WSK | RMC Euro Trophy 2026: sigue la retransmisión en directo desde Genk

Unos 250 pilotos compiten en uno de los circuitos más emblemáticos del karting internacional, lo que confirma una vez más la solidez del campeonato, mientras se intensifica la lucha por los títulos de 2026.

Una vez más, la categoría Senior MAX se consolida como la principal de la serie, con más de 100 inscritos, lo que refuerza su estatus como una de las categorías más competitivas del karting Rotax.

El perfil internacional del evento sigue siendo igualmente impresionante, con participantes procedentes de más de 30 países, una cifra que subraya una vez más el atractivo mundial del Rotax MAX Challenge Euro Trophy.

La E20 se une a la parrilla

Una de las principales novedades de la temporada 2026 ha debutado en Genk, donde las categorías E20 Senior y E20 Masters se incorporaron al evento por primera vez.

Estas dos categorías totalmente eléctricas representan un paso importante en la continua evolución del karting Rotax y aportan una nueva dimensión al fin de semana. Los ganadores de ambas categorías se harán con una plaza para las Grandes Finales del Rotax MAX Challenge 2026.

Una semana repleta de carreras

El evento comenzó con dos días de pruebas, el miércoles y el jueves, para que los equipos y los pilotos puedan prepararse para la fase competitiva del fin de semana. El viernes dio comienzo la competición oficial con las sesiones de clasificación y las primeras mangas clasificatorias, que se prolongaron durante toda la jornada del sábado. El evento culmina hoy domingo con las prefinales y las finales, que determinarán a los ganadores de la tercera ronda.

Con las luchas por el campeonato cada vez más reñidas y la introducción de las categorías E20 como novedad, se dan todos los ingredientes para otro capítulo memorable de la temporada 2026 del Rotax MAX Challenge Euro Trophy.

Además de su importancia histórica, el Karting Genk está considerado uno de los circuitos más exigentes desde el punto de vista técnico en el karting europeo. El trazado combina largos tramos a toda velocidad con varias curvas de velocidad media y baja, lo que pone un gran énfasis en la estabilidad en la frenada, la tracción y la técnica de carrera.

Las oportunidades de adelantamiento son numerosas, sobre todo al final de la recta principal y en el sector inicial, mientras que la fluida sección central premia a los pilotos capaces de mantener el impulso y la precisión durante toda la vuelta.

La combinación de curvas técnicas y zonas de estela del circuito da lugar tradicionalmente a carreras muy reñidas, lo que convierte a Genk en una de las pruebas más exigentes y completas tanto para los pilotos como para los equipos a lo largo de toda la temporada.

El programa

Miércoles 24 de junio: Entrenamientos libres a las 8:30.

Jueves, 25 de junio: Entrenamientos libres a las 8:30.

Viernes 26 de junio: Entrenamientos libres a las 9:00; Entrenamientos no clasificatorios a las 11:00; Clasificación a las 12:30; Mangas a las 14:40.

Sábado, 27 de junio: Calentamiento a las 8:45; Eliminatorias a las 11:00.

Domingo, 3 de mayo: Calentamiento a las 8:30; En directo por televisión y en streaming a partir de las 10:20 para las prefinales y a partir de las 13:40 para las finales (DD2-Masters a las 13:40, E20 Senior/Masters a las 14:10, Mini MAX a las 14:40, Junior MAX a las 15:10, Senior MAX a las 15:40.

El domingo 28 de junio, las prefinales y las finales se retransmitirán en directo por televisión y en streaming en Motorsport.com, en la página de Facebook del Rotax MAX Challenge Euro Trophy, en la web de RMCET y en la plataforma de YouTube:

ROTAX MAX Euro Trophy Facebook

https://www.rotaxmaxchallenge-eurotrophy.com

https://www.youtube.com/@RotaxMAXChallengeEuroTrophy