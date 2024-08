Power dedicó una peineta a su compañero Newgarden por el accidente de Gateway

Will Power quedó furioso en la carrera de la IndyCar en Gateway, dedicando incluso una peineta a uno de sus compañeros de equipo en Penske, Josef Newgarden, por el caos en la reanudación de la carrera del sábado en el World Wide Technology Racway, a nueve vueltas del final.

Después de que Power liderara 117 de las 260 vueltas de la carrera, se colocó cuarto por detrás de Newgarden, de Scott McLaughlin y de Colton Herta. Cuando la carrera iba a reanudarse tras un incidente, de cara a las últimas vueltas, y a medida que el grupo de cabeza de carrera estaba ya en las curvas 3 y 4 esperando la bandera verde, Newgarden mantuvo un ritmo mucho más lento que el que se había visto anteriormente, en las cinco resalidas anteriores.

Así fue la carrera de la IndyCar en Gateway: IndyCar IndyCar St Louis: Palou remonta y mantiene el liderato del campeonato

El ritmo era tan lento que McLaughlin llegó a tocar con el morro de su coche la parte trasera del #2, mientras los pilotos de cabeza comenzaron a arrejuntarse. Una vez que se mostró la bandera verde, los pilotos de detrás reaccionaron más rápido que los de delante. Esto provocó una reacción en cadena que hizo que Power fuera arrollado por detrás por Alexander Rossi.

El accidente dejó a los dos pilotos aparcados junto al muro interior, entre la pista y el pitlane. Romain Grosjean, de Juncos Hollinger Racing, y Jack Harvey, de Dale Coyne Racing, también sufrieron daños como resultado del incidente, que provocó una bandera roja.

Herta habló por radio poco después del incidente, declarando que había sido algo "sucio por parte de Newgarden", pidiendo para el estadounidense una penalización que nunca se produjo. Power, por su parte, salió del coche, cruzó el muro interior e hizo una peineta a Newgarden cuando pasaba por la calle de boxes, una vez que la prueba se interrumpió.

Power señaló inmediatamente a su compañero del Team Penske como causante de lo ocurrido: "¿Dónde se supone que tienes que ir? Entre las curvas 3 y 4, [Newgarden] esperó, tiró y se paró, se marchó y se tiró [dando tirones]", dijo.

"Sabía que [el incidente] iba a pasar. Sabía que me iban a machacar. Fue decepcionante. Teníamos un coche muy bueno. En las últimas 10 vueltas de las últimas dos carreras [hemos tenido] mala suerte. Seguiremos luchando y veremos si podemos llevar a nuestro Chevrolet ahí arriba. Ahora está bastante difícil. No sé por qué siguen frenando [en las resalidas]. No lo entiendo".

Newgarden acabó ganando la carrera, la quinta en Gateway, mientras que Power terminó 18º. Antes del fin de semana, el australiano era segundo de la general, a sólo 49 puntos de Alex Palou. Pero este abandono le relegó a la cuarta plaza, a 66 puntos del español a falta de cuatro carreras.

Newgarden: "Intentaba reanudar lo más tarde posible"

Cuando se le preguntó por la resalida en la rueda de prensa posterior a la carrera, Newgarden reconoció apuró lo máximo que pudo: "A veces la gente sale muy pronto, a veces se sale por el medio, a veces se sale un poco tarde, y a veces, muy tarde", comentó el ganador de las 500 Millas de Indianápolis.

"No es una resalida tan diferente a las que hice antes. He hecho muchos reinicios de carrera estando delante. No ha sido tan distinto de otros en los que también he salido tarde. No sé si cambiaría mucho. Si alguien, especialmente en nuestro equipo, quiere mirar los datos, va a ver una velocidad muy consistente", siguió.

A Newgarden, que lideró 17 vueltas, se le mostró una repetición de la resalida durante la bandera roja, lo cual amplió sus miras.

"Lo que parece que pasó es que la bandera verde se mostró momentáneamente antes de que yo resaliera, sólo momentáneamente", dijo. "Estoy hablando como de medio segundo, o un segundo. Es sólo esa ligera diferencia de tiempo. Si Dirección de Carrera muestra la bandera verde, y yo no he reemprendido la marcha por sólo un segundo, creo que la gente estaba tratando de [salir antes de tiempo], algo con lo que hemos tenido un problema, para ser sincero. Hemos tenido un problema con los Jump Starts [salidas en falso] en los dos últimos años. Es un tema constante en las reuniones de pilotos".

"Si hay un pequeño despiste, creo que la gente está muy nerviosa en estas resalidas. Parece que hubo un error en la parte trasera, al menos con una persona, y eso es lo que causó el problema. Por mi parte, esto es lo último que quieres que pase al final. No quiero crear un caos. No era mi intención. Pero no sé si haría algo muy diferente. Mantuve la misma velocidad. Parece que la bandera verde [antes de tiempo] fue el gran error. Esa es mi opinión, viéndolo desde el coche", siguió.

La postura de la IndyCar sobre lo ocurrido en Gateway

Tras la carrera, la IndyCar proporcionó información sobre la decisión de Dirección de Carrera de no penalizar a Newgarden. El procedimiento se consideró estándar, aunque el líder no acelerara dentro de la zona designada para permitir la reanudación de la prueba. Según el campeonato, la velocidad del Chevrolet #2 de Newgarden fue constante, a 130 km/h, siempre monitorizada por el organismo a través de telemetría en directo.

McLaughlin, que terminó segundo tras Newgarden, dio su opinión sobre lo que presenció en la reanudación: "Mi estrategia todo el año ha sido, en cierto modo, estar lo más cerca posible del coche de delante", explicó el neozelandés, que lideró 67 vueltas. "La mayoría de la gente es así. Estaba pegado a la caja de cambios de Josef.

"No me corresponde a mí revisar lo ocurrido. Es una cosa de la IndyCar. Personalmente, creo que reanudó la marcha muy tarde. Ese fue probablemente el problema. Ojalá hubiéramos hecho una resalida como la última, porque creo que el equipo habría podido conseguir un triplete. No me corresponde a mí juzgar eso. Desde mi punto de vista, no tenía por qué ocurrir. Pero yo tampoco conduzco el coche #2, y nadie más que él lo hace. En última instancia, todos tomamos decisiones. Él pensó que era la resalida correcta. Es una mierda para todos los que estaban detrás de nosotros. Él consiguió la victoria", finalizó.