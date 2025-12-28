Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 2º Alex Palou

Momento de desvelar el segundo mejor piloto de la temporada 2025 en el mundo del motor, contando todas las categorías y las disciplinas, para la redacción de Motorsport.com España. Después de nominar a Max Verstappen como el tercero mejor del curso, el segundo puesto, a las puertas de ser el mejor, va para Alex Palou, de acuerdo a los Top propios de cada miembro de nuestra web.

La campaña 2025 del piloto español en Estados Unidos ha sido tan grandiosa que ha sido elogiada prácticamente en todos los foros del deporte de las cuatro ruedas, hasta en la Fórmula 1, por más que Palou haya tenido que dejar atrás sus pretensiones de desembarcar en el Gran Circo ante la inmerecida ausencia de una oferta en un asiento verdaderamente competitivo.

El de Sant Antoni de Vilamajor ya venía pisando fuerte en los últimos años, logrando los títulos de la IndyCar en 2021, 2023 y 2024. Pero en el curso que ha dejado atrás, el barcelonés ha dejado atrás todas sus cotas, y también ha dejado boquiabiertos a propios y extraños, por el tremendo nivel y el devastador dominio que ha imprimido en un campeonato tan igualado como lo es la principal categoría de monoplazas de América.

Palou ha logrado su cuarta corona cosechando un total de ocho victorias en 17 carreras, rozando récords históricos tras empezar la campaña con cinco de seis posibles. Entre ellas, su ansiada victoria en la prueba que es la joya de la corona del calendario: las 500 millas de Indianápolis, que se le resistía, al igual que vencer en óvalos, y que en Estados Unidos tiene incluso más importancia que el campeonato mismo, lo que le ha hecho entrar en la historia para que muchos valoren ya si tiene potencial para ser el mejor piloto de la historia (ya está a tres títulos del récord).

Así, el catalán ha roto su techo en este 2025, y queda por ver qué será capaz de hacer al volante del coche #10 de Chip Ganassi Racing, pues aún no se atisba dónde estará su punto álgido. Los integrantes de la redacción de Motorsport.com España, en consecuencia, le han puesto en la parte alta de sus Top de mejores pilotos de 2025, con algunos dándole el segundo puesto, coincidiendo con el Top general. A continuación, puedes ver nuestras opiniones de quién es el segundo mejor piloto del año.

Jacobo Vega, director de Motorsport.com España

"No soy un experto en motos, tengo que reconocerlo, pero desde que Ducati anunció que Marc Márquez sería piloto oficial de su equipo para 2025, enseguida pensé que ningún rival le iba a ver el pelo. Creo que en la historia del motociclismo ha habido pocos pilotos como Márquez, y este año lo ha demostrado de nuevo".

"Por ponerle una pega, creo que sigue teniendo el gran problema de arriesgar demasiado en algunos momentos, y eso le hace irse al suelo cuando parece que ese no era el momento de meter tanta presión; sin embargo, sin esos momentos, no sería el Marc Márquez que conocemos. Creo que 2026 va a dibujarnos un panorama muy parecido y vamos a asistir a otra temporada dominante del piloto ilerdense, camino de ser el mejor de la historia".

Top 2: Marc Márquez

Top 3: Alex Palou

Top 4: Max Verstappen

Top 5: Lando Norris

Top 6: Robert Kubica

Top 7: Leonardo Fornaroli

Top 8: Carlos Sainz

Top 9: Kean Nakamura Berta

Top 10: Freddie Slater

José Carlos de Celis, redactor jefe de Motorsport.com España

"Mi top 2 era Alex Palou, y coincide que es el mismo que ha salido en nuestra web. Y digo más: seguro que todos pensamos en algún momento en ponerle como primero. Ha vuelto a dominar con mano de hierro una categoría tan exigente como la IndyCar, pero lo que además ha elevado sus anteriores años sobresalientes a la categoría de matrícula de honor es que por fin le sonrió la Indy 500, y ya es ganador de una de las tres coronas del automovilismo".

"Además, luego ganó en otro óvalo, su gran "debe", y todo ello siendo ajeno al lío judicial que hay fuera de la pista con McLaren. A muchos nos sigue picando el gusanillo de verle en la F1, pero sin dejar de valorar el enorme valor que tiene lo que está haciendo en Norteamérica, donde ya es leyenda".

