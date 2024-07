Por qué Palou no debe confiarse tras las carreras de Iowa de la IndyCar

Muchos podrían pensar ya que Alex Palou tiene casi cerrado su tercer campeonato de la IndyCar, y realmente está cerca de conseguirlo, pero la primera carrera del fin de semana de Iowa del pasado sábado fue un rayo de esperanza para sus rivales, especialmente para el ganador de ese día, Scott McLaughlin.

Recordemos que el neozelandés era último de la tabla después de Long Beach, donde sufrió un fallo en la caja de cambios. Un infortunio que, además, se sumó a su descalificación de la carrera inaugural de la campaña en St. Petersburg, donde acabó tercero, después de que fuera sorprendido junto a su compañero en el Team Penske, Josef Newgarden, utilizando ilegalmente el sistema Push to Pass.

Al llegar a la tercera ronda ya estaba a 74 puntos del liderato, y a 62 de Palou. Pero McLaughlin recortó hasta 40 puntos al español en Iowa logrando su primera victoria en un óvalo. Sin embargo, igual que hizo el año pasado después de un mal resultado en la primera carrera, el de Sant Antoni de Vilamajor se recuperó el domingo al ser segundo delante de Scott, que había conseguido la pole, pero que fue perjudicado por una bandera amarilla.

"Este fin de semana era exactamente lo que necesitábamos", declaró un optimista McLaughlin. "Creo que hemos cogido un buen impulso. Espero que podamos seguir así el resto del año. Este tipo [Palou] no comete muchos errores. Cuando los comete, tienes que aprovecharlos".

Ahora, el #3 está a 57 puntos del catalán a falta de seis carreras. Curiosamente, cuatro de ellas son en óvalos, lo que pone cierta presión sobre Palou para que no falle en sus circuitos favoritos, los ruteros, en la pista urbana de Toronto (este fin de semana) y en Portland.

Y es que el de Chip Ganassi Racing aún no ha ganado una carrera de IndyCar en un óvalo. Esto se debe a una serie de factores, incluyendo la impresionante racha de Josef Newgarden en esas pistas durante las dos últimas temporadas. Aunque muchos creen que McLaughlin es la principal amenaza para Palou, basándose en su reciente impulso, hay otros tres pilotos por delante de él en la general, todos ellos con aspiraciones realistas: Will Power, Pato O'Ward y Scott Dixon.

Su más inmediato perseguidor, Power, ha ganado el título dos veces para Penske, y el pasado fin de semana le recortó 13 puntos a Palou para situarse a 35 de él. El australiano admite que su mente está totalmente centrada este año, después del gran susto de salud que sufrió su mujer Liz en 2023.

"Mi cabeza no estaba en el juego [en el sentido de centrada por el título]", dijo. "Incluso, me estaba planteando si debía seguir compitiendo, porque mi mujer estaba enferma. Fue un año perdido. He recuperado la forma de 2022 y estoy luchando por el campeonato. Tengo un gran grupo en el equipo. Siento que tenemos una gran oportunidad aquí. Voy a seguir intentándolo".

Pato O'Ward, de ArrowMcLaren, también recortó puntos a Palou en Iowa (18), pero se mantiene a 52 después de que un mal resultado el domingo le dejara de nuevo detrás de Power, después de haberle superado el sábado.

"Me siento muy bien volviendo a mi estado de forma normal", comentó el mexicano. Después de las 500 millas de Indianápolis [en las que terminó segundo por detrás de Newgarden], sentí que había sido un fin de semana de resultados muy frustrantes. Seguimos viéndonos envueltos en problemas de los que ni siquiera éramos parte".

Y, por supuesto, también sería una locura descartar a Dixon, cuyos dos cuartos puestos en la pasada ronda "eran más o menos todo lo que teníamos este fin de semana", pero el seis veces campeón ya ha ganado dos carreras este año. Si hace un final de temporada como el de 2023, no lo descartes, pese a su problema con el motor híbrido en Mid-Ohio.

De hecho, los cinco primeros de la tabla de puntos han ganado dos veces en 2024. Así que la lucha por el título de este año parece mucho más reñida que la de 2023, pero si alguien va a vencer a Palou, va a necesitar un gran impulso, como el que está teniendo McLaughlin ahora.

"Ahora entro en algunas pistas... Toronto, Gateway", analizó McLaughlin. "En Portland he ganado antes. Me siento muy fuerte para el final de temporada. Quedan un par de óvalos más también. Así que, sí, es un juego para cualquiera".

