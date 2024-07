Robb, trasladado en helicóptero al hospital tras el accidente de Iowa

El piloto de AJ Foyt Racing se acercó a gran velocidad al Chevrolet Arrow McLaren #7 de Alexander Rossi, que se quedó sin combustible al salir de la curva 2.

Sting Ray Robb intentó adelantar por el interior a Rossi, pero golpeó con la parte delantera derecha de su Chevrolet #41 en la parte trasera izquierda de Rossi, lo que provocó que se levantase por los aires y completamente en vertical antes de que el coche diese dos vueltas de campana y media y luego patinara por la recta de atrás antes de detenerse en la curva 3.

Al tratar de evitar el accidente, tanto Kyle Kirkwood como Ed Carpenter hicieron un trompo, pero colisionaron entre ellos. El neumático trasero izquierdo de Carpenter se subió sobre el Honda #27 de Kirkwood, lo que bloqueó parcialmente la parte superior de la salida del aeroscreen cuando los coches se detuvieron.

El equipo de seguridad AMR volcó con cuidado el coche de Robb y lo ayudó a salir del coche. Después de un rato, fue colocado en la camilla y mostró su pulgar hacia arriba antes de subir a la ambulancia.

La IndyCar informó de que Robb está "despierto, alerta y en buenas condiciones tras el accidente en la última vuelta de la carrera en el Iowa Speedway". El piloto del #41, sin embargo, fue trasladado a un hospital local como medida de precaución para una evaluación adicional".

Carpenter, el único propietario/piloto de la categoría que sólo corre en óvalos, compartió su visión del incidente: "Alex estuvo fuera de ritmo durante un par de vueltas", dijo Carpenter. "Lo vi, me lo dijo mi spotter, supuse que tenía un problema de combustible o algo".

"Me pareció que Sting Ray tenía que haber visto que iba más lento. A mí me pareció que había calculado mal. Se tocaron y luego yo estaba tratando de evitar ese lío e hice un trompo. Realmente no iba a ser tan grave; me fui contra Alex y entonces Kirkwood hizo un trompo y me golpeó y ahí fue cuando nuestro choque empeoró".

Brian Barnhart, estratega de Rossi, dijo que optaron por cargar poco combustible a su piloto en la vuelta 201. Rossi rodaba octavo en la última vuelta antes de que el incidente lo dejara 15º: "Definitivamente tuvimos un problema de combustible", dijo Barnhart. "Traté de minimizar el tiempo en boxes".

"Ahora, si no le pusimos suficiente combustible o si el combustible cambió, la cuestión es que es obvio que no teníamos suficiente para terminar y tratamos de hacerlo levantando el pie en las últimas tres o cuatro vueltas y nos quedamos completamente sin combustible saliendo de la curva 2".

Rossi no fue consciente del problema de combustible hasta que quedaban varias vueltas: "No me dijeron en ningún momento que estábamos en esa situación con el combustible hasta que faltaban cuatro vueltas, así que fue una sorpresa para mí", dijo Rossi.

"Tuvimos que empezar a ahorrar de una forma bastante loca. Creo que íbamos a conseguirlo, pero desafortunadamente hubo un incidente cuando empezaba a perder combustible en la curva 2 y eso acabó con nuestro día. Sólo espero que Sting Ray esté bien en este momento".

Accidente múltiple en Iowa Foto de: NBC

El punto de vista de Kirkwood fue similar al de Carpenter: "Rossi se quedó sin combustible", dijo Kirkwood, que terminó 16º. "Me lo comunicaron una vuelta antes. Fue súper desafortunado. No entiendo por qué estaba todavía en la línea de carrera. Obviamente, él está tratando de proteger su resultado tanto como sea posible".

"No entiendo por qué Sting Ray no lo pasó. Obviamente, la diferencia de velocidad era grande, pero aquí poco a poco empiezas a perder un poco de tiempo de reacción. Así que, tal vez eso tenga algo que ver, pero fue un incidente muy aterrador".

"Nunca he visto un coche volar en el aire delante de mí de esa manera y el coche frenó tanto que tuve que frenar e hice un trompo debido a la velocidad que perdí".

"Para ser sincero, creo que los pilotos de delante podrían haber hecho un mejor trabajo para reducir el riesgo de que ocurriera algo así".