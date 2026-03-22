Sigue en directo la última ronda de la WSK Super Master Series en Franciacorta

La prueba final de la WSK Super Master Series confirma el gran éxito del campeonato organizado por WSK Promotion y, también en esta ocasión, presenta una extraordinaria cita internacional con un paddock decididamente muy concurrido y repleto de protagonistas. De hecho, en el Franciacorta Karting Track, para la gran final programada del 18 al 22 de marzo, se espera la presencia de más de 400 pilotos en las categorías MINI, OKNJ, OKJ, OK y KZ2.

Gran interés por la última prueba que decidirá los títulos

La lucha por los títulos de categoría aumenta el interés por esta prueba final, que deberá adjudicar casi todos los títulos aún en juego, con la única excepción de la OK-N Junior, donde Niccolò Perico ha dominado la escena con un pleno de victorias en las cuatro primeras pruebas de La Conca, Sarno, Viterbo y Lonato. El piloto italiano se ha mostrado excepcionalmente competitivo desde el principio, adaptándose muy bien a la categoría tras sus recientes y brillantes resultados en las categorías inferiores MINI U10 y MINI Gr.3, confirmando así la validez de esta Junior en el camino hacia las categorías superiores.

KZ2 – Orlov lidera, pero la clasificación está abierta

En la KZ2 es Max Orlov (Sodikart – Sodikart/TM Kart/LeCont) quien lidera la clasificación, pero con los 153 puntos que están en juego en la última prueba de Franciacorta, el piloto ruso aún no puede sentirse del todo tranquilo. Su victoria en la última prueba de Lonato le ha dado una ventaja adicional, pero aún no hay nada decidido. En liza sigue sobre todo el otro piloto de Sodikart, el holandés Senna Van Walstijn, ya campeón en la Super Master de 2022 y 2025, al que se le escapó la oportunidad de imponerse en la última prueba de Lonato. Entre los mejores también se encuentra otro piloto de Sodikart, el checo Marek Skrivan, que se ha revelado como uno de los más competitivos.

Pero también busca un resultado de prestigio Danilo Albanese (KR Motorsport – KR/Iame), que subió al podio en Lonato, así como una serie de campeones como Cristian Bertuca (Birelart Racing – Birelart/Iame) y su compañero de equipo Pedro Hiltbrand, Emilien Denner (Formula K SRP – IPK/TM Kart), Viktor Gustafsson (CRG Racing Team – CRG/TM Kart), Giuseppe Palomba (Maranello Kart – Maranello/TM Kart) y otros pilotos de primer nivel.

Campeonato KZ2

1.º Orlov Max (//) puntos 397

2.º Van Walstijn Senna (NED) puntos 297

3.º Skrivan Marek (CZE) puntos 164

Los ganadores de las finales en las 4 pruebas anteriores de la KZ2 de la

: Max Orlov (La Conca), Senna Van Walstijn (Sarno), Senna Van Walstijn (Viterbo), Max Orlov (Lonato).

OK – Krutogolov, principal candidato

El piloto ucraniano Lev Krutogolov (Energy Corse – Energy/Iame/LeCont), que cuenta con dos victorias en las cuatro finales disputadas hasta ahora, es el principal candidato al título de la categoría, gracias también a la ventaja en la clasificación que aumentó en la última prueba de Lonato con el segundo puesto conseguido tras una gran remontada que concluyó a la espalda del español Benjamin Manach (Ward Racing – Parolin/TM Kart). Entre los aspirantes al título también se encuentran el escocés Zac Drummond (Fusion Motorsport – KR/Iame), el checo Jindrich Pesl (Tony Kart Racing Team – Tony Kart/Vortex) y el propio Manach, ganador de la última prueba.

Campeonato OK

1.º Krutogolov Lev (UKR) puntos 313

2.º Drummond Zac (GBR) puntos 266

3.º Pesl Jindrich (CZE) puntos 244

Los ganadores de las finales en las cuatro pruebas anteriores

OK: Lev Krutogolov (La Conca), Dean Hoogendoorn (Sarno), Lev Krutogolov (Viterbo), Benjamin Manach (Lonato).

OKJ – Pizzonia, el favorito

La categoría OKJ está especialmente reñida, con varios protagonistas capaces de imponerse en el campeonato. El favorito es, sobre todo, el brasileño Antonio Pizzonia (Ward Racing – Parolin/TM Kart/Vega), que se impuso en las finales de La Conca y Viterbo, pero tendrá que enfrentarse a rivales de peso encabezados por el español Daniel Miron Lorente (Fusion Motorsport – KR/Iame), que se impuso en Lonato; el inglés William Green (KR Motorsport – KR/Iame), autor de una serie de buenos resultados; y el checo Zdenek Babicek (Tepz Racing Team – Tony Kart/Iame), ganador en Sarno. Pero también hay otros pilotos listos para lograr un resultado de prestigio que podría dar un vuelco a la clasificación general.

