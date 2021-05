¿Cuántos y qué pilotos de Fórmula 1 han ganado la Indy 500?

Roger Ward – 1959, 1962

Carreras en F1: 12 (1951 – 1960, 1963)

Mundiales de F1: 0

Ediciones de Indy 500: 15 (1951 – 1964, 1966)

Victorias en la Indy 500: 2 (1959, 1962)

La Indy 500 fue una carrera válida para el mundial de Fórmula 1 entre 1950 y 1960, lo que significa que los equipos y pilotos que solo compitieron en las 500 Millas esos años también aparecen en la clasificación final de esas temporadas de F1. También significa que los pilotos que lograron un buen resultado en esa carrera podían superar a los pilotos que tuvieron una temporada difícil en F1. Ward, por ejemplo, ganó la Indy 500 de 1959 y así sumó ocho puntos, un resultado suficiente para superar a Graham Hill (que ese año disputó siete carreras).

Aunque 10 de los 12 grandes premios de Ward en F1 son ediciones de la Indy 500, participó en dos GP de Estados Unidos, en 1959 y en 1963. Desafortunadamente para él, no pudo terminar ninguna carrera, sufriendo problemas con el embrague y la caja de cambios respectivamente.

Fuera de la F1, Ward fue un exitoso piloto del USAC Championship Car: ganó el título en 1959 y 1962, y terminó entre los tres primeros entre 1959 y 1964.

Roger Ward

Jim Clark - 1965

Carreras en F1: 72 (1960 – 1968)

Mundiales de F1: 2 (1963, 1965)

Ediciones de Indy 500: 5 (1963 – 1967)

Victorias en la Indy 500: 1 (1965)

Jim Clark está considerado como uno de los mejores pilotos de la historia, y aún ostenta el récord del mayor porcentaje de vueltas lideradas en una temporada de F1 (71,47% en 1963). Aplicó su talento a diversas categorías, ganando el campeonato de F1 dos veces, las series Tasman tres veces, y la Indy 500 una vez antes de morir en 1968.

Después de haber quedado segundo detrás de Parnelli Jones en la carrera de 1963, Clark consiguió la pole en 1964, pero tuvo que conformarse con el 24º puesto en la carrera tras un problema de suspensión. Volvió al año siguiente y se clasificó segundo para luego ganar la carrera, liderando 190 de las 200 vueltas y estableciendo un récord. Eso le convirtió en el segundo británico en ganar la Indy 500, después de que Dario Resta lo hiciera en 1916.

Al año siguiente, Clark se clasificó y terminó segundo, por detrás de su compatriota y piloto de F1 Graham Hill. Jackie Stewart, que también corría en la F1 en ese momento, participó en la carrera de 1966, terminando sexto después de que los problemas de presión de aceite le privaran de la victoria en las últimas vueltas.

Jim Clark, Lotus 38-Ford

Graham Hill - 1966

Carreras en F1: 176 (1958 – 1975)

Mundiales de F1: 2 (1962, 1968)

Ediciones de Indy 500: 3 (1966 - 1968)

Victorias en la Indy 500: 1 (1966)

Graham Hill es, hasta la fecha, la única persona que ha ganado la ilustre "Triple Corona" del automovilismo: victorias en las 24 Horas de Le Mans, la Indy 500 y el Gran Premio de Mónaco de F1 (o campeonato del mundo de F1). Aunque consiguió una victoria en Le Mans y en la Indy 500, sus cinco victorias en Mónaco le valieron el apodo de "Mr. Mónaco", y tiene el segundo mayor número de triunfos en el Principado (por detrás de Ayrton Senna, con seis, y empatado con Michael Schumacher).

Hill ganó la Indy 500 en su primer intento, aunque esa victoria no estuvo exenta de polémica. Mientras Hill se adjudicaba el primer puesto, el equipo de Jim Clark, segundo clasificado, también pensaba que había ganado la carrera. Clark había hecho dos trompos durante la carrera, pero pudo continuar, y según algunas teorías, a Clark le atribuyeron en el resultado final un giro más de los que había dado. Incluso Hill se mostró "sorprendido" por haber ganado la carrera pero, al no haber ninguna protesta oficial por parte de Clark o su equipo, su victoria sigue vigente.

