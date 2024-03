Heikki Kovalainen, expiloto de F1, será operado a corazón abierto

Aunque Heikki Kovalainen no sufre ningún síntoma y puede seguir con su vida cotidiana sin problemas, el finlandés ha decidido no competir en rallies hasta que se haya recuperado.

Kovalainen tenía previsto regresar al Campeonato de Japón de Rallyes en 2024 con el equipo AICELLO, que este año ha cambiado su Skoda por un Toyota GR Yaris Rally2. El piloto de 42 años iba a formar equipo de nuevo con Sae Kitagawa, el piloto con el que ganó dos títulos consecutivos en 2022 y 2023.

Pero antes de la prueba inaugural del campeonato, el Rally Mikana del 16 de febrero, se anunció que Kovalainen sería sustituido por Katsuhiko Taguchi. En aquel momento, un simple examen médico había revelado que necesitaba una investigación a fondo.

Una vez concluidas todas las pruebas médicas, se ha descubierto que Kovalainen padece un aneurisma de aorta ascendente, una protuberancia en la arteria más cercana al corazón.

Un aneurisma es un punto débil en la pared de un vaso sanguíneo y puede desgarrarse o romperse, causando graves hemorragias internas potencialmente mortales.

En un comunicado emitido por el equipo, Kovalainen reveló su intención de operarse en Finlandia antes de volver a los rallies más adelante.

"Me diagnosticaron un aneurisma de aorta ascendente en una revisión médica recientemente y me dijeron que no podría participar en rallies debido al mayor riesgo de rotura aórtica", dijo. "No tengo síntomas y me encuentro bien, pero estamos elaborando un plan para resolver este problema".

"Una operación a corazón abierto es nuestra mejor solución en este momento y nos estamos preparando para ello. Espero poder operarme y empezar la recuperación lo antes posible".

"Mi objetivo es, por supuesto, volver al Campeonato Japonés de Rallyes con el Rally Team AICELLO. Tenía previsto participar en los rallies hasta finales de enero, pero después de considerarlo detenidamente con mis médicos he decidido intentar solucionarlo ya".

"Lo siento por todos nuestros compañeros de equipo y aficionados por este problema, y muchas gracias por todos los ánimos y apoyo al respecto", concluyó el expiloto de Fórmula 1.

El representante del equipo, Hironobu Makino, dijo: "Cuando escuché esta historia de Heikki justo antes del inicio de la temporada, me quedé extremadamente impactado. Teniendo en cuenta los sentimientos de Heikki, que estaba deseando empezar esta temporada más que nadie, y las preocupaciones de su familia, no tuve más remedio que tomar la decisión".

"Aunque hubo un momento de dudas, el Rally Team AICELLO decidió seguir participando en la carrera para apoyar plenamente el regreso de Heikki y para profundizar en su comprensión y aprendizaje del nuevo coche junto con Katsuhiko Taguchi".

"Pedimos disculpas por la gran preocupación que esto pueda causar, pero pedimos vuestra comprensión y apoyo mientras trabajamos en la recuperación y el regreso de Heikki".

Kovalainen ha estado compitiendo activamente en Japón desde que llegó al SUPER GT en 2015, y ganó el título de GT500 en su segunda temporada con Kohei Hirate en un Lexus LC500.

En 2022, se pasó al campeonato nacional de rallies del país y saboreó el éxito al instante en la categoría JN1, el nivel más alto del All-Japan Rally Championship. El año pasado también participó en el Campeonato Finlandés de Rallyes.

