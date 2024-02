12H de Bathurst: Porsche bate a Mercedes en una lluviosa carrera, con Rossi 5º

Un año después de que Matt Campbell y Jules Gounon lucharan por la victoria en las 12 Horas de Bathurst, volvieron a hacerlo en 2024, aunque esta vez el piloto oficial de Porsche se impuso al de Mercedes-AMG GT3. A pesar de salirse de la estrategia a mitad de carrera y de dos penalizaciones con drive-through, el primero de ellos, junto con Laurens Vanthoor y Ayhancan Guven, debutante en el trazado australiano, se mantuvieron en liza sin importar las condiciones que la pista.

Cuando el coche de seguridad obligó a que todo se decidiera en una carrera de media hora hasta la bandera a cuadros, el piloto local se distanció del resto y se hizo con su segunda victoria en Bathurst. Tras una primera mitad en seco, cuatro horas de lluvia pusieron a prueba a los participantes antes de que los neumáticos lisos reaparecieran en la recta final.

Mira lo que pasó en la edición de las 12 Horas de Bathurst de 2023: Intercontinental GT Challenge 12H de Bathurst 2023: SunEnergy1 gana en un apretado final, con Rossi 6º y Juncadella 8º

"Esto es increíble, fue un día difícil", dijo Matt Campbell, que ya ganó la cita en 2019. "Me quito el sombrero ante todos, no siempre estábamos corriendo en la parte delantera. No fue fácil en condiciones mixtas. ¡Es fenomenal! Fue un poco de gestión de riesgos también, había bastante agua fuera de la trazada también. Al final lo conseguimos".

Por su parte, su compañero belga y también ganador, Laurens Vanthoor, aseguró: "[Es] Bastante increíble, llevaba tiempo esperando esto, lo había soñando".

Ayhancan Guven aspiraba a entrar en la historia de Bathurst y sumar su cuarta victoria consecutiva [algo que ni siquiera el gran Peter Brock, piloto australiano de turismos, consiguió en su trayectoria]. Una vez más, el propietario del equipo SunEnergy1, Kenny Habul, ideó una estrategia para inscribir el coche del conjunto como un All-Pro, lo que le permitía completar un mínimo de vueltas y dejar que el turco y Luca Stolz condujeran la mayor parte de los giros.

Con los dos primeros firmemente asentados en sus posiciones, el último ataque vino de la mano de Christopher Haase, que pasó de la quinta a la tercera posición en un solo movimiento a falta de siete minutos para el final de la carrera. Fue un movimiento oportuno desde el Audi de Jamec Racing/MPC que compartía con Kelvin van der Linde y Liam Talbot.

En cuarta posición, una de las mejores actuaciones de la carrera llegó de la mano del Porsche 992 GT3R de Phantom Global Racing. Tras salir desde la 18ª plaza de la parrilla, Joel Eriksson, Jaxon Evans y Bastian Buus se colaron entre los seis primeros después de tres horas y se mantuvieron ahí, aguantando a muchos equipos con más experiencia en Bathurst.

Fue un día de contrastes para BMW. Los dos M4 GT3 del WRT perdieron terreno cuando se enfrentaron al principio de la carrera, y el equipo de Maxim Martin, Valentino Rossi y Raffaele Marciello terminó quinto. Sin embargo, cualquier posibilidad de victoria para el M4 que ocupaba la pole position terminó cuando Charles Weerts se estampó contra el muro en The Cutting después de cinco horas, mientras intentaba doblar a un GT4.

En la categoría ProAm, Alessio Picarello, Harry King y Yasser Shahin dieron a Porsche y al equipo Manthey EMA una doble victoria al ponerse en cabeza en la última media hora de la carrera, después de verse obligados a salirse de la pista en Brock Skyline. Mientras, en la modalidad para pilotos Silver, el Lamborghini Huracan de Wall Racing de Tony D'Alberto/David Wall, Grant Denyer y Adrian Deitz se hizo con el triunfo.

En GT4, la victoria fue para Daniel Bilski, Mark Griffith y Adam Christodoulou con su Mercedes-AMG GT4.

