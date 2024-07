Video: el accidente de Alex Palou en la Carrera 1 de IndyCar en Iowa

La IndyCar disputa dos carreras este fin de semana en el Iowa Speedway, y en la clasificación para formar las dos parrillas, Alex Palou logró con una gran actuación la tercera plaza para el sábado y la segunda para la de hoy.

Sin embargo, la Carrera 1 disputada en la madrugada del sábado al domingo de España (a las 02:00h en nuestro país) no fue de la mejor manera para el catalán, que cometió dos errores que le dejaron fuera de la lucha por la victoria y fuera de carrera respectivamente.

Primero, en su parada en boxes caló el Honda #10 del Chip Ganassi Racing, cayendo a la 19ª plaza. Y luego, cuando rodaba 11º, perdió el control del monoplaza y acabó contra las protecciones de la curva 4. Tras su problema en ese giro, simplemente se convirtió en un pasajero que nada pudo hacer para evitar primero el choque contra el muro y luego deslizarse a través de la pista hacia la recta principal del circuito para quedar mirando en la dirección contraria.

Afortunadamente todos los pilotos que pasaron por ahí pudieron esquivarle y, tras el rutinario chequeo en el centro médico de la pista, fue declarado apto para disputar la carrera de este domingo en la que buscará redimirse.

Vídeo: el accidente de Alex Palou en la Carrera 1 de Iowa

Aprovechando que otros pilotos habían sufrido accidentes antes que él, Palou aún pudo sumar siete puntos en la 23ª posición de la carrera, pero el segundo puesto del mexicano Patricio O'Ward deja a Alex con 37 puntos de ventaja al frente de la tabla de cara a la carrera de este domingo.

Antes de Iowa, Palou gozaba de una ventaja de 48 puntos frente a Will Power, que tampoco tuvo el mejor sábado y solo pudo ser 18º.

Explicando para CNBC and Peacock, encargados de la retransmisión de la IndyCar en Estados Unidos, Palou admitió sus dos errores sin mirar para otro lado y se disculpó con su equipo. "Creo que simplemente lo perdí en la salida de la 4. Sí, error de piloto. No había ninguna razón por la que tuviera que apretar ahí, simplemente intentaba recuperar el otro error de piloto que cometí en boxes. Así que sí, inaceptable. Lo siento mucho por el equipo. El coche estaba bien. Simplemente fallé, no era el día", comentó.