Cómo Power logró en Road America uno de sus triunfos más especiales en IndyCar

Will Power quedó por detrás de sus compañeros del equipo Penske, Josef Newgarden y Scott McLaughlin, a 14 vueltas del final de la carrera de la IndyCar en Road America. Tanto el australiano como el neozelandés rodaban con el compuesto más blando al llegar a la última parada en boxes, mientras que Newgarden lo hacía con los neumáticos duros.

McLaughlin fue el primero en entrar en boxes en la vuelta 42 de las 55 programadas, mientras que Newgarden, que estaba empezando a acercarse a Nolan Siegel, esperó hasta el siguiente giro para entrar en boxes.

Y eso dejó al veterano piloto de 43 años con la oportunidad de maximizar el ritmo que le quedaba y empujar en la vuelta previa a entrar en boxes, la 44. La decisión, tomada por el estratega de carrera Ron Ruzewski, que también es el director ejecutivo del Team Penske, fue ejecutada a la perfección por Power, que adelantó a sus dos compañeros de equipo y salió de boxes con una ventaja de aproximadamente medio segundo sobre Newgarden.

A partir de ahí, Power completó varias vueltas con aire limpio camino de una victoria por 3.260 segundos, la primera desde Detroit en 2022, sobre Newgarden. Fue una de las más especiales para el #12 en la IndyCar, por romper una sequía tras un duro 2023, marcado por la enfermedad de su mujer, Liz Power, que casi le cuesta la vida. Con ella celebró la victoria, en un momento muy emocionante. Así, Penske cerró su primer triplete desde el final de la temporada 2017 en Sonoma (con victoria de Simon Pagenaud, Newgarden segundo y Power tercero).

Power, permanentemente al acecho en Road America

"Los tres coches de Penske fueron geniales", dijo Ruzewski. "El motor Chevrolet estuvo increíble hoy, y nuestra única oportunidad era rebasar a estos chicos, y Will fue capaz de cuidar los neumáticos blandos mejor que nadie. Y tío, [les] ha machacado en la vuelta rápida. Sabía que teníamos una diferencia de dos segundos (con Siegel), así que teníamos que ir a por ello. Teníamos que arriesgar y lo hicimos, y mereció la pena".

Power recordó su posición antes de la última detención en boxes, estando tranquilamente en tercera posición, al acecho, y sin intentar desafiar a ninguno de sus compañeros de equipo en pista. "Sí, me quedé atrás", dijo el bicampeón de la IndyCar.

"No podía adelantar a Scott sin usar mucho Push to Pass. Me quedé atrás. Sabía que tenía una vuelta más de combustible que él. Mi vuelta de entrada a boxes fue muy rápida. Realmente, los neumáticos no decayeron para mí en absoluto. Los estaba cuidando. Me quedé detrás. Esa fue una gran vuelta [la de entrada]. Me dio suficiente diferencia con Josef como para poder tirar con los neumáticos fríos [en el giro de salida]".

Algunas de las mejoras en el ritmo mostradas por Power el domingo también fueron lecciones aprendidas de la configuración preferida por Newgarden y su estilo de pilotaje. "Sí, el coche era realmente bueno", siguió Power.

"Me encontré con algo con lo que no había estado corriendo, que Josef hace de cierta manera. Empecé a pilotar así, usando su setting, y realmente me ayudó. Sí, fue más fácil para mí. Así que el coche era fenomenal. No he tenido un coche así durante mucho tiempo en una carrera. Fue muy rápido".

Si bien esta victoria trae una sensación de alivio para Power, que no ganaba desde hace 736 días, había una sensación de que era cuestión de tiempo, teniendo en cuenta sus tres segundas posiciones en las seis carreras puntuables anteriores en 2024. Ahora, es líder de la general con una diferencia de cinco puntos sobre el vigente campeón, Alex Palou (236-231).

"Seguiremos trabajando para conseguir más victorias. Como dije a principios de año, quiero muchas victorias este año. Creo que eso es lo que se necesita para ganar el campeonato. Tenemos el coche para ello. Tenemos el motor para ello. Ya sabes cómo es este campeonato: es muy duro, no hay pilotos malos. Tienes que hacerlo muy bien si quieres ganar", finalizó.