Pedro Hiltbrand se proclama subcampeón de Europa de karting

Las temperaturas rozaron los 40ºC este fin de semana en el noreste de Italia, en una ola de calor que no solo afectó a la Península Ibérica. En el circuito de Adria (1,302 km) se dieron cita casi 180 pilotos de las categorías KZ, KZ2 y Academy para la última de las dos pruebas del Europeo de karting FIA 2021.

Pedro Hiltbrand estuvo entre los cinco mejores ya desde los entrenamientos libres del viernes, donde se quedó a 0,186 segundos del mejor tiempo en la última de las tres sesiones. Aunque en la clasificación de por la tarde solo pudo ser 7º, a 0,260 del mejor tiempo de Andrea Kimi Antonelli, en la primera manga clasificatoria del sábado fue 6º y en la segunda, 10º.

Pero el segundo puesto en la tercera el domingo por la mañana le valió para colocarse en cuarta posición de parrilla de cara a la gran final de las 15:40h, por detrás del poleman, el local Matteo Vigano, el también italiano Paolo Ippolito y el sueco Viktor Gustafsson.

En la salida de la final, Ippolito rápidamente se colocó en cabeza, mientras que Hiltbrand completó una arrancada sensacional para pegarse a la zaga del italiano, por delante de Stan Pex, que salía quinto.

Aunque el español de 25 años estuvo cerca del italiano en todo momento, rodando en menos de un segundo durante las primeras 12 vueltas, en la segunda mitad de la carrera tuvo que centrarse en el ataque de Pex en los últimos giros y entró en meta a 2,2 del ganador.

Su segundo puesto, junto al sexto en Wackersdorf (Alemania) a mediados de junio, le dieron el subcampeonato, por detrás de un Riccardo Longhi que había salido 13º y que remontó hasta la sexta posición final. El italiano se llevó el título por apenas tres puntos ante el catalán tras un domingo realmente emocionante.

"Estoy muy contento, aunque con sabor agridulce porque faltaron solo tres puntos para ganar el título, pero hay que estar contentos después de los altibajos de la temporada. Estoy con ganas de seguir así, que estoy en un buen estado de forma y agradecer al equipo su esfuerzo", comentó el catalán a Motorsport.com.

"Salíamos cuartos y sabíamos que teníamos opciones de título si ganábamos y los rivales quedaban quintos o sextos. Pero no pudo ser porque Ippolito iba más rápido y tenía más ritmo. Una pena, pero al final dependía de nosotros y en la final nos faltó un poco".

La próxima cita en el calendario para Hiltbrand será el Mundial de Karting FIA de KZ, que se celebrará del 2 al 5 de septiembre en Kristianstad (Suecia). Allí, el español intentará repetir actuación y luchar por el que sería su quinto título internacional.

"Ahora con confianza para el Mundial, que es de aquí a tres semanas y que se celebra en un circuito donde en 2016 logramos ganar la copa del mundo de KZ2, así que a seguir así, trabajando y luchando para que en los dos campeonatos más importantes hagamos buenos resultados", añade Hiltbrand.

Cuando se le pregunta cómo le explicaría a la gente que no esté ahora corriendo en monoplazas o en otras categorías de coches grandes en circuitos, Hiltbrand se muestra directo y claro en su explicación.

"En su día, con 15 años, tienes que dar el salto, si no, ya es tarde. No hubo la posibilidad económica dada la situación familiar que tenía y ya poder correr en karting y que me ayudaran a competir internacionalmente fue un logro. Gracias a los buenos resultados, me dieron la oportunidad de ser piloto oficial, trabajar y vivir de ello. Me considero un privilegiado, estoy contento con mi vida y trabajar de lo que a uno le gusta es muy importante. Estoy muy contento de lo que he conseguido hasta ahora", subraya.

Clasificación general del Europeo de karting FIA 2021 - KZ

Pos. # Piloto Nac. Q F Q F Puntos 1 4 Longhi, Riccardo ITA 9 25 0 10 44 2 59 Hiltbrand, Pedro ESP 4 10 7 20 41 3 22 Ippolito, Paolo ITA 0 3 9 25 37 4 1 Denner, Emilien FRA 10 20 5 0 35 5 8 Renaudin, Adrien FRA 1 11 3 13 28 6 28 Iglesias, Jeremy FRA 7 6 4 11 28 7 44 Irlando, Alex ITA 6 16 0 5 27 8 9 Gustafsson, Viktor SWE 0 2 8 16 26 9 13 Pex, Stan NLD 2 13 6 0 21 10 42 Puhakka, Simo FIN 5 8 1 7 21