Power manda en las pruebas del motor híbrido de la IndyCar en Milwaukee

El australiano, que se llevó la victoria en Road America el pasado domingo, marcó una vuelta rápida de 161,681 mph en reasfaltado óvalo de una milla. En un repetición de los resultados de la última cita, cuando el Team Penske arrasó en el podio con un triplete, Will Power tuvo justo detrás a sus compañeros de equipo, Josef Newgarden y Scott McLaughlin, en segundo y tercer lugar, respectivamente.

El rival más cercan a la cabeza y dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, llegó a 160,759 mph, mientras que el tercero en discordia marcó un tiempo de 160,639 mph. Los veinte pilotos dieron un total de 3.563 vueltas a corto trazado, que acogerá una penúltima ronda de la temporada 2024 de la IndyCar durante el 31 de agosto y el 1 de septiembre, y todos los coches estaban equipados con la nueva unidad híbrida que hará su estreno oficial en cita del 5 al 7 de julio en el Mid-Ohio Sports Car Course.

El Andretti Global Honda de Colton Herta fue cuarto, con una media de 160,137 mph, por delante de Patricio O'Ward, que fue quinto con una marca de 159,993 mph en el Arrow McLaren Chevrolet. Cabe destacar que la prueba también contó con el regreso de David Malukas, que consiguió llegar a un acuerdo para pilotar el Honda Meyer Shank Racing después de perderse las siete primeras carreras puntuables debido a una lesión en la muñeca por un accidente de ciclismo de montaña, lo que finalmente provocó que perdiera su asiento a finales de abril en el conjunto de Woking, pero terminó octavo con un promedio de 159,253 mph.

La puerta que estaba en la primera curva tuvo problemas para cerrarse correctamente, lo que afectó a la primera hora de acción de la mañana, mientras que en la sesión de la tarde, en la que se realizaron simulaciones de carrera con los pilotos divididos en dos grupos, también se retrasó algo más de media hora debido a una ligera lluvia.

"Para mí fue un día bastante tranquilo", dijo Josef Newgarden. "Pareció un día fácil para la mayoría de la gente. El sistema, sin duda, desde la última vez que lo usé, funciona bastante bien, no solo se trata de no tener contratiempos con él, hemos sumado muchas millas con él, y parece que funciona muy bien, bastante fuerte".

"Creo que es imposible decir que no vamos a tener ningún problema. Es como cualquier pieza nueva, si hay elemento nuevo, siempre va a haber algún riesgo de algo que todavía necesita ser desarrollado", dijo. "Hasta este punto, creo que hemos visto que el sistema es bastante fuerte. Creo que está listo para funcionar en condiciones de carrera, estoy emocionado de ver este nuevo capítulo para el resto del año".

La IndyCar no compite en Milwaukee desde 2015, y los únicos pilotos que siguen en la categoría desde entonces y que ganaron en el óvalo son Will Power, que lo hizo en 2014, y Scott Dixon, que subió a lo más alto del podio en 2009.

"No ha cambiado mucho", dijo el australiano. "Creo que esos parches no parecen tener mucho agarre en medio de las curvas, lo que es muy bueno para adelantar, es la misma pista, la sensación es exactamente la misma. Me fue muy bien aquí, era uno de mis óvalos favoritos, tenía muchas ganas de venir aquí".

Por su parte, el presidente del campeonato, Jay Frye, expresó su satisfacción por cómo se desarrolló la jornada: "Ha sido otro hito importante para la unidad de potencia híbrida de la IndyCar. Chevrolet y Honda han cumplido muchos objetivos hoy, y nada de esto podría haber sucedido sin la continua colaboración y apoyo de nuestros pilotos y equipos, la expectación crece, y no podemos esperar a ver el comienzo de la era híbrida en el Mid-Ohio Sports Car Course dentro de unas semanas".

Chip Ganassi Racing y Juncos Hollinger Racing no participaron en la prueba debido a que varios de sus respectivos pilotos están inscriptos en las 24 Horas de Le Mans de este fin de semana, y los que no probaron el motor híbrido en Milwaukee, tendrán otra oportunidad durante una sesión que se celebrará en el futuro.

