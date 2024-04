La IndyCar le da a O'Ward la victoria un mes después tras descalificar a Penske

Días después de que se celebrase la primera carrera de la temporada 2024 de la IndyCar en San Petersburgo, toda la caravana del campeonato se fue directa a la siguiente cita en Long Beach, tras la disputa del evento del millón de dólares que no era puntuable, pensando en que Josef Newgarden tenía la victoria en el bolsillo, con Patricio O'Ward y Scott McLaughlin acompañándole en el podio.

Sin embargo, más de un mes después de la celebración de la ronda inaugural de la campaña, los comisarios decidieron descalificar a los dos pilotos del equipo Penske, con lo que el triunfo fue a parar a manos del mexicano porque no se siguieron los parámetros del 'push to pass' como se indicaban en la normativa.

Además, Will Power también recibió una sanción de diez puntos, aunque escala a la segunda posición de la carrera, con Colton Herta en la tercera plaza del podio, mientras que Alex Palou pasa a ser cuarto en lugar de sexto. Por su parte, la categoría publicó un comunicado en el que explicaban los motivos de las penalizaciones, en las que también se incluye una multa de 25.000 dólares para los tres participantes que incumplieron las reglas.

"INDYCAR ha anunciado sanciones para el equipo Penske, incluyendo descalificaciones para el nº 2 (Josef Newgarden) y nº 3 (Scott McLaughlin) y una sanción de 10 puntos para el nº 12 (Will Power) del Gran Premio Firestone de San Petersburgo presentado por RP Funding el domingo 10 de marzo en las calles de San Petersburgo", se podía leer antes de entrar a explicar todo lo que sucedió.

El equipo Penske violó los siguientes parámetros de 'Push to Pass'

Regla 14.19.15. Se enviará un indicador para habilitar el "Push to Pass" vía comunicación CAN desde la baliza de cronometraje y puntuación a bordo del Coche al registrador de datos del equipo. Esta señal debe ser transmitida a la ECU sin modificaciones e ininterrumpidamente durante todos los Eventos Ruteros y de Calle.

Regla 14.19.16. Las Salidas de Carrera y cualquier Reanudación de Carrera que ocurra antes de la vuelta previa a la bandera blanca o antes de los tres minutos restantes en un Evento de Carrera cronometrado tendrán el sistema Push to Pass desactivado y se activará para un Coche dado una vez que ese Coche llegue a la línea alterna de Salida/Llegada.

De acuerdo con el reglamento, la infracción se considera una Penalización de Procedimiento de Carrera (9.2.2.), que incluye el derecho a reposicionar al Piloto/Coche en la publicación o resultados, con una descalificación (9.2.2.6.) que incluye la pérdida de puntos y premios.

Durante la sesión de calentamiento del domingo 21 de abril previa al Gran Premio Acura de Long Beach, la INDYCAR descubrió la posible infracción del reglamento por parte del equipo.

San Petersburg reveló que el equipo Penske manipuló el sistema de adelantamiento para que los coches nº 2, 3 y 12 pudieran utilizar el sistema Push to Pass en las salidas y reanudaciones. Según el reglamento de la INDYCAR, el uso del adelantamiento no está disponible durante las carreras del campeonato hasta que el coche llega a la línea de salida y meta alternativa.

Se determinó que el nº 2 y el nº 3 obtuvieron una ventaja competitiva al usar el Push to Pass en las reanudaciones, mientras que el nº 12 no lo hizo. Además, los tres participantes han sido multados con 25.000 dólares y perderán todos los premios en metálico asociados a la carrera de Streets of St.

Por su parte, el presidente del campeonato, Jay Frye, comentó: "La integridad del campeonato INDYCAR SERIES es fundamental para todo lo que hacemos. La INDYCAR descubrió la manipulación durante el calentamiento del domingo en Long Beach e inmediatamente se ocupó de que todos los coches cumplieran las normas para el Gran Premio Acura de Long Beach, y a partir de la carrera de esta semana en Barber Motorsports Park, se aplicarán nuevos procedimientos de inspección técnica para disuadir esta infracción".

