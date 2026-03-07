Los veteranos de la IndyCar elogian a Mick Schumacher por su gran debut en óvalos

Josef Newgarden fue segundo en la clasificación de la IndyCar en Phoenix, junto a su compañero de equipo en Penske, David Malukas, quien obtuvo la primera pole de su carrera deportiva. Pero justo detrás de Newgarden estarán dos coches de RLL: el veterano Graham Rahal en tercera posición y su compañero de equipo, el novato Mick Schumacher, en cuarta.

El hijo de la leyenda de la Fórmula 1, Michael Schumacher, se ganó el respeto de todos los pilotos por clasificarse tan arriba en la parrilla en su debut en óvalos. Las palabras de alguien como Newgarden tienen mucho peso en el mundo de la IndyCar. El campeón de 35 años es un fijo en la categoría, y uno de los mejores pilotos en óvalo de toda la parrilla.

Cuando se le preguntó si el cuarto puesto de Schumacher en su debut había sorprendido a la competencia, Newgarden respondió: "Me pareció sorprendentemente bueno. ¿Qué esperabas? Quiero decir, el chico es, literalmente, un desconocido en las carreras en óvalo. Hizo un gran trabajo".

Elogios para todo el equipo

Sin embargo, Newgarden añadió que no solo fue el piloto, sino también el equipo Rahal Letterman Lanigan Racing el que funcionó a la perfección este viernes. RLL tuvo grandes problemas en los óvalos cortos hasta la temporada pasada. La tercera y cuarta posición en la parrilla de salida de Rahal y Schumacher son una prueba del trabajo realizado por la escuadra durante la pretemporada.

"También diría que Rahal, en general, ha tenido un aspecto mucho mejor que en el pasado", añadió Newgarden. "Hacía mucho tiempo que no veía a Graham [Rahal] clasificarse tan bien en un óvalo. Así que eso también es un cumplido para el equipo", continuó Newgarden. Para ponerlo en contexto, la última vez que RLL tuvo dos coches entre los cuatro primeros en un óvalo corto fue hace dos décadas.

Josef Newgarden, que aparece aquí ganando la final de Nashville de 2025, es uno de los pilotos de IndyCar más respetados. Foto: Penske Entertainment

No obstante, el rendimiento del novato alemán sigue siendo excepcional para él: "Qué gran logro de Mick. La carrera es otra historia, pero siempre digo lo mismo: hay que tener la mente abierta en esta categoría. Podría llegar como un talento natural. No es algo inaudito. Hemos visto a gente adaptarse a estas condiciones de inmediato. Ha superado su primera prueba con nota".

Condiciones favorables

Por supuesto, el piloto de Penske también señaló que Schumacher, que fue el primero en salir a la pista, tenía una ligera ventaja técnica debido a las condiciones de la pista, ya que esta se fue calentando de manera continua bajo el sol del mediodía:

"Creo que, especialmente al final de la clasificación, se observó una caída significativa del rendimiento en la segunda vuelta cronometrada para la mayoría de los pilotos, incluido yo mismo. En comparación con los primeros pilotos que salieron, probablemente fue un poco peor; simplemente, no hubo una velocidad tan constante en la segunda vuelta».

Newgarden continuó: "Mick, por ejemplo, fue el primero en salir. Fue extremadamente consistente en ambas vueltas. Con el último piloto en salir a la pista, se podía ver claramente esta pérdida de rendimiento en la segunda vuelta. Creo que esa fue la diferencia decisiva hoy".

Rahal: "Es muy suave con los pies"

Su compañero de equipo, Graham Rahal, también elogió a Schumacher, diciendo de él: "Creo que Mick ha hecho un trabajo de primera clase. Es increíblemente suave con los pies, mucho más suave que yo o Louis Foster. Eso es obviamente una gran ventaja para él. Pero esto es realmente un gran paso para todos nosotros, porque sabíamos que los óvalos cortos son nuestro Talón de Aquiles", detalló el veterano de IndyCar.

Pero la clasificación es solo una pequeña parte del reto que tiene por delante. Este sábado le esperan 250 vueltas de carrera y otros 24 coches en la pista cuando se dé la salida, y tendrá a algunos gigantes de los monoplazas americanos a su alrededor. Queda por ver si podrá mantener este ritmo en medio del denso tráfico.

