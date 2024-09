Qué necesita Alex Palou para ser tricampeón de la IndyCar en Nashville

La temporada 2024 de la IndyCar se acerca a su fin, con Alex Palou y Will Power buscando su tercer título en la carrera programada a 206 vueltas en el óvalo de Nashville de este domingo. El español, defensor del título y bicampeón de la categoría, tiene una ventaja de 33 puntos sobre el australiano (525-492).

Además, Scott McLaughlin, compañero de equipo de Power en Team Penske, sigue teniendo opciones matemáticas estando a 50 puntos (con 475) de Palou, pero quedará automáticamente fuera de la batalla cuando el de Chip Ganassi Racing vea la bandera verde, ya que recibirá 5 puntos de forma automática.

Hay varias variables a tener en cuenta este fin de semana, incluyendo el hecho de que sólo una vez en las últimas 11 temporadas el líder de la general ha perdido la corona en la última carrera, y eso ocurrió en la época en que se ofrecían puntos dobles en la cita final. Fue en 2015, con Scott Dixon superando una desventaja de 47 unidades en Sonoma al ganar la carrera y destronar en el desempate a Juan Pablo Montoya.

Hay un total de 54 puntos en juego, con 50 otorgándose por ganar, uno por conseguir la pole, uno por liderar una vuelta y dos por liderar el mayor número de giros. Para ser campeón, a Palou le vale con conseguir 22. Si termina noveno o mejor el domingo, alzará la Copa Astor por segunda temporada consecutiva, y se convertirá en el primer campeón consecutivo de la IndyCar desde que Darío Franchitti consiguiera un triplete entre 2009 y 2011.

Por otra parte, si hace la pole el sábado, le bastará con ser décimo. Si consigue la pole y lidera al menos una vuelta el domingo, será mejor aún y le valdrá un Top 11. Y si, por ejemplo, no hace la pole pero lidera el mayor número de vueltas en carrera, necesitará acabar como mínimo 13º.

Eso sí, en caso de desempate, el de Sant Antoni de Vilamajor no saldrá ganando, ya que sólo ha conseguido dos victorias en 2024 frente a las tres de Power. El triunfo de Alex en The Thermal Club queda excluido, por tratarse de una cita de exhibición no puntuable para la general.

Una parte asombrosa de estas posibilidades de título es que Palou sólo tiene 27 años, y cerrar esta campaña en lo más alto de la clasificación marcaría su tercer título en sólo cinco temporadas compitiendo en el principal campeonato de monoplazas de Estados Unidos. Toda una hazaña.

Por otra parte, para Power cualquier esperanza de remontada sobre Palou tendrá que pasar, como mínimo, por conseguir un podio en el Nashville Superspeedway. Sin embargo, el rendimiento del equipo Penske en óvalos en 2024 le deja muchas razones para el optimismo. Cinco de las seis carreras en óvalos han sido ganadas por los de Roger Penske: una para Power (Iowa, Carrera 2), dos para McLaughlin (Iowa, Carrera 1 y Milwaukee, Carrera 2) y dos para Josef Newgarden (500 millas de Indianápolis y Gateway).

Así, si Power gana el domingo sin conseguir ningún extra, necesitará que Palou sea duodécimo o peor; si consigue un punto de bonus (pole o liderar una vuelta), que sea undécimo o peor; y si consigue tres tantos de bonus o hace el pleno de 54 puntos, décimo o peor.

El australiano ha plantado cara de forma admirable, ya que se le quitaron 10 puntos al principio de la temporada debido al escándalo del push-to-pass del equipo en St. Petersburg, que también despojó a Newgarden y McLaughlin de su primer y tercer puesto por una descalificación. Por contraposición, Palou sigue buscando su primera victoria en un óvalo. Sin embargo, cuenta con la impresionante cifra de nueve Top 5 y dieciséis Top 10 en sus últimas 20 carreras en estas pistas, esto es, desde que se unió a CGR en 2021.

Algunas de las incógnitas que hacen el fin de semana más impredecible vienen porque la IndyCar terminará la temporada en un óvalo por primera vez desde 2014, cuando Fontana todavía estaba en el calendario. Con el traslado desde la pista urbana al óvalo, el Nashville Superspeedway -el único de hormigón del calendario- vuelve al calendario por primera vez desde 2008, en un fin de semana en el que el mal tiempo amenaza con retrasar o cancelar alguna sesión.

Está por ver, obviamente, si los pilotos y los equipos tendrán o no cautela, pero no ha habido ni un test en la pista con toda la parrilla completa, sólo un par de pruebas con unos pocos elegidos para probar diferentes configuraciones aerodinámicas y de neumáticos. Además, la IndyCar, en colaboración con Firestone, ha introducido un cambio clave para la carrera, al llevar gomas blandas junto a las duras.

Aunque se trata de una práctica habitual en los circuitos urbanos y ruteros, ésta será la segunda vez que la categoría cuente con un compuesto adicional en un óvalo, siendo la carrera del año pasado en Gateway el único precedente, en el que resultó ganador Scott Dixon, seis veces campeón y compañero de equipo de Palou.

Y por último, habrá que tener en cuenta la fiabilidad de la unidad de potencia híbrida. El camino de Palou hacia su tercer título estuvo a punto de descarrilar después de que un problema con una batería le impidiera arrancar con normalidad en la segunda carrera de Milwaukee. Logró salir a pista, aunque doblado, y se benefició del trompo de Power en una resalida.

Este tipo de problemas han afectado a los coches de Chip Ganassi Racing desde la introducción del motor híbrido, a principios de julio. Dixon fue víctima de un percance con la unidad nada más salir a la carrera de Mid-Ohio, poniendo fin prematuramente a sus aspiraciones al título. Linus Lundqivst, otro de los hombres de CGR, también sufrió un fallo durante los entrenamientos en Gateway.

Palou y Power merecen la corona, pero sólo uno de ellos ampliará su legado cuando la historia llegue a su desenlace el domingo.