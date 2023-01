IndyCar: pilotos y equipos de la temporada 2023

IndyCar 2023: Wer fährt für welches Team? 1 / 51 Die Saison 2023 der IndyCar-Serie wird die letzte mit dem aktuellen Motorenreglement, bevor 2024 das neue Reglement mit Hybridmotoren kommen soll. Wer 2023 für die diversen Teams mit Antrieb von Chevrolet oder Honda fährt, zeigt unsere Fotostrecke: Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA

Team Penske (Chevrolet) 2 / 51 2022 mit Josef Newgarden (#2), Scott McLaughlin (#3) und Will Power (#12) angetreten Foto de: IndyCar Series

Bestätigt für 2023: Josef Newgarden (USA) 3 / 51 Josef Newgarden fährt auch 2023 den Penske-Chevrolet mit der Startnummer 2 Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images

Bestätigt für 2023: Scott McLaughlin (Neuseeland) 4 / 51 Scott McLaughlin fährt auch 2023 den Penske-Chevrolet mit der Startnummer 3 Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images

Bestätigt für 2023: Will Power (Australien) * 5 / 51 * Will Power fährt auch 2023 den Penske-Chevrolet, der mit der Startnummer 12 gemeldet ist. Sollte Power von seinem Recht als Champion Gebrauch machen, dann wird die #12 in der neuen Saison gegen die #1 getauscht. 2015, im Jahr nach seinem ersten IndyCar-Titel, fuhr Power mit der #1. Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

A.J. Foyt Enterprises (Chevrolet) 6 / 51 2022 mit Dalton Kellett (#4), Tatiana Calderon, J.R. Hildebrand (#11) und Kyle Kirkwood (#14) angetreten Foto de: LAT Images

Bestätigt als Foyt-Neuzugang 2023: Benjamin Pedersen (USA) 7 / 51 Benjamin Pedersen steigt für 2023 aus der Indy-Lights-Serie in die IndyCar-Serie auf. Der junge US-Amerikaner hat im Team von A.J. Foyt einen Vertrag über mehrere Jahre unterzeichnet. Er übernimmt den Foyt-Chevrolet mit der Startnummer 4 von Dalton Kellett. Der Kanadier hat das Team verlassen. Foto de: Indylights

Bestätigt als Foyt-Neuzugang 2023: Santino Ferrucci (USA) 8 / 51 Santino Ferrucci, der in den vergangenen zwei Jahren auf Teilzeitbasis für diverse Teams am Start war, dockt für 2023 auf Vollzeitbasis bei A.J. Foyt Enterprises an. Er übernimmt den Foyt-Chevrolet mit der Startnummer 14 von Kyle Kirkwood. Abgesehen davon denkt das Foyt-Team über ein drittes Auto beim Indy 500 nach. Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA

McLaren (Chevrolet) 9 / 51 2022 mit Patrico O'Ward (#5), Felix Rosenqvist (#7) sowie bei ausgewählten Rennen mit Juan Pablo Montoya (#6; nicht im Bild) angetreten Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

Bestätigt für 2023: Patricio O'Ward (Mexiko) 10 / 51 Patricio O'Ward fährt auch 2023 den McLaren-Chevrolet mit der Startnummer 5 Foto de: Brett Farmer / Motorsport Images

Bestätigt für 2023: Felix Rosenqvist (Schweden) 11 / 51 Felix Rosenqvist fährt auch 2023 für McLaren, springt aber vom Auto mit der Startnummer 7 ins neue dritte Vollzeit-Auto des Teams (Startnummer 6). Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images

Bestätigt als McLaren-Neuzugang 2023: Alexander Rossi (USA) 12 / 51 Alexander Rossi wechselt für 2023 von Andretti Autosport zu McLaren und übernimmt den McLaren-Chevrolet mit der Startnummer 7. Foto de: Gregg Feistman / Motorsport Images

Bestätigt als McLaren-Neuzugang 2023: Tony Kanaan (Brasilien) * 13 / 51 * Tony Kanaan wechselt für sein Indy-500-Programm das Team. Von Chip Ganassi Racing kommend dockt er bei McLaren an, um Ende Mai 2023 das Indy 500 in einem vierten McLaren-Chevrolet zu bestreiten. Die Startnummer wurde noch nicht bekanntgegeben. Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images

Meyer Shank Racing (Honda) 14 / 51 2022 mit Helio Castroneves (#06) und Simon Pagenaud (#60) angetreten Foto de: IndyCar Series

Bestätigt für 2023: Helio Castroneves (Brasilien) 15 / 51 Helio Castroneves fährt auch 2023 den Shank-Honda mit der Startnummer 06 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Bestätigt für 2023: Simon Pagenaud (Frankreich) 16 / 51 Simon Pagenaud fährt auch 2023 den Shank-Honda mit der Startnummer 60 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA

Chip Ganassi Racing (Honda) 17 / 51 2022 mit Marcus Ericsson (#8), Scott Dixon (#9), Alex Palou (#10) und Jimmie Johnson (#48; nicht im Bild) sowie beim Indy 500 mit Tony Kanaan (#1; nicht im Bild) angetreten Foto de: Gregg Feistman / Motorsport Images

