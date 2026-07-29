"Nuevo juguete para Batman..." Los pilotos de IndyCar reaccionan al coche de 2028

La IndyCar ha dado un paso trascendental hacia su futuro con la primera presentación del Dallara IR-28, el nuevo chasis y paquete aerodinámico que marcará el inicio de una nueva era en las carreras de monoplazas americanos en 2028.

El IR-28, que sustituye al veterano DW12, cuenta con un rediseño visual muy agresivo, una estructura de seguridad mejorada, una reducción significativa del peso, así como una aerodinámica perfeccionada pensada para mejorar las carreras rueda a rueda.

La reacción en el paddock fue abrumadoramente entusiasta cuando los pilotos y los responsables de los equipos pudieron ver por primera vez el futuro de la categoría.

Primeras impresiones visuales: agresivo, futurista y sin adornos

Monoplaza IndyCar 2028 Foto: IndyCar

El consenso inmediato entre los pilotos fue claro: el coche parece mucho más rápido y agresivo incluso antes de pisar la pista.

"El coche tiene un aspecto agresivo y sin pulir, me encanta la integración del aeroscreen con el resto del chasis y la aerodinámica", afirmó Marcus Ericsson, piloto de Andretti. "Dallara ha dado unos pasos realmente importantes. Han mejorado muchísimas áreas, tanto por dentro como por fuera. Me subí al coche y enseguida sentí las ganas de dar una vuelta. Ojalá pudiéramos tenerlo antes de 2028".

El actual y cuatro veces campeón de la IndyCar, Alex Palou quedó también impresionado por cómo el diseño combina la modernización con la identidad tradicional.

"Ver el coche por primera vez me ha hecho sentir aún más ilusionado con el rumbo que está tomando la IndyCar", afirmó Palou, piloto de Chip Ganassi Racing. "El diseño es genial y parece un paso adelante correcto para la categoría, sin dejar de parecer un coche de la IndyCar. Creo que a los fans les va a encantar y, como piloto, estoy deseando ponerme al volante. Lo más importante es que mantengamos las carreras reñidas y divertidas que hacen especial a la IndyCar y, por lo que he visto, vamos por muy buen camino".

Para el excampeón de las 500 Millas de Indianápolis y director del equipo Arrow McLaren, Tony Kanaan, ver el chasis le provocó unas ganas inmediatas de volver al volante.

"Menudo espectáculo", dijo Kanaan. "Me senté en el coche y, en los últimos tres años, nunca había tenido tantas ganas de volver a pilotar como las que sentí ahú. El coche es precioso, futurista y muy impresionante. Desde el punto de vista aerodinámico, parece mucho más rápido, y si parece más rápido, lo va a ser. Las medidas de seguridad son un aspecto clave y también están muy bien pensadas. Gracias, IndyCar y Dallara. Estoy deseando que llegue y tengo muchas ganas de ver qué nos depara el futuro".

Scott McLaughlin, piloto de Team Penske, elogió la atención al detalle de todo el paquete.

"Es impresionante. Tiene un aspecto muy deportivo", dijo McLaughlin. "Tiene un diseño realmente bueno. Es refinado, está muy bien pensado y repleto de detalles tanto en el interior del habitáculo como en el exterior. Además, ha conservado la esencia de la IndyCar al tiempo que amplía nuestra tecnología y la lleva a otro nivel".

Ingeniería integrada y ergonomía del habitáculo

Monoplaza IndyCar 2028 Foto: IndyCar

Uno de los objetivos principales del diseño de este nuevo IR-28 era integrar plenamente los elementos de seguridad —sobre todo el Aeroscreen— directamente en la estructura del monocasco, en lugar de adaptarlos a un chasis ya existente.

Will Power, de Andretti Global, dos veces campeón de la IndyCar, destacó la coherencia que transmite la ingeniería tanto por dentro como por fuera.

"Tenía tantas ganas de ver qué había dentro del coche como de ver cómo se veía por fuera", afirmó Power. "IndyCar y Dallara han hecho un trabajo increíble al combinar ideas aerodinámicas actualizadas con todos los elementos de seguridad del coche actual. Tiene un aspecto armonioso, a la vez que moderno y agresivo".

Además de la integración visual, Dallara ha prestado especial atención al tamaño del habitáculo para adaptarse mejor a pilotos de diferentes complexiones físicas.

