Antonio García: "No firmo el podio, pero queda trabajo por hacer"

Antonio García (Madrid, 1980) afronta este fin de semana su 15ª edición de las 24 horas de Le Mans, una prueba que ya ha ganado en tres ocasiones en la máxima categoría de GT. Después de la ausencia del equipo Corvette Racing en 2020 por la complicada logística a causa de la COVID-19, estrenan el C8.R con motor central en La Sarthe.

Además, esta edición también tendrá un extra de emoción para el veterano piloto madrileño tras el fallecimiento a principios de año de su mentor, Adrián Campos, y de su abuelo. García ha querido homenajear al primero con una edición especial de su casco para la mítica prueba, y espera añadir el triunfo en Le Mans al que ya consiguió en las 24h de Daytona de enero.

No obstante, los primeros días en La Sarthe no han ido como se esperaba y un fallo eléctrico obligó a cambiar el motor y la caja de cambios del Corvette #63 durante los test del domingo, lo que les hizo perder muchísimo tiempo en pista.

La falta de rodaje, unida a un Full Course Yellow (bandera amarilla en toda la pista) inoportuno, dejaron a García, Jordan Taylor y Nick Catsburg sin opciones en la clasificación del miércoles, donde fueron últimos de los GTE Pro (8º).

"Al final el no haber rodado apenas el domingo sí que se nota, aunque solo sea en cuanto al tiempo que rodamos cada uno y demás. Cuando llega un día como ayer en el que tienes que clasificar, se nota el déficit de vueltas, el haber perdido casi cuatro horas de tiempo en pista. Los regulares somos Jordan y yo, hay que dar tiempo a Nicky, nos tenemos que repartir un poco todo y yo ayer tampoco llegaba en las mejores condiciones porque apenas había dado 3-4 vueltas en los libres, que tampoco ayuda. Pero es lo que hay", comenta el español a Motorsport.com.

"Gran parte del trabajo que hicieron nuestros compañeros del #64 nos ayudó a determinar el camino a seguir y a no tener que hacer tandas largas ayer para configurar los neumáticos. Pero a la hora de tener confianza, dar vueltas de continuo al circuito con un coche que al fin y al cabo es nuevo aquí… lo que he notado es que por mucho que lleve tantos años viniendo, las diferencias de cada coche son diferentes. Se necesita cierto tiempo para pulir detalles".

Precisamente, esos detalles son los que han cambiado del C7 con el que Chevrolet compitió en Le Mans desde la edición 2015 al nuevo C8.R que ha rodado en el trazado por primera vez estos días.

"Cambiar cambia, desde luego. Cambia en su mayoría para mejor, pero el punto es saber cómo interpretar los cambios y cómo hacer que el coche vaya lo más rápido posible. Hay cosas que funcionaban perfectamente con el C7, con este no lo hacen tanto y tienes que cambiar todas tus referencias de tantos años viniendo aquí. Eso implica un proceso de adaptación", asegura García.

Corvette, con opciones en Le Mans pese a todo

A pesar de unas primeras sesiones llenas de inconvenientes, García considera que podrán plantar cara a Porsche y Ferrari, las dos marcas que parecen un paso por delante por el momento.

"Aún faltan cinco horas de libres y desde luego que no nos vamos a quedar de manos cruzadas. Obviamente, ellos parece ser que lo tienen bastante claro, por lo que vemos la media de todos los Porsche y Ferrari, que están como muy igualados. Nosotros aún tenemos trabajo por hacer. Esperemos que cuando llegue el momento el sábado tengamos lo suficiente como para estar con ellos, luchar con ellos o poder ganarles", avisa García, que ya sabe lo que es remontar en Le Mans.

"Para nosotros, haber corrido el año pasado nos hubiera dado esa información extra que nos falta ahora frente a ellos. Ellos sí corrieron el año pasado, sumaron experiencia y este año están mucho más fuertes. Pero la situación es la que es y creo que la preparación que hemos hecho para venir aquí ha sido bastante grande y lo hemos dado todo para estar lo mejor preparados posible".

Cuando se le pregunta si esta edición será especial para él por todo lo vivido en los últimos 12 meses, García deja claro que tendrá "tintes diferentes", pero que la presión no cambia.

“La veo como una más pero con tintes diferentes. Es el primer año del C8, todo lo personal que haya podido pasar este año y demás, pero al final no hay más ni menos presión. Es un año más en el que esta carrera es muy especial y seguro que viviré diferentes sensaciones, tanto buenas como malas", apunta.

Y sobre si firmaría un podio el domingo después de lo vivido en estos primeros tres días de competición, lo tiene clarísimo.

"(Suspiro) Yo creo que no. En este tipo de carreras solo vale ganar. Suena un poco raro porque luego si no subes al podio, la gente puede decir que por qué no lo hubieras firmado. Pero al final todos salimos a ganar aquí y del que te acuerdas es del que ha ganado. El segundo no es ganador y en esta carrera queda especialmente claro. Ese es el objetivo", concluye.

#63 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro, Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg