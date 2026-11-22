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WSK | Sigue la RETRANSMISIÓN EN DIRECTO de la Final Cup desde Lonato
Tras la primera cita disputada en Franciacorta, la segunda prueba en el South Garda Karting de Lonato se presenta con lleno de inscritos y el mayor número de la serie, con unos 430 pilotos. Streaming en directo este domingo en Motorsport.com.
Redacción Motorsport.com
Publicado: 22 nov 2026, 7:00
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La WSK Final Cup vuelve a la pista para la segunda cita de la temporada, en el South Garda Karting de Lonato del Garda, y presenta la lista de inscritos más alta de la serie, unos 430 pilotos procedentes de todo el mundo, y listas completas en todas las categorías, desde la concurridísima MINI, a las categorías de transmisión directa OK, OKJ, OK-N, OK-NJ, a las que se suma la categoría con marchas de la KZ2.
Tras las emociones y los duelos que caracterizaron la primera cita en Franciacorta, el campeonato entra por tanto en su fase decisiva. El desafío se reanuda con un objetivo muy preciso: conquistar puntos valiosos de cara a la gran final de Viterbo, en el calendario dentro de apenas una semana.
Los ganadores de la primera prueba en Franciacorta
En la primera prueba disputada en Franciacorta, en OK empezó con buen pie el piloto ucraniano Lev Krutogolov (Energy Corse-Energy/Iame/LeCont), que se adjudicó la primera cita del campeonato.
En OKJ, el italiano Niccolò Perico (KR Motorsport - KR/Iame/Vega) firmó el triunfo en la final, después de haber empezado el fin de semana con la pole position en la clasificación.
En OK-N, en Franciacorta llegó la primera victoria en la categoría para el australiano Jenson Eric Burns (Tony Kart Racing Team - Tony Kart/Vortex/Vega).
En OK-N Junior, el alemán Henri Moehring (KR Motorsport - KR/Iame/Vega) pudo celebrar el triunfo en Franciacorta al término de un final al sprint.
En MINI Gr.3, el noruego Theo Steindal (MP Academy Gamoto - Henza/TM Kart/Vega) cruzó la meta de la final en segunda posición, pero se convirtió en ganador tras la descalificación confirmada en apelación al marroquí Nahyl El Gahoudi (BabyRace – Parolin/Iame/Vega).
En MINI Gr3 U10, fue el español Sasha Stephane Miras y Munoz (BabyRace - Parolin/Iame/Vega) quien se impuso manteniendo el mando de la final de Franciacorta desde la tercera vuelta hasta la bandera a cuadros.
El programa
- Miércoles 18 de noviembre: Entrenamientos libres.
- Jueves 19 de noviembre: Entrenamientos libres, Control administrativo, Verificaciones técnicas, Briefing.
- Viernes 20 de noviembre: 8:00 Entrenamientos libres oficiales, 9:50 Entrenamientos cronometrados, 12:40 Mangas eliminatorias; Entrega de premios Pole Positions.
- Sábado 21 de noviembre: 8:10 Mangas eliminatorias.
- Domingo 22 de noviembre: 8:10 Prefinales, 12:40 Finales.
Directo TV Live Streaming
La fase final del domingo 22 de noviembre será retransmitida en directo TV Live Streaming en los sitios WSK.it, Motorsport.com y YouTube: www.wskarting.it/index.asp https://motorsport.com/ https://www.youtube.com/@WSKPROMOTION
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