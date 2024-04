Pourchaire debutará en la IndyCar con Arrow McLaren en Long Beach

Theo Pourchaire hará su debut en la IndyCar al volante del Chevrolet #6, mientras David Malukas continúa recuperándose de la lesión en la muñeca izquierda y de la operación tras su accidente de ciclismo de montaña durante el invierno.

El francés llegará al equipo con un impresionante currículum, que incluye el título de Fórmula 2 de 2023, con dos victorias y diez podios con la escudería ART Grand Prix. Además de ser el piloto de pruebas y reserva de Sauber en la Fórmula 1, también compite este año en la Super Fórmula, y puesto que el titutlar sigue de baja y que Callum Ilott no puede sustituirle debido a sus compromisos en el WEC, el conjunto Arrow McLaren recurrió a Theo Pourchaire.

"Esta es una oportunidad increíble para conducir con un equipo tan legendario en una categoría de deportes de motor legendaria como la NTT IndyCar Series", dijo. "He visto la IndyCar desde que era un niño y las carreras son increíbles, me encantó recibir la llamada del equipo. Estoy agradecido de que Zak [Brown, CEO de McLaren], Gavin [Ward, director del equipo] y Tony [Kanaan, director deportivo] pensaran en mí para esta oportunidad, y de que en Sauber me permitiera salir a pista en Long Beach".

"También lamento que la oportunidad haya llegado mientras David [Malukas] sigue recuperándose. No va a ser una tarea fácil, pero estoy preparado para ello", dijo quien ostenta la distinción de ser el piloto más joven en ganar carreras tanto en Fórmula 3 como en Fórmula 2.

Mientras Arrow McLaren sigue evaluando el calendario de recuperación de su titular, que se fue más allá del plazo original de seis semanas, el equipo se abstuvo de confirmar quién pilotará el siguiente fin de semana en Barber Motorsports Park, del 26 al 28 de abril.

"Es una pena que la recuperación de David sea más larga de lo que todos habíamos previsto en un principio", comentó Gavin Ward. "Ha estado trabajando con nuestro entrenador del equipo muy de cerca con lo que la rehabilitación y ejercicios de fuerza son posibles en este momento, y el equipo ha estado haciendo un gran trabajo mientras tanto para trabajar juntos a través de los cambios que han tenido desde su lesión".

"Theo [Pourchaire] puede ser un piloto inesperado en el paddock de la NTT IndyCar Series esta temporada, pero estamos emocionados de ver lo que puede hacer en la pista en Long Beach y estamos agradecidos a Sauber por trabajar con nosotros para que esto suceda", continuó. "Tiene un sólido currículum, especialmente para su corta edad, y está ansioso por trabajar con nosotros y poner a prueba su pilotaje este fin de semana".

