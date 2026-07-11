WSK | Sigue EN DIRECTO la Euro Series 2026 desde Cremona

El fin de semana del 8 al 11 de julio vuelve el gran karting internacional de WSK Promotion con la tercera y última cita de la WSK Euro Series, con un Cremona Circuit que adjudicará los títulos de 2026 tras las dos primeras pruebas de Viterbo y Lonato.

Para esta importante cita de pleno verano, la parrilla vuelve a presentarse numerosa, con cerca de 280 pilotos de más de 50 naciones en las categorías MINI Under 10, MINI Gr3, OK-NJ, OK-N, OKJ, OK y KZ2.

La última prueba de la WSK Euro Series en Lonato lanzó a llevó a protagonistas a las primeras posiciones de las clasificaciones del campeonato, dejándolas más abiertas que nunca a cualquier resultado, más aún teniendo en cuenta que en Cremona será clave la puntuación más alta prevista para la tercera prueba, con nada menos que 153 puntos en juego, desde las mangas (13 puntos en escala descendente), a las Prefinales (60 puntos) y la Final de cada categoría (80 puntos).

KZ2 – Orlov es el nuevo líder

En KZ2, Max Orlov (CPB Sport – Sodi/TM Kart/LeCont) lidera el campeonato gracias a la victoria lograda en Lonato, que permitió al piloto ruso superar al ganador de Viterbo y compañero de equipo, el neerlandés Dion Van Werven.

La armada de CPB Sport en Cremona se completará también con el piloto inglés Jenson Graham, otro protagonista del campeonato y cuarto en la clasificación, precedido por el alemán Max Schleimer (CL Racing/Team Renda – Birelart/TM Kart).

OK – Firhand, gran favorito

En OK lidera el indonesio Qarrar Firhand (Ward Racing – Parolin/TM Kart/LeCont) gracias al pleno de Viterbo y al segundo puesto de Lonato, gran favorito para el campeonato.

Son varios los nombres nuevos presentes en Cremona en esta categoría que intentarán plantar cara al piloto indonesio. También en la pelea por un buen resultado estará el estadounidense Nicola Stanley (MP Academy Gamoto – Henza/TM Kart).

OKJ – Babicek precede a muchos rivales

Se perfila un intenso enfrentamiento en OK-Junior, con el checo Zdenek Babicek (Tepz Racing Team – Tony Kart/Iame/Vega) al frente del campeonato gracias al pleno de resultados en Lonato, perseguido por el polaco Leo Gorski, que compite con su nuevo equipo MP Motorsport sobre Henza/TM Kart, además del eslovaco Alex Molota (Hagemann Racing – Gillard/TM Kart), el brasileño Antonio Pizzonia (Ward Racing – Parolin/TM Kart) y el ucraniano Vsevolod Osadchyi-Suslovskyi (Energy Corse – Energy/Iame), todos ellos capaces de meterse en la lucha por la cabeza.

También dispuesto a resarcirse de la prueba de Lonato está el italiano Michele Orlando (DR – DR/Modena Engines), quien ganó en Viterbo.

MINI U10 – Burgess al mando, pero todo está por decidir

El estadounidense Zayne Burgess (Parolin Motorsport – Parolin/TM Kart/Vega) llega como principal favorito a Cremona tras su éxito en Lonato. Sin embargo, el joven representante de Parolin Motorsport tendrá que vérselas con varios rivales, como el francés Sasha Miras Y Munoz (BabyRace – Parolin/Iame), el austriaco hijo de expiloto Jack Wolff (KR Motorsport – KR/Iame), en fuerte crecimiento competitivo, así como el otro hijo de expiloto Johan Berger (BabyRace – Parolin/Iame) y su compañero de equipo, el canadiense Jayden Francisco.

MINI Gr.3 – Gran duelo entre Mair y El Gahoudi

El británico Alfie Richard Mair (Tony Kart Racing Team – Tony Kart/Vortex/Vega) lidera la clasificación del campeonato tras la victoria de Viterbo y el segundo puesto de Lonato, donde se impuso el marroquí Nahyl El Gahoudi (BabyRace – Parolin/Iame), principal contendiente por el título de la categoría. Entre los grandes protagonistas también figura el tailandés Phawin Warakitsupachok, compañero de equipo de El Gahoudi.

OK-N – Al mando está Giudice

Se espera un gran enfrentamiento en OK-N, donde Andrea Giudice (Tony Kart racing Team – Tony Kart/Vortex/Vega) ha pasado al liderato con el triunfo de Lonato, una victoria que le permitió superar al ganador de Viterbo, Lamberto Ferrari (Monster K Factory – Monster K/TM Kart), y situarse al frente del campeonato. Para plantar cara a los dos líderes, en Cremona también estarán Nicolas Marchesi (Team Driver – KR/Iame) y Manuel Scognamiglio (Pantano by DAM – Pantano/Iame), ambos ganadores de sus respectivas prefinales de Lonato.

OK-NJ – Duelo Hedfors y Schniegenberg

Con la victoria en Lonato, el sueco Elton Hedfors (Modena Kart – Parolin/TM Kart/Vega) pasó por la mínima al frente del campeonato, superando al estadounidense Colton Schniegenberg (Ward Racing – Parolin/TM Kart), ganador en Viterbo. En tercera posición, más descolgado, se ha situado el otro representante del equipo Modena Kart, Luigi D’Ascoli, empatado a puntos con otro protagonista de la categoría, Marco Verde (Team Driver – KR/Modena Engines).

El programa para la cita de Cremona

El programa comenzó el miércoles con los entrenamientos libres. Continuó el jueves con los entrenamientos cronometrados de la clasificación y las primeras mangas eliminatorias.

El viernes acabaron las mangas y hoy sábado tiene lugar la fase final. La fase final del se retransmitirá en directo por TV Live Streaming en las webs WSK.it, Motorsport.com y YouTube.

Miércoles 8 de julio: Entrenamientos libres

Jueves 9 de julio: Entrenamientos libres, Entrenamientos cronometrados, Mangas eliminatorias

Viernes 10 de julio: Warm up, Manga eliminatoria

Sábado 11 de julio: 8:00 Warm up, 9:30 Prefinales, 13:10 Finales