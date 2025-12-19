Valentino Rossi volverá a disputar las 12 Horas de Bathurst con BMW en 2026

BMW M Motorsport y el equipo WRT han elegido a los pilotos con los que irán al asalto de la carrera de las 12 Horas de Bathurst, y entre ellos estarán Valentino Rossi y el debutante Jordan Pepper. Con la publicación de la lista de inscritos para la primera carrera del Intercontinental GT Challenge 2026, prevista para el fin de semana del 13 al 15 de febrero, han llegado también los nombres de quienes se subirán a bordo de los BMW #32 y #46.

Y entre ellos está el del 'Dottore', que compartirá volante con Raffaele Marciello y Augusto Farfus. Sólo para reiterar una vez más -como ya habíamos adelantado previamente- que la próxima temporada su prioridad serán las carreras GT3 y que, por tanto, no ha sido en absoluto degradado por BMW, con quien ha elegido de mutuo acuerdo no participar en el Mundial de Resistencia, y mucho menos despedido por la firma bávara, como a alguno se le ocurrió.

"Estoy deseando volver a Bathurst, una de las carreras más bonitas de la temporada. El circuito es fantástico y cuando empecé a correr, estaba en lo más alto de mi lista de deseos", dijo el mítico piloto nacido en Tavullia, que acabó en el podio de la edición de 2025.

"Ya he estado allí tres veces, y siempre he disfrutado. El año pasado la carrera fue muy bien y acabamos segundos, así que el objetivo esta vez es volver a subir al podio. Con Raffaele y Augusto tengo dos compañeros de equipo excepcionales, de los que puedo aprender mucho, y con los que sin duda me divertiré mucho".

Farfus añadió lo siguiente: "Bathurst es una de las carreras más bonitas y desafiantes del año. Estoy impaciente por volver allí después de mi victoria a principios de 2025. Por aquel entonces corría contra Valentino y Raffaele en el otro BMW, ahora haré todo lo posible para volver a estar en el escalón más alto del podio con ellos".

#46 BMW M4 GT3, Equipo WRT: Valentino Rossi, Charles Weerts, Raffaele Marciello Fotos de: BMW Motorsport

En el M4 #32 estará por primera vez Jordan Pepper, recién fichado como nuevo piloto oficial de BMW M Motorsport, listo para subirse al cockpit junto a su viejo amigo Kelvin Van Der Linde y Charles Weerts. "Estoy realmente emocionado y orgulloso de ir a Bathurst con BMW M Motorsport y el equipo WRT, ¡un lugar fantástico para mi primera carrera oficial! Mis recuerdos aquí son muy especiales: gané en 2020 y me gusta mucho la pista, el lugar y el ambiente", dijo el ya expiloto sudafricano de Lamborghini.

"Por supuesto que también tenemos cierta presión, porque llegamos allí como los últimos ganadores, pero tengo dos compañeros de equipo muy buenos como Kelvin y Charles. Nos llevamos muy bien tanto profesional como personalmente. Conducir con Kelvin es algo muy especial para mí, nos conocemos desde hace mucho tiempo y nos complementamos muy bien".

Van Der Linde se hace eco de sus palabras: "Tenemos una alineación de ensueño con Jordan y Charles, en un equipo de ensueño como WRT. Celebré muchos grandes éxitos con Charles la temporada pasada y conozco muy bien a Jordan desde que era adolescente. Defender la victoria será un gran reto, pero haré todo lo posible para volver a terminar primero en una de las carreras más especiales del año y permitir así a Jordan hacer lo que yo hice hace un año: ganar en Bathurst en su debut con BMW. Triunfar en 2025 con mi hermano Sheldon y Augusto fue uno de los momentos de mayor orgullo de mi carrera".

BMW también proporcionará apoyo al equipo chino KRC, con Max Hesse uniéndose a Maxime Oosten y Ruan Cunfan al volante del M4 #89 Bronze Class.

