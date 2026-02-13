Ir al contenido principal

IndyCar St. Petersburg

Romain Grosjean regresa a IndyCar y ficha por Dale Coyne Racing para 2026

Grosjean volverá a la parrilla de IndyCar a tiempo completo en 2026, pilotando para DCR

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Romain Grosjean, Juncos Hollinger Racing Chevrolet

El ex piloto de F1 Romain Grosjean regresará a la parrilla de IndyCar en 2026, al volante del Honda nº18 de Dale Coyne Racing. Era el último asiento a tiempo completo que quedaba por decidir antes del inicio de la nueva temporada. OnlyBulls y Bitcoin MAX financiarán el proyecto. Grosjean ya pilotó para DCR en el test de pretemporada celebrado en Sebring.

Romain Grosjean

Romain Grosjean

Photo by: Michael L. Levitt/Lumen via Getty Images

Grosjean suma 179 participaciones en Grandes Premios en la Fórmula 1 y diez podios, pero abandonó la categoría tras la temporada 2020 para dar el salto a la IndyCar en Estados Unidos. En 2021 disputó la mayor parte del campeonato con un coche fruto de la colaboración entre Coyne y Rick Ware Racing, logrando tres podios.

Se incorporó a Andretti para las temporadas 2022 y 2023, donde añadió otros tres podios a su palmarés, aunque terminó 13º en la clasificación general en ambos años. Tras separarse de Andretti, fichó por Juncos Hollinger Racing para la temporada 2024, donde alcanzó un mejor resultado de cuarto puesto y cerró el año 17º en el campeonato.

Sin embargo, el francés de 39 años estuvo ausente de la parrilla durante todo 2025 y muchos pensaron que su etapa en IndyCar había llegado a su fin —sin victorias, pero con cinco segundos puestos como mejores resultados—. Ese año compitió parcialmente en el IMSA SportsCar Championship, pilotando un prototipo Lamborghini GTP para Automobili Lamborghini Squadra Corse.

"No puedo expresar lo ilusionados que estamos de dar la bienvenida a Romain Grosjean tanto al equipo como a Bitcoin MAX como primer embajador global de la marca", declaró Milton ‘Todd’ Ault en un comunicado del equipo. "Romain es el representante global perfecto para la marca. Su historia y su profesionalidad encarnan lo que defendemos".