Top 2: Alex Palou

Top 3: Marc Márquez

Top 4: Max Verstappen

Top 5: Oliver Rowland

Top 6: Lando Norris

Top 7: Robert Kubica

Top 8: Leonardo Fornaroli

Top 9: Alex Márquez

Top 10: Carlos Sainz

Juanjo Sáez, redactor de Motorsport.com España

"Su cuarto y dominado título de la IndyCar (el tercero consecutivo) y la conquista de la Indy 500 son las mejores demostraciones para la increíble temporada de un Alex Palou que se queda a las puertas de ganar el Top 10 de Motorsport España".

"Aunque personalmente lo puse en el tercer puesto, creo que las tres o cuatro primeras posiciones podrían haber variado perfectamente entre ellas. Sin embargo, finalmente me decanté por Max Verstappen para el top 2, ya que fue capaz de reponerse a un Red Bull complicado, remontar más de 100 puntos, alargar la batalla por el título de la F1 hasta la última carrera y perder el mundial por solo dos puntos. Si bien no conquistó el campeonato, creo que fue su mejor temporada en la F1 y bien merece la segunda posición. Corrió contra todo y contra todos para demostrar, por si alguien todavía tenía dudas, que es el mejor".

Top 2: Max Verstappen

Top 3: Alex Palou

Top 4: Sebastian Ogier

Top 5: Lando Norris

Top 6: Toprak Razgatlioglu

Top 7: Alex Márquez

Top 8: Oliver Rowland

Top 9: Carlos Sainz

Top 10: James Calado

Rubén Carballo, redactor de Motorsport.com España

"La elección del segundo mejor piloto de 2025 para quien escribe estas líneas ha sido bastante compleja. Y es que con Marc Márquez y Alex Palou nos enfrentamos a dos temporadas absolutamente históricas, para el recuerdo, que formarán parte de lo más granado que se ha visto en el motorsport. Así, finalmente la elección de este lugar ha recaído en Márquez; el primer puesto de Palou se explicará en el próximo artículo".

"En cuanto a Marc, ¿qué más se puede decir? Un año para recordar a todos que es el mejor piloto de la parrilla -algunos, injustamente e incluso a sabiendas, se habían olvidado- y que corre para la historia. Había, incluso, quienes dudaban de que arrasaría al manillar de una Ducati. Por más que resultó ser una moto más compleja que su antecesora, no falló en su cometido".

"Su pilotaje ha sido tan perfecto que el resultado sirve para considerarle el mejor piloto de la historia, tras, probablemente, cerrar la mayor historia de superación de regreso a la élite que ha contemplado el deporte mundial. Realmente, el primer puesto con Palou podría ser ex aequo, pero la cosa es que, para muchos, un 2025 tan bestial del #93 no ha sido una sorpresa".

Top 2: Marc Márquez

Top 3: Max Verstappen

Top 4: Sébastien Ogier

Top 5: Oliver Rowland

Top 6: Kevin Estre

Top 7: Robert Kubica

Top 8: Connor Zilisch

Top 9: Alex Márquez

Top 10: Toni Bou

Pol Hermoso, redactor de Motorsport.com España

"El top 2 es uno de esos puestos donde apenas hay debate. Alex Palou estaba ahí casi por inercia, por dominio y por historia. Coincido plenamente con el resultado general: 2025 ha sido, sin discusión, uno de los años de su carrera… y eso es decir mucho".

"Palou no solo ha ganado la IndyCar, la ha aplastado. 8 victorias, 6 poles y casi 200 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado dibujan una temporada de superioridad absoluta. A eso se le suma un hito que ya es eterno: convertirse en el primer español en ganar las 500 Millas de Indianápolis. No es solo ganar, es cómo lo hizo y lo que representa".

"Su cuarto título —el tercero consecutivo— confirma que no estamos ante una racha, sino ante una era. Palou ha trascendido la propia IndyCar: pilotos de Fórmula 1 lo señalan, aficionados de medio mundo se preguntan por qué no está allí, y Europa vuelve a mirar a Estados Unidos gracias a él. No es top 1 en mi lista porque, sin desvelar a quién he puesto, el mejor piloto de este año trae un relato detrás que tiene mucho peso".

Top 2: Alex Palou

Top 3: Max Verstappen

Top 4: Sébastien Ogier

Top 5: Oliver Rowland

Top 6: Robert Kubica

Top 7: Lando Norris

Top 8: Alex Márquez

Top 9: Lucas Moraes

Top 10: Fernando Alonso