Campeonato OKJ

1.º Pizzonia Antonio (BRA) 298 puntos

2.º Miron Lorente Daniel (NED) 245 puntos

5.º Green Will (GBR) 191 puntos

Los ganadores de las finales en las cuatro pruebas anteriores de la OKJ

: Antonio Pizzonia (La Conca), Zdenek Babicek (Sarno), Antonio Pizzonia (Viterbo), Daniel Miron Lorente (Lonato).

OK-NJ – Perico, inalcanzable, es campeón

Las matemáticas indican que Niccolò Perico (KR Motorsport – KR/Iame/Vega) es campeón con una prueba de antelación. El piloto italiano, en su cuarta victoria consecutiva en las cuatro pruebas disputadas hasta ahora, cuenta con una ventaja de nada menos que 271 puntos sobre sus rivales, y ya es inalcanzable. En las posiciones siguientes se clasifican el sueco Elton Hedfors (Modena Kart – Parolin/TM Kart), protagonista desafortunado en la última carrera de Lonato, el finlandés Leo Laitinen (Parolin Finland – Parolin/TM Kart) y el italiano Luigi D’Ascoli (Modena Kart – Parolin/TM Kart), con el segundo puesto en Lonato, todos muy cerca entre sí, en lucha por adjudicarse las demás posiciones en el podio del campeonato.

Campeonato OK-NJ

1.º Perico Niccolò (ITA) 476 puntos

2.º Hedfors Elton (SWE) 205 puntos

3.º Laitinen Leo (FIN) 200 puntos

Ganadores de las finales en las 4 pruebas anteriores de la categoría OK-NJ:

: Niccolò Perico (La Conca), Niccolò Perico (Sarno), Niccolò Perico (Viterbo), Niccolò Perico (Lonato).

MINI Gr.3 – Ferguson por un estrecho margen

Cuatro ganadores diferentes en las cuatro primeras pruebas indican la incertidumbre del campeonato, con varios protagonistas capaces de hacerse con el título. Con una ligera ventaja en el campeonato se ha situado el inglés Daniel Ferguson (Team Driver – KR/Iame/Vega), que no cuenta con ninguna victoria en final, pero sí con importantes clasificaciones. Su ventaja en la clasificación es de solo 6 puntos sobre el piloto maltés Zane Pace (Tony Kart Racing Team – Tony Kart/Vortex), ganador en Viterbo, 11 puntos sobre el estadounidense Wynn Godschalk (Kidix Driver – KR/Iame), ganador en Sarno, y 53 puntos sobre Filippo Frigerio (BabyRace – Parolin/Iame), ganador de la última prueba en Lonato. El marroquí Nahyl El Gahoudi (BabyRace – Parolin/Iame), ganador de la primera ronda en La Conca, es quinto a 58 puntos de distancia.

Campeonato MINI GR.3

1.º Ferguson Daniel (GBR) 255 puntos

2.º Pace Zane (MLT) 249 puntos

3.º Godschalk Wynn (USA) 234 puntos

Los ganadores de las finales en las cuatro pruebas anteriores de la

MINI Gr.3: El Gahoudi (La Conca), Godschalk (Sarno), Pace (Viterbo), Frigerio (Lonato).

MINI U10 – Burgess se acerca al título

La clasificación de la MINI Sub-10 sigue pendiente de resolución en relación con la tercera ronda de Viterbo, pero la ventaja de 167 puntos acumulada por el jovencísimo estadounidense Zayne Burgess (Parolin Motorsport – Parolin/TM Kart/Vega) no debería impedirle alzarse con el título del campeonato. Burgess comenzó a ganar de inmediato en La Conca, luego repitió en la segunda prueba en Sarno y, finalmente, también en la cuarta prueba de Lonato. En la tercera ronda de Viterbo, la victoria fue para el francés Sasha Miras Y Muñoz (BabyRace – Parolin/Iame), cuarto en el campeonato. Por detrás de Burgess, le siguen en la clasificación el otro estadounidense Blake Hsueh (Tony Kart Racing Team – Tony Kart/Vortex) y el holandés Denver Bos (Kidix – KR/Iame).

Campeonato MINI 10: (Sub-Judice)

1.º Burgess Zayne (EE. UU.) 368 puntos

2.º Hsueh Blake (EE. UU.) 201 puntos

3.º Bos Denver (NED) 191 puntos

Los ganadores de las finales en las 4 pruebas anteriores

MINI U10: Zayne Burgess (La Conca), Zayne Burgess (Sarno), Sasha Miras Y Muñoz (Viterbo), Zayne Burgess (Lonato).

El programa

Miércoles 18 de marzo: Entrenamientos libres

Jueves 19 de marzo: Entrenamientos libres, Control administrativo, Verificaciones técnicas, Briefing.

Viernes 20 de marzo: Entrenamientos libres, Pruebas cronometradas, Mangas eliminatorias.

Sábado 21 de marzo: Calentamiento, mangas eliminatorias.

Domingo 22 de marzo: 8:00 Calentamiento, 9:40 Prefinales, 13:30 Finales.