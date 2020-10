Los pilotos de F1 condenan al autor del escándalo del karting

Corberi provocó una indignación generalizada durante el mundial de karting en Lonato cuando arrojó un parachoques de su kart a un rival en la pista, antes de atacarle y liarse a puñetazos con él en el parque cerrado tras la carrera, desencadenando una pelea que involucró a varias personas.

La FIA ha abierto una investigación sobre el asunto, y el presidente de la comisión de karting, Felipe Massa, dijo que los involucrados se enfrentarán a las "consecuencias".

La Federación italiana de deportes de motor, ACI Sport, también ha pedido a sus fiscales federales participar y está presionando para que se imponga la pena máxima.

El jueves anunció que suspendería las licencias de carrera de Luca Corberi, su padre Marco y su pista de karts Lonato a la espera del resultado de una investigación.

El comunicado decía así: “El Juez Deportivo, aceptando la solicitud del Abogado Deportivo, decidió como medida cautelar suspender todas las licencias imputables a Luca Corberi, Marco Corberi y las del circuito de karting del que este último es Consejero Delegado. La disposición de aplicación inmediata será válida durante todo el período de la investigación”.

Corberi, que ha disfrutado de una exitosa carrera en el karting, ha competido contra muchas de las estrellas actuales de la Fórmula 1, pero ninguno se contuvo en sus críticas.

Max Verstappen declaró: “Creo que está muy claro que eso no es lo que queremos que suceda. Fue inseguro. En el deporte hay discusiones, supongo que eso es normal, pero trata de mantenerlo simplemente manteniendo conversaciones".

Y añadió: “Creo que todos vieron que era inaceptable. Creo que lo dijo él mismo, y que dejó de correr. Veamos qué va a pasar".

George Russell dijo que "no había excusa" para que Corberi se comportara como lo hizo.

"En primer lugar, se puso en peligro a él mismo", comenzó el piloto de Williams. “Y también puso a alguien más ante un gran peligro con sus acciones cuando estaba en la pista. Y, obviamente, seguir en el pitlane con lo que hizo fue inaceptable en cualquier ámbito de la vida".

"El automovilismo es increíblemente apasionante y no hay excusa para que nadie reaccione de esa manera, así que confío en que la FIA impondrá las sanciones correctas".

Lance Stroll, también ex rival de Corberi, se sumó a las críticas: “Creo que estaba completamente fuera de lugar. Un comportamiento como ese no se puede tolerar en nuestro deporte. Eso es un muy mal ejemplo para las generaciones más jóvenes. Luchamos muy duro en la pista, no hay necesidad de violencia fuera de ella".

“Así es como yo lo veo. Creo que la FIA lo gestionará como debería, y algo así debe abordarse en profundidad. Tiene que haber una sanción severa por sus acciones".