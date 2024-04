Kovalainen se recupera tras su operación a corazón abierto

El antiguo piloto de McLaren, Renault, Caterham y Lotus anunció en marzo que se sometería a una operación después de que le diagnosticaran un aneurisma aórtico ascendente, una dolencia que afecta a las arterias. Como consecuencia de ello, Heikki Kovalainen tuvo que interrumpir toda su actividad en el automovilismo.

El finlandés tenía previsto defender su título en el Campeonato de Japón de Rallies al volante de un Toyota GR Yaris Rally2, con la ayuda de su copiloto, Sae Kitagawa, con el que también cosechó la corona en 2022. Desde entonces no se supo nada más, pero recientemente ofreció una actualización de su estado de salud y confirmó que la operación "fue bien" y que está recuperándose en casa.

"Me diagnosticaron un aneurisma aórtico ascendente a finales del año pasado", dijo. "Es un trozo de la aorta ascendente que se ha dilatado bastante. Esa es la razón por la que no he podido participar en rallies ni en ninguna otra actividad durante el invierno, en los últimos meses he estado estudiando, con un equipo de médicos, mis opciones".

"Decidimos operarnos. Me operaron la semana pasada en el Hospital Universitario de Tampere, en la unidad de corazón", reveló. "Me atendió un equipo maravilloso de médicos, enfermeras y auxiliares. Fue una operación a corazón abierto, así que tengo marcas para siempre en el pecho, pero la operación salió bien".

"Conseguimos hacer exactamente lo que nos habíamos propuesto. Cortamos la parte enferma de la aorta ascendente y colocamos un injerto artificial, todo salió bien", añadió. "Fue una operación importante. Un par de días después de la operación me sentía un poco mal, pero las cosas han mejorado mucho desde entonces".

"Ya estoy en casa y recuperándome. Las perspectivas son bastante buenas, tengo la oportunidad de recuperarme por completo y volver a estar en plena forma, pero, solo el tiempo dirá cómo sale todo", explicó Heikki Kovalainen. "De momento, la estimación es bastante buena, así que estoy muy contento".

"Mientras tanto, sigo recuperándome, intento salir y, poco a poco, aumentar mis actividades", reveló. "Lo principal es que el esternón tenga tiempo para curarse, y una vez hecho todo esto, si las cosas van bien, espero poder volver a mis rutinas normales, espero veros pronto fuera otra vez".

