Horarios de la IndyCar 2022 en Portland, cómo verlo y más

La de 2022 será la 28ª edición del Gran Premio de Portland que tendrá lugar en el circuito de 3.16 kilómetros de Portland, Oregón. Alex Palou, que terminaría alzándose con el título, fue el ganador de esa cita en 2021. El español partió desde la posición preferente por primera vez en su carrera, y supo jugar sus cartas para repetir victoria en la carrera. Sin embargo, tanto él como su compañero de equipo, Scott Dixon, fueron penalizados por saltarse la chicane para evitar un accidente al comienzo de la prueba, y tuvieron que hacer una segunda mitad de carrera a la remontada para terminar primero y tercero.

Hay siete pilotos que todavía pueden optar matemáticamente al campeonato de la IndyCar 2022, a falta de dos carreras. Will Power lidera la clasificación, con Josef Newgarden, su compañero de equipo en el Team Penske-Chevrolet, a 3 puntos. Les sigue Dixon (a 14 puntos), Marcus Ericsson (a 17) y Palou (a 43). Por detrás, el tercer piloto de Penske, Scott McLaughlin (a 54 puntos), y Pato O'Ward, de Arrow McLaren SP-Chevrolet (a 58), ocupan la sexta y séptima posición, respectivamente.

Las cortas diferencias entre pilotos hacen de 2022 una de las temporadas más ajustadas de la historia del campeonato. Los tres puntos que separan a Power de Newgarden es el margen más estrecho entre los dos primeros clasificados a falta de dos pruebas desde 2008. Además, los 43 puntos que separan a los cinco primeros pilotos hace que sea la general más ajustada desde 2003.

Entre los pilotos que compiten este fin de semana, Palou, Power y Takuma Sato son los únicos que ya saben lo que es ganar en Portland. El equipo Penske ha ganado aquí seis veces, con Danny Sullivan (1988), Emerson Fittipaldi (1993), Al Unser Jr. (1994 y 1995), Gil de Ferran (2000) y Power (2019). Chip Ganassi Racing tiene tres victorias en Portland, con Alex Zanardi (1996 y 1998) y Palou (2021). Newman/Haas Racing es la escuadra que más veces ha subido a lo más alto del podio, con ocho triunfos en Portland.

Ha habido ocho ganadores diferentes esta temporada: McLaughlin (St. Petersburg, Mid-Ohio), Newgarden (Texas, Long Beach, Road America, Iowa 1, World Wide Technology Raceway), Pato O'Ward (Barber Motorsports Park, Iowa 2), Colton Herta (Indianapolis Road Course 1), Marcus Ericsson (Indianapolis 500), Will Power (Detroit), Scott Dixon (Toronto y Nashville), y Alexander Rossi (Indy Road Course 2).

Horarios de la IndyCar 2022 en Portland (en hora local, en España y Latinoamérica)

Viernes 19 de agosto

23:30h (horario peninsular) - Entrenamientos libres 1

Sábado 20 de agosto

18:00h (horario peninsular)- Entrenamientos libres 2

21:30h (horario peninsular) - Carrera

Domingo 21 de agosto

01:15h (horario peninsular) - Entrenamientos libres 3

21:05h (horario peninsular) - Clasificación

Dónde ver la carrera de Portland de la IndyCar 2022

En Estados Unidos, las carreras de la temporada 2022 de la IndyCar se retransmiten en vivo y en directo a través de la cadena de televisión NBC.

Fuera de los EE.UU., se pueden seguir en directo y de forma gratuita las sesiones de entrenamientos y de clasificación en la página web oficial de la IndyCar. En España, la IndyCar se pued ver a través del Canal Deportes de Movistar +.

Notas de la carrera de Portland de la IndyCar 2022

¿Cuántas vueltas tiene la carrera de IndyCar en el Portland International Raceway? 110 vueltas (216.04 millas)

Pista: Circuito permanente de 1.964 millas y 12 curvas en Portland, Oregón.

Asignación de neumáticos Firestone: Seis juegos de neumáticos (siete para los debutantes), además de cuatro juegos de neumáticos alternativos que se utilizarán durante los tres días.

Ganador del GP de Portland 2021: Alex Palou, Chip Ganassi Racing-Honda.

Poleman del GP de Portland 2021: Palou, 58.7701seg, 120.306mph.

Récord de vuelta en clasificación: Will Power, 57.2143seg (123.577mph), 1 de septiembre de 2018.

Datos del circuito de Portland

Ubicación: Portland, Estados Unidos

Tipo de pista: Circuito permanente

Número de curvas: 12, en sentido horario

Longitud del circuito: 1.964 millas (3.16 kilómetros)

Vueltas: 110

Lista de inscritos IndyCar 2022 Portland