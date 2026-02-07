Sarno acoge la segunda ronda de la WSK Super Master Series, en directo este domingo

La WSK Super Master Series afronta este fin de semana su segunda ronda de la temporada 2026 en el International Circuit Napoli, uno de los trazados más rápidos e históricos del calendario internacional de karting.

Tras dos jornadas iniciales dedicadas a entrenamientos libres, la actividad entrará en materia a partir del viernes 6 de febrero, con las sesiones de clasificación y las primeras mangas. Las mangas clasificatorias se completarán el sábado, antes de que el domingo 8 de febrero se disputen las prefinales y finales, que decidirán los puntos clave de este segundo asalto del campeonato.

Streaming en directo el domingo

La jornada final contará con retransmisión en directo, con cobertura televisiva a través del Facebook oficial de WSK Promotion, las webs oficiales de WSK y Motorsport.com, además del canal de YouTube de WSK Promotion. El streaming también podrá seguirse directamente desde Motorsport.com España mediante el reproductor oficial de YouTube integrado.

Un campeonato de referencia mundial

La WSK Super Master Series celebra en 2026 su 17ª edición, consolidando más de dos décadas de historia de WSK Promotion como uno de los grandes referentes del karting internacional. La cita inaugural del pasado 25 de enero en La Conca volvió a confirmar el altísimo nivel de la serie, con parrillas repletas, gran igualdad técnica y una presencia global con pilotos procedentes de cerca de 60 países.

Las categorías MINI, OK-NJ, OKJ, OK y KZ2 reúnen a jóvenes talentos en plena progresión y a pilotos ya consolidados, en un entorno de máxima competitividad donde cada manga resulta decisiva para la lucha por el título.

Sarno, un escenario clave para el campeonato

El campeonato se traslada ahora a Sarno, un circuito rápido y exigente donde la precisión y el compromiso marcan la diferencia. El sistema de puntuación creciente convierte cada resultado en un posible punto de inflexión en la clasificación general, especialmente en una segunda ronda que contará con aún mayor participación, tanto en categorías de formación como en la potente KZ2, con numerosos campeones internacionales en pista.

Tras la primera prueba disputada en La Conca, los líderes provisionales del campeonato son:

KZ2 : Max Orlov – CPB Sport (Sodikart/TM Kart/LeCont)

OK : Lev Krutogolov – Energy Corse (Energy/Iame/LeCont)

OKJ : Antonio Pizzonia – Ward Racing (Parolin/TM Kart/Vega)

OK-NJ : Perico Niccolò – KR Motorsport (KR/Iame/Vega)

MINI Gr.3 : Nahyl El Gahoudi – BabyRace (Parolin/Iame/Vega)

MINI U10: Zayne Burgess – Parolin Motorsport (Parolin/TM Kart/Vega)

Programa del fin de semana en Sarno

Miércoles 4 de febrero : Entrenamientos libres

Jueves 5 de febrero : Entrenamientos libres, verificaciones administrativas y técnicas, briefing

Viernes 6 de febrero : Clasificación y primeras mangas

Sábado 7 de febrero : Warm-up y mangas clasificatorias

Domingo 8 de febrero: Warm-up, prefinales y finales (en directo)

Las finales del domingo arrancarán desde las 09:25 horas, con la actividad extendiéndose hasta la final de KZ2 a las 15:35, cerrando un intenso fin de semana de competición en Italia.