DIRECTO: WSK Super Master Series – Ronda 1 en La Conca

Tras el gran éxito de las tres jornadas dedicadas a los test oficiales del WSK Promotion, el Circuito Internacional La Conca de Muro Leccese (Italia) sigue siendo el centro internacional para el inicio de la temporada 2026 en el mundo del karting, con la primera cita de la WSK Super Master Series, un evento muy importante, que ya en la carrera inaugural cuenta con un gran número de pilotos, más de 300 procedentes de todo el mundo.

Desde 2010, una de las citas más esperadas

Desde 2010, la WSK Super Master Series representa la primera gran prueba de la temporada en el panorama internacional del karting. También en 2026, la categoría se confirma como una de las citas más esperadas del año para los pilotos de las categorías KZ2, OK, OKJ, OK-N Junior, MINI Gr.3 y MINI Gr.3 U10. Tras el inicio en La Conca, las demás citas del presente curso tendrán lugar en Sarno (8/2/2026), Viterbo (22/2/2026), Lonato (8/3/2026) y Franciacorta (22/3/2026).

Muchos jóvenes prometedores en la parrilla de salida

En La Conca se darán cita muchos jóvenes prometedores, decididos a consolidar su carrera deportiva para el futuro, como ya han hecho algunos ilustres predecesores, empezando por los actuales pilotos de Fórmula 1 que figuran en el palmarés de la WSK Super Master Series, como Max Verstappen, ganador de las ediciones de 2012 y 2013, Andrea Kimi Antonelli, campeón en 2019, y Arvid Lindblad, más reciente ganador de la WSK Super Master, en 2020.

Pero entre los ganadores de la WSK Super Master Series también figuran pilotos consagrados como Nicklas Nielsen, Antonio Giovinazzi y Antonio Fuoco, y protagonistas absolutos del karting como Paolo De Conto, Marco Ardigò, Bas Lammers, Lorenzo Travisanutto y Senna Van Walstijn.

Muchas novedades a partir de La Conca

Este comienzo de temporada se presenta más interesante que nunca, por la entrada de nuevos actores en todas las categorías, especialmente en las más juveniles, con muchos cambios de categoría para pasar a los niveles superiores. Pero también hay muchas novedades en la formación de los equipos, con nuevas incorporaciones e importantes ajustes técnicos, tanto a nivel de chasis como de motor, en una competición que, a partir de La Conca, habrá que seguir no solo en el aspecto competitivo, sino también en el técnico.

Quiénes parten como favoritos

En los recientes test, los mejores resultados los obtuvieron en MINI U10 el joven estadounidense Zayne Burgess (Parolin Motorsport - Parolin/TM Kart/Vega), en MINI Gr.3 el inglés Alfie Richard Mair (Tony Kart Racing Team - Tony Kart/Vortex/Vega), en OK-NJ el italiano Niccolò Perico (KR Motorsport – KA/Iame/Vega), en OKJ el brasileño Antonio Pizzonia (Ward Racing – Parolin/TM Kart/Vega), en OK el piloto local Luigi Coluccio (KB Racing Experience – Tony Kart/Vortex/LeCont) y en KZ2 el ruso Max Orlov (CPB Sport – Sodikart/TM Kart/LeCont).

La fase final, en directo en televisión y en streaming

La fase final, de hoy domingo 25 de enero, se retransmitirá en directo por televisión y streaming en directo en la página de Facebook de WSK Promotion, y en las páginas web de WSK, Motorsport.com, en este mismo enlace, y YouTube.

Programa del WSK Super Master Series en La Conca

Miércoles 21 de enero: Entrenamientos libres

Jueves 22 de enero: Entrenamientos libres, Control administrativo, Verificaciones técnicas, Briefing

Viernes 23 de enero: Entrenamientos libres, Entrenamientos cronometrados, Mangas eliminatorias

Sábado 24 de enero: Calentamiento, Mangas eliminatorias, Prefinales

Domingo 25 de enero: Calentamiento, Prefinales, Finales