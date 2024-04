Pourchaire piensa en estar a tiempo completo en la IndyCar

Sin un asiento como titular en la Fórmula 1, el francés pasa el año como reserva y piloto de pruebas de Sauber, y aprovechó otras oportunidades para competir en otros lugares cuando. Theo Pourchaire hizo su estreno en la Super Fórmula a principios de esta campaa, pero fue su última incursión en la Indycar lo que le abre las puertas.

Con solo tiempo para probar en el simulador, el galo se estrenó a sus 20 años en la categoría estadounidense en Long Beach, y sustituyó al lesionado David Malukas en el Chevrolet Arrow McLaren nº 6 para remontar once plazas y terminar undécimo. Antes del fin de semana reveló su pasión por el campeonato, y tras 85 vueltas al trazado urbano aseguró que fue "increíble".

Tras afirmar también que esperaba "estar de vuelta", Arrow McLaren anunció que continuaría para la ronda en Barber Motorsports Park, y durante una comparecencia ante los medios de comunicación, Motorsport.com le preguntó sobre su paciencia a la espera de un asiento en la Fórmula 1, y si no se abría una oportunidad, si consideraría un salto a la IndyCar.

"Sí, claro", dijo. "La IndyCar ya estaba en mi lista el año pasado. Es algo que siempre quise hacer, no tuve la oportunidad de pilotar, y también estaba esperando ser un piloto de Fórmula 1 con Sauber, pero, por desgracia, no pude ir a la Fórmula 1. También estaba la Super Fórmula, que es una gran categoría, era una opción para mí, y decidí hacerlo. La IndyCar es genial, ¿por qué no venir aquí a tiempo completo en el futuro? Es una opción".

Theo Pourchaire se mostró reservado cuando se le preguntó por una fecha para dar el salto: "Siento que tengo mucho tiempo por delante, porque a veces la gente puede olvidarlo, pero solo tengo 20 años. Soy campeón de Fórmula 2, lo que es genial, aunque quiero más. Quiero ganar unos cuantos campeonatos. Si algún día puedo ganar el de IndyCar, y mi sueño también es ser campeón del mundo de Fórmula 1, ese es el sueño de todos".

"Tengo algunas posibilidades. Todavía tengo mucho tiempo por delante, diría que sí, quizá unos cuantos años", explicó.

A pesar de llevar poco tiempo, admitió que se sentía "como en casa" al hablar de su nivel de comodidad en la IndyCar, y el Arrow McLaren ayudó a ese proceso. Sin embargo, deberá familiarizarse con los óvalos si quiere estar en el futuro: "Los óvalos son algo que siempre he querido probar algún día. Espero tener la oportunidad de probarlo, seguro que no es fácil, porque algunas personas en Europa lo ven como si solo tuviéramos que girar a la izquierda y acelerar a fondo".

"Eso es completamente falso. Ya he echado un vistazo a las carreras, y estaba como, 'whoa'", indicó. "Estaba viendo las 500 Millas de Indianápolis, veo esa carrera todos los años, y es realmente difícil, pero me encantaría intentarlo algún día. También es muy complicado, con muchas estrategias, mucho ahorro de combustible en los óvalos, ¿por qué no intentarlo un día? Si tengo la oportunidad, sí".