"Hay un factor sorpresa", afirmó el actual ganador de las 500 Millas de Indianápolis Felix Rosenqvist, piloto de Meyer Shank Racing. "Lo primero que me llamó la atención es que hay más espacio en el habitáculo y se adapta a pilotos de diferentes estaturas, lo cual es muy bueno. En segundo lugar, sigue teniendo el ADN de la IndyCar, que es algo que me preocupaba, ya que temía que no pareciera un coche de la IndyCar. Sin duda, este sí lo tiene. Además, presenta un aspecto agresivo con un "aeroscreen" integrado y es un monoplaza que incorpora muchos de los pequeños ajustes que los pilotos habíamos pedido. Dallara ha cumplido en casi todo. Estoy muy ilusionado con el futuro".

Graham Rahal, piloto del Rahal Letterman Lanigan Racing, que sirvió de referencia como piloto de gran estatura durante el desarrollo del habitáculo, se mostró optimista sobre lo que el nuevo chasis podría significar para la categoría en general.

"Estoy muy ilusionado con el nuevo coche; me gusta mucho el diseño", afirmó Rahal. "Es muy llamativo y agresivo en muchos aspectos, pero no se aleja mucho del coche anterior, que es exactamente como debería ser. Fui el piloto más alto que se utilizó para ajustar el asiento y determinar las dimensiones iniciales del habitáculo, así que he visto el nuevo chasis y tengo que decir que está perfectamente construido, sobre todo por la forma en que todo se integra con el 'aeroscreen' y el resto de elementos. Uno de nuestros objetivos debería ser atraer a otro fabricante y espero que este nuevo diseño lo haga posible".

Aerodinámica, aire turbulento y rendimiento en pista

Monoplaza de IndyCar 2028 Foto: IndyCar

Las opiniones de los pilotos se centraron en gran medida en cómo el peso reducido del coche, los refinados elementos de los bajos y la aerodinámica actualizada mejorarán las carreras rueda a rueda al reducir el aire turbulento que se crea en tráfico.

Rinus VeeKay, de Juncos Hollinger Racing’s, destacó algunas novedades aerodinámicas concretas que prometen luchas cuerpo a cuerpo más igualadas en los óvalos.

"Sigue pareciendo un coche de la IndyCar, pero mucho más moderno, integrado y deportivo", dijo VeeKay. "En los últimos meses, hemos oído algunos detalles sobre los alerones o los pontones laterales, pero verlo todo junto… supera las expectativas. Incluso detalles como los deflectores tras las ruedas delanteras, creo que ayudarán mucho a las carreras, sobre todo en los óvalos. Y el coche es más ligero. Estoy deseando subirme a él".

Conor Daly, que compitió en las 500 Millas de Indianápolis a principios de este año junto a Harvey con el equipo Dreyer & Reinbold Racing, se hizo eco de la opinión de que la nueva plataforma responde a las principales peticiones del paddock.

"Simplemente creo que este coche tiene algo emocionante", dijo Daly. "Me encanta el aspecto agresivo del coche, el deflector aerodinámico, que ahora está integrado en el coche y el alerón trasero, que tiene un aspecto impresionante. Y sigue pareciendo un coche de la IndyCar. Eso me gusta. Y me gusta que se hayan incorporado las mejoras de seguridad de los últimos años. Así que, entre la reducción de peso, el agarre aerodinámico previsto y la mayor potencia de los fabricantes de motores, este es el coche que va a ofrecer exactamente lo que hemos estado pidiendo".

Ed Carpenter, de Ed Carpenter Racing, señaló que, aunque aún quedan pruebas por realizar, la base inicial es sólida.

"El coche es impresionante", dijo Rossi. "Todos queríamos un coche nuevo y moderno, más ligero, con un aspecto futurista y veloz, pero que siguiera incorporando todos los increíbles avances en seguridad por los que se conoce a la IndyCar. Este cumple con todo eso. Aún quedan muchas cosas por resolver en cuanto a las pruebas en la pista y a cómo reacciona ante los diferentes tipos de entornos a los que se verá expuesto, pero desde el punto de vista visual, es increíble".

Kyffin Simpson, piloto de Chip Ganassi Racing, concluyó destacando el entusiasmo generalizado que despiertan tanto el nuevo chasis como el sistema de propulsión.

"Estoy realmente emocionado; ha superado las expectativas", afirmó Simpson. "También estoy muy ilusionado con las expectativas de rendimiento, que parecen prometedoras y que se sumarán a las fantásticas carreras que ya tenemos. Estoy deseando verlo en la pista y escuchar también el motor de 2,4 litros. Esto llevará a la IndyCar al siguiente nivel".