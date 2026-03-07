Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Crónica de carrera
IndyCar Phoenix Raceway

IndyCar Phoenix: Newgarden gana por estrategia y Palou abandona

Josef Newgarden sacó el máximo partido a los neumáticos nuevos con una parada en boxes tras una bandera amarilla tardía y acabó cuajando otra gran actuación en óvalos. Palou abandonó tras un toque con VeeKay.

Fabio Tarnapolsky
Publicado:
Josef Newgarden

Josef Newgarden demostró lo que la experiencia combinada con la estrategia adecuada puede lograr, al ganar la segunda carrera de la IndyCar 2026 en Phoenix. El 'rey de los óvalos' tomó la delantera a seis vueltas del final en el circuito de Arizona, al aprovechar los neumáticos nuevos contra Christian Rasmussen, que dominaba la carrera, y aseguró la primera victoria de Penske este año.

El danés, campeón de la Indy Lights en 2023, impuso un ritmo fuerte al hacer una parada temprana tras una bandera amarilla causada por Álex Palou al comienzo de la carrera, por un toque con Rinus VeeKay por el que tuvo que acabar abandonando. Pero Rasmussen no entró en boxes cuando el coche de seguridad volvió a salir en las últimas vueltas, y acabó cayendo en la clasificación, mientras que Newgarden escaló posiciones. Kyle Kirkwood fue segundo y David Malukas, tercero.

Recuerda:

Cómo fue el GP de Phoenix de IndyCar

Malukas, que partía desde la pole, mantuvo el liderato en la salida, seguido de cerca por Newgarden y Alexander Rossi, que salió muy bien y llegó a atacar al piloto de Penske, en busca del segundo puesto, que consiguió mantener. El que más destacó al principio fue Will Power, que ganó diez posiciones y pasó de la última a la 15ª.

En los primeros compases, Dennis Hauger hizo un trompo y recorrió parte del óvalo marcha atrás, lo que provocó una bandera amarilla que hizo que varios pilotos entraran en boxes y cambiaran sus estrategias. Y en la reanudación, llegó un accidente: Palou fue tocado por VeeKay cuando el neerlandés trataba de ganarle de manera optimista la posición, el español no se percató de su presencia y acabó chocando contra el muro. Ahí acabó la carrera para el catalán, tras una prodigiosa salida que le hizo pasar de décimo a cuarto, perdiendo el liderato de la general tras su victoria en St. Pete.

Quien se benefició de las paradas tras la escapada de Hauger fue Rasmussen, que se abrió paso en el pelotón aprovechando su mejor situación en cuanto a neumáticos y combustible. Subió al Top 3 y se puso en cabeza cuando Malukas y Newgarden entraron en boxes, pero ambos volvieron a adelantar al europeo cuando este volvió a entrar en boxes, en la ventana prevista.

Pero el danés no estaba para bromas. Cuando sus neumáticos se calentaron, superó a ambos corredores de Penske sin dificultad. Para volver al liderato, solo quedaba Pato O'Ward, uno de los que más alargó el stint entre los que hicieron el cambio de gomas en la bandera amarilla. Y no tardó mucho en rebasar al mexicano, completando la maniobra en la vuelta 109.

A.J. Foyt adoptó un enfoque similar al de McLaren y también mantuvo a Collet el máximo tiempo posible en la pista; solo Mick Schumacher tenía más vueltas con el mismo juego de neumáticos. Cuando hizo la parada en boxes, salió en la 21ª posición, pero con compuestos nuevos frente a un pelotón con un desgaste medio de 40 vueltas.

Caio Collet 'bateu na trave' para disputar as primeiras posições ao fazer longo stint com sua AJ Foyt.

Caio Collet «rozó el palo» para disputar las primeras posiciones al hacer un largo stint con su AJ Foyt.

Foto de: Penske Entertainment

Para mala suerte del brasileño y del equipo, que apostaban por una bandera amarilla antes de la nueva ronda de paradas, Louis Foster chocó y obligó a la salida del Pace Car minutos después del cambio. La suerte sonrió a Scott Dixon y Marcus Armstrong, que aguantaron más tiempo y subieron al tercer y quinto puesto, respectivamente, ya que el hexacampeón superó a Rasmussen, y los dos que iban delante (Kirkwood y Power) tenían una parada menos.

El australiano y el danés protagonizaron una dura batalla en la reanudación y llegaron a tocarse, pero sin daños significativos en ambos coches. En la vuelta 175, el piloto de Ed Carpenter superó a la leyenda de Chip Ganassi y entró en el podio, ahora en busca de los dos líderes, con neumáticos 18 vueltas más desgastados.

