 2023 que se disputan este fin de semana en La Sarthe.

Policand reveló a Motorsport.com que no se creía la oferta del jefe del equipo WRT, Vincent Vosse, de correr con el nueve veces campeón del mundo de motociclismo en uno de los M4 GT3.

"Vincent [Vosse] me llamó y me dijo: '¿quieres conducir en la carrera Road to Le Mans?'", contó el veterano que tiene ya un total de trece participaciones en el trazado francés, mientras que dirige el Auto Sport Promotion Mercedes que compite con WRT en el GTWCE. "Luego me dijo que quería que pilotara con Valentino [Rossi], pensé que era una broma, pero cuando me aseguró que iba en serio, ¿qué iba a decir?".

"Tengo 58 años y tengo la oportunidad de pilotar con Valentino en un circuito que me encanta, así que siempre iba a decir que sí", continuó, para después revelar que se lo propuso debido a la experiencia que tenía el piloto de bronce. "Necesitaba un bronce, y quería a alguien con buena experiencia en Le Mans, así que pensé en Jerome [Policand]", dijo el director del conjunto. "Era la elección perfecta para ayudar a Valentino en su primera vez en Le Mans".

Policand pasó a la categoría de bronce hace tres años, cuando cumplió 55, y explicó que dejó de considerarse piloto de carreras profesional tras su última temporada completa del Campeonato Francés de GT en 2007. Desde entonces, solo ha competido esporádicamente, incluyendo una aparición en las 24H Series al volante de uno de sus propios Mercedes-AMG GT3.

Por su parte, Rossi es piloto oficial de BMW, y estuvo en el Road to Le Mans, que combina GT3 y LMP3, para aprender el circuito antes de su primera aparición en las 24 Horas del año que viene. El mito italiano espera correr con los nuevos LMGT3 que llegarán en 2024, una oportunidad que podría ser realidad con WRT. El equipo belga está en la prueba con dos BMW M4 GT3 en el WEC, junto con su programa completo de fábrica de la categoría Hypercar con el M Hybrid V8 LMDh de los alemanes.

