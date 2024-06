Bourdais niega celebrar la pole en las 24 Horas de Le Mans antes de tiempo

La decisiva sesión clasificatoria del jueves, que reunió a los ocho más veloces de cada categoría, se interrumpió a falta de poco menos de ocho minutos para el final debido a un accidente de Dries Vanthoor con su BMW en la curva Indianápolis. En ese momento, Sébastien Bourdais estaba en la pole position provisional con un 3:24.816, y durante esa bandera roja, segundos antes de que volviera a ponerse todo en marcha, se vio a algunos miembros del conjunto de fábrica dirigido por Chip Ganassi, celebrar alrededor del francés, cuyo padre, Patrick, parecía especialmente eufórico.

Sin embargo, resultó que no solo se reanudó la sesión, sino que la referencia del galo la superó Alex Lynn en el otro Cadillac, además de Kevin Estre, quien finalmente acabó en lo más alto de la tabla de tiempos con su Porsche gracias al 3:24.634. Cuando Motorsport.com preguntó a Sébastien Bourdais si lo estaba celebrando, respondió: "No, en todo caso, le estaba diciendo a todo el mundo que faltaban siete minutos y medio, no sé por qué estáis aquí pidiéndome fotos".

"Es bastante gracioso, porque cuando ya no estábamos en la pole position, no había nadie, fue gracioso, pero es bastante típico de la prensa", dijo, además de explicar que le hubiera gustado volver a la pista a por un último intento, pero la combinación de alargar su tanda y la bandera roja, se lo impidieron.

"Habíamos previsto suficiente combustible para hacer dos y dos [vueltas]. Como el giro de entrada era más rápido durante la primera tanda, seguimos apretando porque había riesgo de lluvia, y ya cayeron algunas gotas, así que no sabías lo que iba a pasar", comentó. "La tercera vuelta del primer intento fue tres o cuatro décimas más rápida, así que seguimos hasta el final".

"Desgraciadamente, como no está permitido repostar durante la Hyperpole, eso nos dejó con solo una vuelta para el segundo intento, pero se produjo la bandera roja. No creo que hubiera podido conseguir un mejor tiempo, pero íbamos a intentarlo de todos modos, y la bandera roja nos perjudicó en ese sentido", continuó. "No podíamos haber hecho otro giro, una vuelta rápida y esperar está bien, así que es como fe".

Sébastien Bourdais y sus compañeros, Scott Dixon y Renger van der Zande, empezarán la carrera desde la segunda posición después de la sanción que arrastraba el otro de los Cadillac de la anterior ronda del WEC en las 6 Horas de Spa-Francorchamps.

