IndyCar

La IndyCar revela su calendario 2027 completo, con Barcelona y sin Nashville

La IndyCar ha hecho oficial la segunda parte de su calendario para la temporada 2027. Mira qué fechas y qué circuitos albergarán las carreras.

Jose Carlos de Celis

Editado: 23 oct 2026, 15:02

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Pitlane de Barcelona

Foto de: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Después de anunciar la primera parte de su calendario para 2027 en agosto, la IndyCar ha revelado este 23 de octubre la segunda fase, que incluye la gran novedad del Circuit de Barcelona-Catalunya que será la primera prueba europea desde 2007 y la primera fuera de Norteamérica desde 2013 (fue en Brasil).

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Junto a la entrada de Barcelona, sale del calendario el Nashville Superspeedway, y no celebrará una segunda edición del Gran Premio Freedom 250, que tuvo un enorme éxito el pasado agosto en las calles de Washington D.C.

Más allá de eso, el calendario 2027 mantiene el mismo guión que el de 2026.

Calendario de IndyCar 2027: fechas, carreras y circuitos

Fecha Carrera Lugar Tipo de circuito 7 de marzo Calles de St. Petersburg Florida, Estados Unidos Urbano

13 de marzo

(sábado)

Phoenix Raceway Arizona, Estados Unidos Óvalo 21 de marzo Calles de Arlington Virginia, Estados Unidos Urbano 4 de abril Barber Motorsports Park Alabama, Estados Unidos Rutero 18 de abril Calles de Long Beach California, Estados Unidos Urbano

15 de mayo

(sábado)

Indianápolis Road Course Indiana, Estados Unidos Rutero 30 de mayo 500 millas de Indianápolis Indiana, Estados Unidos Óvalo 6 de junio Calles de Detroit Michigan, Estados Unidos Urbano 13 de junio World Wide Technology Raceway (Gateway) Missouri, Estados Unidos Óvalo 27 de junio Road America Wisconsin, Estados Unidos Rutero 4 de julio Mid-Ohio Sports Car Course Ohio, Estados Unidos Rutero 18 de julio Circuit de Barcelona-Catalunya Barcelona, España Rutero 1 de agosto Portland International Raceway Oregón, Estados Unidos Rutero 15 de agosto Calles de Markham Canadá Urbano

28 de agosto

(sábado)

Milwaukee Mile, carrera 1 Wisconsin, Estados Unidos Óvalo 29 de agosto Milwaukee Mile, carrera 2 Wisconsin, Estados Unidos Óvalo 5 de septiembre Laguna Seca California, Estados Unidos Rutero

Tal y como se había anunciado ya, el curso 2027 empezará con tres carreras consecutivas entre el 7 y el 21 de marzo, con las visitas a St Petersburg, que dará el pistoletazo de salida, y acto seguido a Phoenix (el primer óvalo del año, donde se coincidirá con la NASCAR) y a las calles de Arlington.

Tras una breve pausa, el circuito rutero de Barber abrirá abril, y luego habrá una semana de descanso antes de las calles de Long Beach.

Luego habrá casi un mes sin carreras para dejar en mayo, como es habitual, todo el protagonismo a Indianápolis. Primero va el test colectivo el 4 y 5 de mayo, antes de celebrarse el 15 de mayo el Sonsio Grand Prix en Indianápolis, la carrera del circuito rutero del IMS. El 22 y 23 de mayo es el PPG Presents Armed Forces Qualifying Weekend, es decir, el fin de semana de clasificación de la Indy500, y el 30 de mayo se celebra la 111ª edición de las 500 Millas de Indianápolis.

Junio tendrá otro tiplete, con Detroit que ya se había anunciado en la Fase 1 del calendario justo después de Indy500 y Gateway justo después. Tras otra semana de descanso llegará el doblete entre Road América, el 27 de junio y Mid-Ohio el 4 de julio.

Y, tras una semana de descanso, se cruzará el charco para correr el 18 de julio en Barcelona, que supondrá un hito histórico para la categoría y para nuestro país.

Después de Barcelona habrá una semana de pausa hasta el 1 de agosto cuando se competirá en otro rutero, en Portland, antes de Markham, el 15 de agosto, para acabar con tres carreras en dos fines de semana: Milwaukee organizará dos carreras, una el sábado 28 de agosto y otra el domingo 29 de agosto, y el campeonato acabará en Laguna Seca el domingo 5 de septiembre.

Cuándo empieza la temporada 2027 de IndyCar y cuándo termina

El curso 2027 de IndyCar empezará como es habitual en St. Petersburg Street Course, el domingo 7 de marzo, y la temporada arrancará con un triplete (tres carreras seguidas) solo por quinta vez en los 118 años de historia del campeonato.

La IndyCar 2027 terminará el 5 de septiembre en Laguna Seca.

Habrá tres carreras en la temporada 2027 de IndyCar en sábado: la de Phoenix (segunda parada del calendario) el 13 de marzo, la de la versión rutera del circuito de Indianápolis sábado 15 de mayo, y la primera de las dos de Milwaukee el 28 de agosto.

Test colectivos de la IndyCar 2027

23 y 24 de febrero: Unser IndyCar Open Test en Phoenix Raceway.

Unser IndyCar Open Test en Phoenix Raceway. 4 y 5 de mayo: Indy 500 Open Test en el Indianapolis Motor Speedway, que incluirá el Rookie Orientation Program para los debutantes.

¿Cuándo será la carrera de IndyCar en Barcelona?

El domingo 18 de julio de 2027. La clasificación será el sábado 17 de julio y habrá sesiones en pista desde el viernes 16 de julio.

De hecho, la FP1 o los Entrenamientos Libres 1 de Barcelona serán el 16 de julio.

El sábado 17 de julio se disputará la FP2 y luego la clasificación.

El domingo 18 de julio se disputará la definitiva FP3 y luego la carrera de IndyCar en Barcelona.

La IndyCar 2027 en Barcelona, el fin de semana del 16 al 18 de julio, no coincidirá con la Fórmula 1 (será entre los GP de Austria y el de Bélgica) ni con MotoGP, que estará en su parón de vacaciones de verano.

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