Graham Hill, Lola T90 Ford

Mario Andretti – 1969

Carreras en F1: 128 (1968 – 1972, 1974 – 1982)

Mundiales de F1: 1 (1978)

Ediciones de Indy 500: 29 (1965 – 1978, 1980 – 1994)

Victorias en la Indy 500: 1 (1969)

Mario Andretti compitió en la Indy 500 mucho antes (y mucho después) de su etapa en la F1, y tiene el segundo mayor número de participaciones en esta mítica prueba, con 29 intentos, solo superado por los 35 de AJ Foyt, cuatro veces ganador.

La victoria de Andretti en la Indy 500 de 1969 fue dominante: partiendo desde la segunda posición de la parrilla, Andretti lideró 116 de las 200 vueltas, terminando con más de dos minutos de ventaja sobre un piloto con el que coincidió en Fórmula 1, Dan Gurney.

Andretti compitió en la F1 y en la IndyCar simultáneamente en el final de su carrera en la máxima categoría. Seis años después de su corona en la F1 con Lotus, Andretti ganó el título de la CART en 1984, que se sumó a su triplete de títulos en la categoría americana durante la era de la USAC en 1965, 1966 y 1969. Además de ganar las 500 millas de Daytona en 1969, Andretti también ganó su categoría de Le Mans y quedó segundo en la general.

Mario Andretti

Mark Donohue - 1972

Carreras en F1: 14 (1971, 1974 – 1975)

Mundiales de F1: 0

Ediciones de Indy 500: 5 (1969 – 1973)

Victorias en la Indy 500: 1 (1972)

Mark Donohue sólo había disputado 14 carreras en la F1 antes de morir en un accidente durante los entrenamientos del Gran Premio de Austria de 1975, pero ya había conseguido un podio. También había logrado tres victorias en la USAC y una en la NASCAR, así como éxitos en la Trans-Am y la Can-Am, demostrando su versatilidad.

Tuvo cinco participaciones en la Indy 500, clasificándose entre los cinco primeros en todas ellas. Su cuarto intento, corriendo con un McLaren para Penske, fue el más exitoso, ya que cruzó la meta en primer lugar, y con una diferencia de más de tres minutos respecto al segundo clasificado, Al Unser. También fue la primera victoria de McLaren en la Indy 500, conseguida con el M16.

Roger Penske; Mark Donohue

Danny Sullivan - 1985

Carreras en F1: 15 (1983)

Mundiales de F1: 0

Ediciones de Indy 500: 12 (1982, 1984 – 1995)

Victorias en la Indy 500: 1 (1985)

Sullivan compitió en la F1 sólo un año, sumando puntos únicamente una vez, en Mónaco, antes de volver a su país natal y correr en IndyCar. Su paso por la serie americana le ofreció mucho más éxito, ya que consiguió un total de 17 victorias en 170 carreras, incluida una en las 500 de Indy.

Sullivan disputó 12 ediciones en la Indy 500 y ganó una de ellas -la de 1985-, mientras que se retiró en otras ocho. En la carrera de 1985 estuvo a punto de abandonar, ya que al intentar superar al entonces líder Mario Andretti, Sullivan perdió el control y dio un giro de 360 grados, pero evitó chocarse y pudo continuar. A partir de ahí, reanudó su persecución de Andretti y, en la vuelta 140, se puso en cabeza, manteniéndola hasta la meta.

Danny Sullivan

Emerson Fittipaldi – 1989, 1993

Carreras en F1: 144 (1970 – 1980)

Mundiales de F1: 2 (1972, 1974)

Ediciones de Indy 500: 11 (1984 – 1995)

Victorias en la Indy 500: 2 (1989, 1993)

Emerson Fittipaldi es uno de los nombres más conocidos de la F1. Durante su etapa en la máxima categoría consiguió 14 victorias, dos campeonatos y 35 podios, lo que le convierte en el tercer piloto brasileño de F1 más exitoso después de Ayrton Senna y Nelson Piquet.

Tras casi 11 temporadas en la F1, se pasó a la IndyCar, donde consiguió otro título (en 1989), así como dos victorias en la Indy 500. Su primer triunfo en esa carrera se produjo en 1989, cuando terminó dos vueltas por delante de Al Unser Jr. (tras chocar con él en la vuelta 198).

