Prema, en contacto con Sargeant para llevárselo a la IndyCar en 2025

El director del equipo Prema Racing, René Rosin, ha confirmado que ha mantenido conversaciones con Logan Sargeant, actual piloto del equipo Williams en la Fórmula 1, para que se una a su nuevo proyecto de IndyCar el año que viene.

El equipo junior más exitoso de los últimos años en el escalafón europeo de monoplazas debutará en 2025 en la máxima categoría del automovilismo estadounidense, con dos coches. El piloto estadounidense, de 23 años, ya corrió con Prema en la temporada 2020 de la Fórmula 3, terminando tercero en la general por detrás de Oscar Piastri, actual piloto de McLaren, y de Theo Pourchaire, recientemente descartado por los de Woking en la IndyCar.

"Le conocemos desde hace tiempo", dijo Rosin a Motorsport.com sobre Sargeant. "Estamos hablando, pero realmente no estamos interesados en discutir ahora mucho sobre pilotos, porque me he estado concentrando en construir el equipo al estilo que todos queremos. [Hablar de] los pilotos será una segunda etapa".

En la presentación del proyecto de Prema en Estados Unidos el pasado mes de abril, Rosin dijo que quería que su equipo "fuera competitivo desde el primer momento" y que tuviera una alineación compuesta por "un piloto experimentado y, por supuesto, un 'rookie'".

Cuando se le preguntó por otro ex de Prema, Callum Ilott, que ha corrido dos temporadas completas en la IndyCar con Juncos Hollinger Racing en 2022 y 2023, Rosin también mostró su interés: "Para ser sincero, es uno de los pilotos que diría que está... No digo en nuestra lista, pero sin duda es alguien interesante. Viendo su experiencia, y los años que ha corrido con nosotros y contra nosotros. Pero aún es pronto para hablar de pilotos, desde mi punto de vista. Cada día oigo algo diferente".

Otro piloto que está en el mercado es el ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2016, Alexander Rossi, que dejará Arrow McLaren al final de la temporada, noticia sobre la que Rosin bromeó: "¡Ya me he enterado!".

Piers Phillips dirigirá la operación de Prema en Estados Unidos como su máximo responsable en IndyCar, tras su paso por Schmidt Peterson Motorsports y Rahal Letterman Lanigan Racing. El equipo tendrá su sede en Indiana. "Hace un mes empezamos a trabajar en la fábrica", detalló Rosin. "Recibiremos los dos primeros coches dentro de una semana, más o menos, así que esa ha sido la prioridad número uno para nosotros, junto con asegurar el equipo para la posición más alta que podamos. Después, empezaremos a estudiar más a fondo a los pilotos. Hay bastantes contactos, pero de momento son sólo contactos, nada más".

El futuro de Sargeant en la Fórmula 1 ha estado en duda desde que fue anunciado como compañero de equipo de Alex Albon para la temporada 2023. Consiguió su único punto en 32 carreras en el Gran Premio de Estados Unidos de la pasada campaña, y su mejor resultado en 2024 fue la P14 en Arabia Saudí.

"Estoy centrado en mi trabajo, aprovechando al máximo lo que tengo", dijo el californiano cuando se le preguntó sobre su futuro esta semana. "Estoy explorando todas las opciones, dentro y fuera de la F1, en este momento. Las opciones están abiertas. He estado escuchando especulaciones durante 18 meses. En última instancia, sé lo que está pasando entre bastidores, y al final, siento que he estado conduciendo muy bien. Mi objetivo es seguir haciéndolo". Al ser cuestionado en su llegada a Silverstone sobre cuándo cree que se decidirá su futuro, Sargeant respondió: "No tengo ni idea".