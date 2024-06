Power asemeja el caso Canapino con algo que vivió con Montoya

El piloto australiano opinó sobre la última polémica que sacudió el paddock de la IndyCar y que involucró a Agustín Canapino y el Juncos Hollinger Racing. El argentino y Theo Pourchaire chocaron en la carrera del Gran Premio de Detroit del pasado fin de semana, lo que llevó a los seguidores del latinoamericano a arremeter con comentarios e insultos contra el francés en las redes sociales.

Aunque Arrow McLaren y el equipo implicado iniciaron una colaboración condenando el abuso, Agustín Canapino más tarde hizo una declaración en la que afirmó que sus aficionados no amenazaban a sus rivales. La situación provocó que el jueves se rescindiera la alianza estratégica de los conjuntos, que estaba vigente desde octubre, además de que el argentino se tomó una "excedencia" para la cita en Road America, alegando problemas de salud mental.

Nolan Siegel lo sustituirá, pero se trata del tercer incidente de ese tipo en el que un competidor provoca la ira de los aficionados después de un accidente con el latinoamericano, ya que su antiguo compañero, Callum Ilott lo sufrió tras las rondas en Long Beach y Laguna Seca en la pasada temporada.

Durante la comparecencia ante los medios de comunicación, antes de que Agustín Canapino optara por no competir, Motorsport.com preguntó a Will Power si lucharía contra un piloto como él sabiendo las consecuencias que podría tener: "Solo he oído un poco de lo que ha pasado, pero suena similar a lo de Ilott".

Después, al australiano de 43 años se le repitió la cuestión, y siguió con un comentario del que solo pudo reír: "Si estuvieras en Argentina, seguro que no querrías eliminarle, si estuviéramos en una carrera allí. Quieres competir limpio con todo el mundo, pero los errores ocurren".

Ha habido pilotos de quince países diferentes representados en la parrilla de la IndyCar en 2024, y esa diversidad es algo que Will Power cree que es un punto fuerte: "Son bastante apasionados por el deporte. Cualquiera de ellos que venga aquí y lo haga bien, es algo importante para ellos. Sería increíble ver a ese país si, por ejemplo, Agustín [Canapino] ganara la Indy 500, sería como un día festivo, sería genial".

Y el australiano entiende hasta cierto punto lo que es estar en el extremo que recibe a una base de aficionados, y recordó el final de la temporada 2015 en Sonoma Raceway, donde él y su antiguo compañero, Juan Pablo Montoya, llegaron con el colombiano jugándose el título y se encontraron en mitad de la cita.

El resultado le costó al latinoamericano el triunfo, ya que perdió por desempate de victorias contra Scott Dixon: "Me pasó lo mismo con Montoya. Una vez tuvo un incidente con él y recibí algunos comentarios interesantes en las redes sociales, pero cada cultura tiene diferentes reacciones ante sus héroes deportivos. Creo que es genial que tengamos una categoría tan diversa, es genial.

¿Y cómo se solucionó el problema?

"Todo fue bien. De hecho, habíamos cenado esa noche y lo publicamos, y todo el mundo dijo, 'vale, son amigos'".

