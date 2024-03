Los pilotos de la IndyCar proponen cambios a la prueba del Thermal Club

La cita no puntuable del pasado fin de semana de la IndyCar en el Thermal Club contó con nueve horas de entrenamientos previos a la clasificación, que estableció la parrilla de salida de dos carreras eliminatorias, en las que los seis primeros clasificados avanzaron a una prueba final, de 20 vueltas y dos tramos o etapas.

No hubo cambios de líder ni en las eliminatorias ni en la final, donde Alex Palou arrasó, y hubo un total de 39 adelantamientos repartidos en 38 vueltas. Hay que recordar que la primera carrera eliminatoria se convirtió en una prueba cronometrada de 20 minutos después de que una bandera amarilla y la salida del coche de seguridad anulara la posibilidad de completar 10 vueltas.

Hubo cierto juego con la estrategia, sin embargo, ya que los pilotos contaban con un juego de neumáticos para la carrera final, y hubo una alta degradación. Colton Herta fue el que más se aprovechó de la situación, rodando a unos 10 segundos de la cabeza, en duodécima y última posición durante la mayor parte del tramo inicial, antes de remontar hasta la cuarta plaza en la segunda mitad.

Felix Rosenqvist, que terminó tercero en la carrera final del domingo y que también ganó la primera manga, elogió las ideas innovadoras de la IndyCar. "Me pareció muy interesante desde el punto de vista del piloto, porque tenías que pensar todo el tiempo a gran escala. Siempre te preocupaba que alguien pudiera ahorrar más neumáticos, y al final lo conseguían", dijo.

El sueco encontró "interesante" la estrategia de Herta y pensó que añadía entretenimiento. A continuación, ofreció opciones de cara al futuro, que incluían tener todos los coches en la cita final, en lugar de sólo 12.

"Obviamente, se pueden modificar cosas como la duración de la carrera", siguió Rosenqvist. "Tal vez quieras tener a todos los coches en la final. Cosas así. La IndyCar ha sido muy abierta con este evento. Nos dijeron: 'Hey, vamos a mantener la mente abierta'. Creo que fue genial. Fue muy divertido hacer algo diferente a lo que hacemos todos los fines de semana. Aprendes cosas nuevas. También es una buena prueba de lo que puedes aportar al producto en el futuro".

Scott McLaughlin también expresó su aprobación por este formato. Le gustó especialmente la clasificación, en la que los pilotos, que disponían de 40 segundos de push-to-pass para usar según su criterio, se dividieron en dos grupos y salieron a pista para sesiones de ocho minutos.

"Es una buena oportunidad para probar cosas completamente diferentes", comentó el neozelandés, que terminó segundo en la final, ganando 350.000 dólares. "La clasificación fue genial con el push-to-pass. Es increíble desde el punto de vista de que tienes que clavar la vuelta. Estoy acostumbrado a eso desde los Supercars, por los shootouts. Tienes una vuelta y hay que hacerlo. Es una oportunidad, buena y mala, para mezclar la parrilla. Sólo tienes que clavar [el giro]. La parrilla está tan apretada que si fallas por una décima o dos, te puedes encontrar en la 15ª posición si fuera una carrera de verdad".

El piloto de Penske añadió, por otra parte, que estaría dispuesto a ver este formato de clasificación en las rondas habituales del campeonato, como una forma de cambiar las cosas. "Creo que es algo en lo que podríamos pensar para el Fast Six de la clasificación, no sólo aquí", siguió McLaughlin.

"Creo que hemos hecho el mismo formato durante mucho, mucho tiempo. No me malinterpretes, es genial. Pero podríamos añadir algo diferente a lo que hemos hecho en el pasado para animar la acción. Todo el mundo va a estar acostumbrado al Fast Six. Mándalos a pista, dales un poco de P2P, a ver qué pasa. Sería genial".

Alex Palou, que ganó tanto su manga clasificatoria como la final de forma dominante para llevarse los 500.000 dólares de premio mayor, aportó una idea sobre cómo evitar que la gente sea conservadora si se repite este formato. "Sería genial si hiciéramos algo, no sé cómo se llama, pero como lo que se hace en algunas carreras de tierra: hacen cada vuelta y eliminan al último coche", expuso el español.

"Eso estaría muy bien. Nadie podría estar gestionando neumáticos ni nada por el estilo. Todo el mundo debería estar apretando. Creo que sería muy interesante. Me gusta que lo hayamos cambiado un poco. Tal vez añadiendo la parada en boxes sólo para que tengamos más acción, y haya un poco más de estrategias en juego, que creo que es también la belleza de la IndyCar. Pero fue genial ver este formato, sinceramente. Me ha gustado. Parecía mucho peor sobre el papel de lo que era en realidad pilotando", dijo el de Sant Antoni de Vilamajor.

Además, se planteó la pregunta de que, si la IndyCar sigue corriendo una carrera no puntuable en el futuro, ¿debería permanecer en el Thermal Club o rotar a otra pista? "Todo depende del apoyo que recibamos del club y de otros circuitos", comentó McLaughlin.

"Thermal se ha volcado con la IndyCar y ha creado un evento increíble y la oportunidad para todos los equipos de venir aquí y ganar dinero, lo que es una ventaja absoluta, pero también para dar un espectáculo, teniendo tests durante dos días. En última instancia, todo depende de la gente que quiera participar. Pero hay que felicitar al Thermal Club por hacerlo. No creo que se vea nada más, a menos que la gente haga la inversión que este circuito ha hecho por nosotros".

Por su parte, Palou no quiere que se celebre una carrera no puntuable en medio del calendario del campeonato. "Depende del calendario. En mi opinión, si es en postemporada, está muy bien hacer una exhibición sin puntos. Si es en pretemporada, es estupendo. [Pero] no sé por qué esta es una carrera no puntuable siendo la segunda de la temporada. Así que no veo por qué lo haríamos más en el futuro, y por qué mantendríamos esta carrera como no puntuable".

"Si volvemos aquí, necesitamos que sea para una cita con puntos. Si hacemos una exhibición, [que sea] en condiciones, donde esté fuera del calendario, entonces tendrá sentido que no pongamos puntos", siguió el #10.

La idea de que el circuito californiano celebre una carrera puntuable de la IndyCar atrae a Rosenqvist. "Hemos demostrado que podemos correr aquí como en cualquier otro circuito. Como dice Alex, quizá volvamos y sea para una carrera puntuable de verdad. Creo que sería genial. Este circuito no es diferente de cualquier otro. Las instalaciones son geniales. La infraestructura está ahí. Podemos correr como en cualquier otra pista", aseveró el de Meyer Shank Racing.