Su segunda victoria fue en 1993 y se dio gracias a un adelantamiento en los últimos compases de la carrera al ex piloto de F1 Nigel Mansell. Aunque esa victoria le convirtió en la tercera persona de más edad en ganar la Indy 500, fueron sus actos de celebración lo que más llamó la atención.

El ganador de la Indy 500 suele beber leche, un viejo truco de marketing de la entonces llamada Milk Foundation. Eso había sucedido la mayoría de los años, y como una tradición desde 1956, pero Fittipaldi se negó a darle continuidad. En su lugar, bebió zumo de naranja, ya que era propietario de una granja de zumos de naranja, y se negó incluso a sostener la botella de leche. Ese desaire causó mucha polémica, lo que provocó abucheos en la siguiente carrera.

Emerson Fittipaldi, Team Penske

Jacques Villeneuve – 1995

Carreras en F1: 163 (1996 – 2006)

Mundiales de F1: 1 (1997)

Ediciones de Indy 500: 3 (1994 - 1995, 2014)

Victorias en la Indy 500: 1 (1995)

A diferencia de muchas personas de esta lista, Jacques Villeneuve ganó la Indy 500 antes de pasar a la F1.

En 1994 se incorporó a la parrilla de la IndyCar y en su primera temporada consiguió tres podios (un tercero, un segundo puesto en la Indy 500 y una victoria en el circuito de Road America) antes de su sensacional curso de 1995.

Al igual que la carrera de Villeneuve en la F1, su victoria en la Indy 500 no estuvo exenta de polémica o drama. En la vuelta 38 era líder, sin saberlo, cuando el coche de seguridad salió para que los comisarios pudieran retirar de la pista restos de un coche. El reglamento establecía que el líder debía colocarse detrás del Pace Car, pero Villeneuve no sabía que iba en cabeza y le adelantó dos veces. Cuando se reanudó la carrera, se le impuso una penalización de dos vueltas, lo que le hizo descender al 27º puesto.

Sin embargo, los problemas del Pace Car no habían terminado. En la vuelta 189, el grupo estaba de nuevo detrás de ese coche, con Villeneuve en segunda posición detrás de Scott Goodyear. Goodyear redujo la velocidad anticipándose al reinicio de la carrera en la vuelta 190 con la idea de crear un hueco con el coche de seguridad y luego aceleró. Villeneuve le siguió y los dos abrieron brecha con el tercer puesto, pero el pace car seguía circulando.

Al darse cuenta de que podrían alcanzar al pace car antes de que entrara en boxes, Villeneuve redujo la velocidad. Goodyear no lo hizo y lo adelantó en medio de la última curva. Eso le valió una penalización de stop and go, que decidió ignorar y, a falta de cinco vueltas, el organismo sancionador dejó de puntuarle. Eso significó que Villeneuve heredó la victoria, convirtiéndose en el primer y único canadiense en ganar la Indy 500. Posteriormente se aseguró el título de la serie CART.

Jacques Villeneuve, Team Green

Eddie Cheever – 1998

Carreras en F1: 132 (1978, 1980 – 1989)

Mundiales de F1: 0

Ediciones de Indy 500: 14 (1990 – 2002, 2006)

Victorias en la Indy 500: 1 (1998)

Eddie Cheever participó en 132 carreras del campeonato del mundo de F1, pero no se clasificó para otras 11. Consiguió nueve podios, y durante su etapa en la F1 fue compañero de equipo de algunos de los nombres más importantes del mundial; como Jacques Laffite en 1982, Alain Prost en 1983 y Riccardo Patrese de 1984 a 1985. Desgraciadamente, Cheever no brilló especialmente en la F1, ya que en su mejor temporada logró un séptimo puesto en 1983 (cuando su compañero de equipo en Renault, Prost, terminó segundo), pero sí tuvo más éxito en América.

Tras la separación de la CART y la IRL, la primera victoria de Cheever llegó en la Indy 200 de 1997 en Walt Disney World, a la que siguió una victoria en la Indy 500 de 1998. En total, consiguió una victoria en cada año de la IRL entre 1997 y 2001, terminando tercero en las temporadas 1996-97 y 2000.

Eddie Cheever, Jr.