Bestätigt für 2023: Marcus Ericsson (Schweden) 18 / 51 Marcus Ericsson fährt auch 2023 den Ganassi-Honda mit der Startnummer 8 Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images

Bestätigt für 2023: Scott Dixon (Neuseeland) 19 / 51 Scott Dixon fährt auch 2023 den Ganassi-Honda mit der Startnummer 9 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images

Bestätigt für 2023: Alex Palou (Spanien) 20 / 51 Alex Palou fährt auch 2023 den Ganassi-Honda mit der Startnummer 10. Der Rechtsstreit zwischen Ganassi und McLaren wurde beigelegt. Abgesehen von seinem IndyCar-Programm bei Ganassi bestreitet Palou parallel Formel-1-Tests für McLaren. Ins IndyCar-Team McLaren SP könnte er dann 2024 wechseln. Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA

Bestätigt als Ganassi-Neuzugang 2023: Marcus Armstrong (Neuseeland) * 21 / 51 * Marcus Armstrong wechselt aus der Formel 2 in die IndyCar-Serie. Der Neuseeländer dockt bei Chip Ganassi Racing an und fährt den Ganassi-Honda mit der Startnummer 11 bei allen Rennen auf Rundstrecken und Stadtkursen. Wer das Auto auf den Ovalen pilotiert, ist noch offen. Foto de: DAMS

Bestätigt als Ganassi-Neuzugang 2023: Takuma Sato (Japan) * 22 / 51 * Takuma Sato wechselt von Dale Coyne Racing zu Chip Ganassi Racing, um 2023 die Ovalrennen im vierten Ganassi-Honda (Startnummer 11). Der Japaner macht damit das Programm für das Auto komplett, in dem IndyCar-Rookie Marcus Armstrong die Rundkurs- und Stadtkursrennen fährt. Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images

Jimmie Johnson ? 23 / 51 Ob und wenn ja, bei welchen Rennen Jimmie Johnson in der IndyCar-Saison 2023 für Ganassi antreten wird, ist noch nicht entschieden. Beide Seiten haben Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit. Am 26. September gab Johnson bekannt, dass er 2023 keine volle Saison mehr fahren wird. Am 4. November folgte die Bekanntgabe, dass er für Petty GMS Motorsports ausgewählte NASCAR-Rennen fahren wird. Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Rahal Letterman Lanigan Racing (Honda) 24 / 51 2022 mit Graham Rahal (#15), Christian Lundgaard (#30) und Jack Harvey (#45; nicht im Bild) angetreten Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA

Bestätigt für 2023: Graham Rahal (USA) 25 / 51 Graham Rahal fährt auch 2023 den Rahal-Honda mit der Startnummer 15 Foto de: LAT Images

Bestätigt für 2023: Jack Harvey (Großbritannien) * 26 / 51 * Jack Harvey fährt auch 2023 für Rahal Letterman Lanigan Racing, wechselt aber vom Auto mit der Startnummer 45 ins Auto mit der Startnummer 30. Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Bestätigt für 2023: Christian Lundgaard (Dänemark) * 27 / 51 * Christian Lundgaard fährt auch 2023 für Rahal Letterman Lanigan Racing, wechselt aber vom Auto mit der Startnummer 30 ins Auto mit der Startnummer 45. Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Ryan Hunter-Reay ? 28 / 51 Ryan Hunter-Reay, der 2022 keine IndyCar-Rennen fuhr, könnte 2023 beim Indy 500 ein Comeback geben. Er ist Kandidat auf den vierten Rahal-Honda, der als Teilzeitauto inzwischen bestägit ist. Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images

Paretta Autosport (Chevrolet) 29 / 51 2022 auf Teilzeitbasis mit Simona de Silvestro (#16) angetreten Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA

Bestätigt für 2023: Simona de Silvestro (Schweiz) * 30 / 51 * Simona de Silvestro, die 2021 und 2022 alle Rennen fuhr, welche von Paretta Autosport bestritten wurden, bleibt dem Team für 2023 erhalten. Der Plan für das dritte Jahr sieht ein ausgeweitetes Programm vor. Wie viele Rennen es werden, ist aber noch offen. Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images

Dale Coyne Racing (Honda) 31 / 51 2022 mit David Malukas (#18) und Takuma Sato (#51) angetreten Foto de: IndyCar Series

Bestätigt für 2023: David Malukas USA) 32 / 51 David Malukas fährt auch 2023 den Coyne-Honda mit der Startnummer 18 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images

Sting Ray Robb ? 33 / 51 Steigt Sting Ray Robb aus der Indy-Lights-Serie in die IndyCar-Serie auf? Auch der junge US-Amerikaner rechnet sich Chancen aus, 2023 bei Dale Coyne Racing unterzukommen und seine Rookie-Saison in der IndyCar-Serie zu fahren. Foto de: IndyCar Series

Linus Lundqvist ? 34 / 51 Oder steigt Indy-Lights-Champion Linus Lundqvist zur Saison 2023 in die IndyCar-Serie auf? Bei Dale Coyne Racing ist der Schwede Top-Kandidat, fährt er doch schon in der Indy-Lights-Serie für die Kooperation aus Dale Coyne Racing und HMD Motorsports. Foto de: Indylights

Danial Frost ? 35 / 51 Oder steigt Danial Frost aus der Indy-Lights-Serie auf, um 2023 in der IndyCar-Serie für Dale Coyne Racing zu fahren? Der Youngster aus Singapur ist bei Dale Coyne Racing with HMD Motorsports eigentlich für eine weitere Lights-Saison gesetzt, hat aber in Sebring bei seinem ersten IndyCar-Test schwer beeindruckt. Foto de: IndyCar Series

Ed Carpenter Racing (Chevrolet) 36 / 51 2022 mit Conor Daly (#20), Rinus VeeKay (#21) sowie bei ausgewählten Rennen mit Ed Carpenter (#33; nicht im Bild) angetreten Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA

Bestätigt für 2023: Conor Daly (USA) 37 / 51 Conor Daly fährt auch 2023 den Carpenter-Chevrolet mit der Startnummer 20 Foto de: Gregg Feistman / Motorsport Images

Bestätigt für 2023: Rinus VeeKay (Niederlande) 38 / 51 Rinus VeeKay fährt auch 2023 den Carpenter-Chevrolet mit der Startnummer 21 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Bestätigt für 2023: Ed Carpenter (USA) * 39 / 51 * Ed Carpenter, der Teambesitzer von Ed Carpenter Racing, bestreitet auch 2023 wieder ein Teilzeitprogramm in einem dritten Auto seines eigenen Teams. Für das Indy 500 ist er gesetzt. Die weiteren Ovalrennen im Kalender sind denkbar, aber noch nicht sicher. Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Dreyer & Reinbold Racing (Chevrolet) 40 / 51 2022 nur beim Indy 500 mit Santino Ferrucci (#23) und Sage Karam (#24) angetreten Foto de: IndyCar Series

Bestätigt als Dreyer/Reinbold-Neuzugang 2023: Stefan Wilson (Großbritannien) * 41 / 51 * Stefan Wilson, der 2022 beim Indy 500 für DragonSpeed antrat, wechselt für 2023 zu Dreyer & Reinbold Racing. Im Team, das seit Jahren traditionell nur in Indy auftaucht, versucht der jüngere Bruder des verunglückten Justin Wilson, die Qualifikation für den IndyCar-Saisonhöhepunkt 2023 zu schaffen. Foto de: IndyCar Series

J.R. Hildebrand ? 42 / 51 Dreyer & Reinbold Racing bestätigt, auch 2023 zwei Autos zum Indy 500 zu schicken. Ein Kandidat auf das zweite Cockpit ist J.R. Hildebrand, der einen solchen Einzelstart im Team von Dennis Reinbold schon in den Jahren 2018 bis 2020 absolviert hat. Hingegen muss sich Sage Karam ein anderes Cockpit suchen. Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Andretti Autosport (Honda) 43 / 51 2022 mit Colton Herta (#26), Alexander Rossi (#27), Romain Grosjean (#28), Devlin DeFrancesco (#29; nicht im Bild) sowie beim Indy 500 mit Marco Andretti (#98; nicht im Bild) angetreten Foto de: IndyCar Series

Bestätigt für 2023: Colton Herta (USA) * 44 / 51 * Colton Herta bleibt nach monatelangen Formel-1-Gerüchten nun doch bei Andretti Autosport in der IndyCar-Serie. Er fährt weiterhin den Andretti-Honda mit der Startnummer 26. Der Wechsel in die Formel 1 scheitert für den Sohn von Bryan Herta zumindest für 2023 an den Superlizenz-Punkten. Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA

Bestätigt als Andretti-Neuzugang 2023: Kyle Kirkwood (USA) 45 / 51 Kyle Kirkwood wechselt für 2023 von A.J. Foyt Enterprises zu Andretti Autosport. Er übernimmt den Andretti-Honda mit der Startnummer 27 von Alexander Rossi. Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA

Bestätigt für 2023: Romain Grosjean (Frankreich) 46 / 51 Romain Grosjean fährt auch 2023 den Andretti-Honda mit der Startnummer 28 Foto de: Joe Skibinski

Bestätigt für 2023: Devlin DeFrancesco 47 / 51 Devlin DeFrancesco fährt auch 2023 den Andretti-Honda mit der Startnummer 29 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA

Bestätigt für 2023: Marco Andretti (USA) * 48 / 51 * Marco Andretti, der 2021 und 2022 jeweils das Indy 500 in einem zusätzlichen Andretti-Honda bestritt, absolviert ein solches Programm auch 2023. Der Sohn von Teambesitzer Michael Andretti ist für das Indy 500 im fünften Andretti-Honda (Startnummer 98) bestätigt. Foto de: IndyCar

Juncos Hollinger Racing (Chevrolet) 49 / 51 2022 mit Callum Ilott (#77) angetreten Foto de: Perry Nelson / Motorsport Images

Bestätigt für 2023: Callum Ilott (Großbritannien) 50 / 51 Callum Ilott fährt auch 2023 den Juncos-Chevrolet mit der Startnummer 77 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA