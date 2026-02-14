WSK | Sigue en DIRECTO la Euro Series 2026 en Viterbo

Tras las dos primeras pruebas de la WSK Super Master Series en La Conca y Sarno, la temporada del gran karting internacional 2026 está lista para entrar en su momento clave con el debut de la WSK Euro Series en el Leopard Circuit Viterbo, donde desde el miércoles 11 hasta el sábado 14 de febrero se esperan alrededor de 260 pilotos para la primera de las tres citas de la serie.

Tres citas: Viterbo, Lonato y Cremona

La edición de este año se estructura en tres eventos, programados entre febrero y julio: se comienza en Viterbo el próximo fin de semana, para continuar en Lonato del 15 al 18 de abril y en Cremona del 8 al 11 de julio.

Un paso fundamental en el proceso de crecimiento

La WSK Euro Series es un campeonato que incluye hasta siete categorías – KZ2, OK, OKJ, OK-N, OK-N Junior, MINI Gr.3 y MINI Gr.3 U10 – con el objetivo de ofrecer a pilotos de todas las edades la entrada en el prestigioso circuito de las competiciones internacionales.

A 16 años de su primera edición en 2010, la WSK Euro Series se confirma como un paso fundamental en el proceso de crecimiento tanto de jóvenes promesas como de pilotos consolidados, gracias a un formato consolidado que combina una organización de calidad, circuitos de referencia y equipos de primer nivel. El contexto competitivo ideal para los pilotos destacados de esta temporada.

Un palmarés lleno de grandes talentos

A lo largo de los años, el campeonato ha visto emerger talentos que posteriormente han alcanzado las principales categorías del automovilismo profesional. Entre los nombres más destacados que figuran en el palmarés también aparecen pilotos de Fórmula 1 como Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc y Andrea Kimi Antonelli, además del recién llegado Arvid Lindblad.

Los campeones vigentes

Los títulos en la edición 2025 fueron para: en MINI Gr.3, Elton Hedfors (SWE) (Parolin Motorsport - Parolin/Iame/Vega); en MINI U10, Wynn Godschalk (USA) (Kidix - KR/Iame/Vega); en OKJ, Iskender Zulfikari (TUR) (Forza Racing - Exprit/TM Kart/Vega); en OK, Christian Costoya (ESP) (Parolin Motorsport - Parolin/TM Kart/LeCont); en OK-NJ, Huifei Xie (CHN) (Team Driver - KR/Iame/Vega); en OK-N, Manuel Scognamiglio (ITA) (Tellone Motorsport - Tony Kart/Iame/Vega).

La fase final del sábado 14 de febrero en TV y Live Streaming

La fase final será retransmitida en directo por TV y Live Streaming en los sitios web de WSK, Motorsport.com y YouTube.