Juan Pablo Montoya – 2000, 2015

Carreras en F1: 94 (2001 – 2006)

Mundiales de F1: 0

Ediciones de Indy 500: 5 (2000, 2014 – 2017)

Victorias en la Indy 500: 2 (2000, 2015)

Juan Pablo Montoya es otro piloto que pasó por IndyCar antes que por la F1, llegando al paddock de la máxima categoría como campeón de la Indy 500. El colombiano consiguió la primera de sus dos victorias en las 500 Millas de Indianápolis en 2000, un año antes de su debut en la F1, y lideró la invasión de la CART en la carrera de la IRL. Fue una actuación dominante del entonces novato, en la que Montoya lideró 167 vueltas de las 200 y terminó con más de siete segundos de ventaja sobre el segundo clasificado.

Tras su paso por la F1 en Williams y McLaren, donde consiguió siete victorias y dos veces el tercer puesto en el mundial, volvió a la Indy 500 en 2014. Esta vez tuvo que conformarse con el quinto puesto, pero Montoya volvió a ganar al año siguiente. Sin embargo, su victoria de 2015 fue mucho menos dominante, con un margen de solo 0.1 segundos (una décima) sobre el australiano Will Power.

Habiendo pasado 15 años entre su primera y segunda victoria, Montoya tiene actualmente el récord de mayor número de carreras y tiempo entre victorias en la Indy 500. También es uno de los 10 ganadores debutantes (junto a otros pilotos de F1 como Graham Hill y Alexander Rossi), y es el octavo piloto más joven en ganar las 500 Millas (detrás de nombres de la F1 como Jacques Villeneuve y el mencionado Rossi).

Juan Pablo Montoya

Alexander Rossi – 2016

Carreras en F1: 5 (2015)

Mundiales de F1: 0

Ediciones de Indy 500: 5 (2016 - 2020)

Victorias en la Indy 500: 1 (2016)

Alexander Rossi debutó en la F1 en 2015, compitiendo para el desafortunado equipo Manor Marussia en cinco de las últimas siete carreras de la temporada. El coche no estaba ni cerca del nivel que necesitaba, y el equipo no logró puntos en toda la temporada, aunque Rossi pudo terminar por delante de su compañero de equipo Will Stevens (que estuvo con ellos en las 19 carreras) en cuatro de sus cinco apariciones.

Sin embargo, un cambio a IndyCar para el 2016 resultó mucho más fructífero para el estadounidense, ya que ganó la Indy 500 en su primer intento (convirtiéndose en el décimo novato en ganar en su historia) en un final emocionante. A 10 vueltas para el final, los líderes comenzaron a entrar en boxes en busca de combustible. Sin embargo, Rossi apostó y se quedó fuera. A una vuelta de la conclusión, tenía una ventaja de 20 segundos, pero esta se redujo a solo 4,4 segundos cuando cayó la bandera a cuadros.

Si bien no ha podido replicar el éxito de ese primer año, se ha convertido en uno de los favoritos de la IndyCar, ocupando el segundo lugar en la clasificación general de 2018. También fue segundo en la Indy 500 de 2019, lo que demuestra que su talento no pudo ser exhibido del todo en la Fórmula 1.

Alexander Rossi, Andretti Autosport Honda

Takuma Sato – 2017, 2020

Carreras en F1: 90 (2002 – 2008)

Mundiales de F1: 0

Ediciones de Indy 500: 11 (2010 – 2020)

Victorias en la Indy 500: 2 (2017, 2020)

Takuma Sato nunca tuvo mucho éxito en la F1, compitiendo con coches a menudo mediocres y sumando sólo 14 puntos (incluido un solo podio en el Gran Premio de Estados Unidos de 2004), aunque fue una estrella en la pequeña escudería Super Aguri en 2007.

Su cambio a la IndyCar en 2010 le trajo algo de fortuna, ya que subió al podio cinco veces en sus primeras seis temporadas. Sin embargo, en 2016 solo había estado una vez entre los 10 primeros al final de la temporada, pero un año después su suerte cambió.

Saliendo desde la segunda fila de la parrilla de la Indy 500, Sato se mantuvo dentro y cerca del grupo puntero y fue uno de los 15 líderes diferentes (un récord en la Indy 500). Por suerte para él, era primero al final, llevándose la victoria por solo 0.201 segundos sobre Helio Castroneves.

Sólo tres años más tarde, Sato volvió a ganar, esta vez con algo de fortuna, ya que la carrera terminó bajo banderas amarillas, impidiendo que Scott Dixon, que había liderado la mayor parte de la carrera, pudiera atacarle.

Takuma Sato, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda