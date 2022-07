En McLaren dudan de que Palou pueda correr en IndyCar en 2023

Cargar el reproductor de audio

Felix Rosenqvist, piloto que tiene contrato con McLaren Racing más allá del presente año, está luchando por mantener su asiento en Arrow McLaren SP IndyCar para la temporada 2023.

A partir del próximo curso, el equipo británico correrá a tiempo completo con tres coches. En estos momentos, Pato O'Ward y el actual piloto de Andretti Autosport, Alexander Rossi, ya han sido confirmados, mientras que Rosenqvist todavía no conoce su futuro.

A su vez, McLaren ha fichado al actual piloto de Ganassi y campeón de la IndyCar, Álex Palou, pero, al igual que sucede con el piloto sueco, todavía no se conoce dónde correrá el próximo año.

Lo único que se ha confirmado es que Palou, al igual que O'Ward y Colton Herta, formará parte del programa de pruebas de Fórmula 1 de McLaren. Aunque su futuro sigue siendo incierto, porque Ganassi insiste en que había hecho efectiva su opción de renovación sobre Palou antes de que firmase por los de Woking.

En referencia a si creía que todavía había alguna posibilidad de conservar su asiento tras la llegada de Palou, Rosenqvist respondió: "Por lo que parece, diría que Álex no... Quiero decir, la verdad no sé qué está pasando".

"Pero por el momento no parece que vaya a correr aquí [en IndyCar], para nada. Sí, depende de los abogados y demás. Sinceramente, no es mi problema y creo que personalmente no ha cambiado nada realmente".

Sobre los rumores que lo vinculan con la categoría de monoplazas eléctricos, el sueco tampoco se mojó demasiado: "Creo que si Zak [Brown] estuviera seguro de que voy a ir la Fórmula E, lo habría dicho. Pero si hay una oportunidad de seguir aquí el año que viene, voy a demostrar que puedo".

Después de terminar en el podio en Toronto, Rosenqvist dijo que esperaba que su actuación durante el fin de semana hubiera hecho que Brown empezase a "dudar de algunas cosas".

En respuesta a una pregunta sobre si podría encontrar un asiento en otro equipo para seguir en la IndyCar fuera de McLaren, Rosenqvist respondió: "Esa es una pregunta para Zak. Ya he dicho que estoy muy contento con el equipo, creo que se nota, somos un súper grupo. Creo que hemos trabajado duro los últimos años para construir un equipo muy fuerte. Además, creo que ahora soy capaz de sacar el máximo rendimiento del coche casi siempre".

"Creo que si me hubieseis hecho esta pregunta al final del año pasado, obviamente habría sido una respuesta diferente. Pero ahora mismo estoy muy contento donde estoy. Creo que estaría un poco loco si dijera que quiero irme a otro sitio".

"Quiero estar donde estoy ahora. Creo que Arrow McLaren SP se ha convertido en mi casa".

"Pero depende de Zak. Él es el que está haciendo los movimientos. Probablemente van a pasar un par de semanas antes de que sepamos algo más, pero espero que hoy haya cambiado algo. Mi ambición es seguir demostrando que puedo estar aquí", concluyó el piloto sueco.