Poco después, en el giro 191, dejó atrás a Kirkwood, momentos después de adelantar a Power sin dificultades, y volvió a tomar la delantera, quedando ahora solo una última parada en boxes antes de la bandera a cuadros. El australiano se quedó en la pista, mientras que el piloto de 25 años paró.

 

La carrera de ambos casi terminó en la vuelta 209. Power se defendió otro intento de adelantamiento, cerró el espacio y Rasmussen golpeó la parte trasera de su rival y el muro. No sufrió daños significativos, pero sin embargo el veterano de Penske, en un incidente muy similar al de Palou y VeeKay, pinchó el neumático trasero derecho y cayó en la parrilla.

El accidente entre ambos obligó a una nueva entrada del Safety Car y a una nueva ronda de paradas en boxes, reorganizando el pelotón. Muchos pilotos hicieron un último cambio en busca del mejor ritmo al final, pero Rasmussen no fue uno de ellos y empezó a tener dificultades para mantener el liderato. No resistió en la vuelta 242 y cayó varias posiciones, terminando en 14º lugar.

Kirkwood llegó a tomar la delantera, pero no resistió los ataques de Newgarden, uno de los que había puesto compuestos nuevos, que tomó la primera posición y 'desapareció' delante de los demás de cara a las 7 últimas vueltas.

Resultados de la carrera de la IndyCar 2026 en Phoenix

Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Mph Boxes Puntos Abandono
1 United States J. Newgarden Team Penske 2 250

-

     5    
2 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 250

+1.794

1.7937

 1.794   3    
3 United States D. Malukas Team Penske 12 250

+2.841

2.8412

 1.048   4    
4 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 250

+3.932

3.9318

 1.091   5    
5 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66 250

+6.482

6.4815

 2.550   3    
6 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20 250

+7.291

7.2911

 0.810   6    
7 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 250

+8.165

8.1647

 0.874   4    
8 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 250

+9.879

9.8786

 1.714   5    
9 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 250

+10.469

10.4690

 0.590   5    
10 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8 250

+12.131

12.1306

 1.662   5    
11 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 250

+16.836

16.8360

 4.705   5    
12 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60 250

+17.214

17.2139

 0.378   4    
13 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7 250

+17.658

17.6584

 0.445   5    
14
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 21 250

+18.286

18.2862

 0.628   5    
15 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19 250

+18.974

18.9740

 0.688   4    
16 Australia W. Power Andretti Global 26 249

1 lap

     5    
17 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 249

+1 Vuelta

0.9906

 0.991   5    
18 Germany M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 47 248

1 lap

     4    
19 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4 248

1 lap

     4    
20
N. Siegel Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
 6 247

2 laps

     7    
21
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
 77 246

3 laps

     6    
22 Netherlands R. van Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76 245

4 laps

     5    
 
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
 45 140

109 laps

     2   Colisión
  Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 21

228 laps

         Colisión
  France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18 0

249 laps

         Mechanical
Ver resultados

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Vídeo: Palou abandona en Phoenix su carrera 100 tras un incidente con VeeKay

Mejores comentarios

Más de
Fabio Tarnapolsky

F2 Australia: Tsolov gana, Herta puntúa y Mari Boya es 13º

FIA F2
FIA F2
Albert Park
F2 Australia: Tsolov gana, Herta puntúa y Mari Boya es 13º

Hamilton será sancionado en Abu Dhabi si recibe otra reprimenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Arabia Saudí
Hamilton será sancionado en Abu Dhabi si recibe otra reprimenda

Hamilton, nuevo motor y penalización a la vista

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Brasil
Hamilton, nuevo motor y penalización a la vista
Más de
Josef Newgarden

Los veteranos de la IndyCar elogian a Mick Schumacher por su gran debut en óvalos

IndyCar
IndyCar
Phoenix Raceway
Los veteranos de la IndyCar elogian a Mick Schumacher por su gran debut en óvalos

Ganadores y perdedores de la carrera inaugural de la temporada 2026 de IndyCar

IndyCar
IndyCar
St. Petersburg
Ganadores y perdedores de la carrera inaugural de la temporada 2026 de IndyCar

Cómo Mick Schumacher ha ganado confianza en óvalos para la IndyCar 2026

IndyCar
IndyCar
Phoenix Raceway
Cómo Mick Schumacher ha ganado confianza en óvalos para la IndyCar 2026
Más de
Team Penske

IndyCar Phoenix: Malukas logra la pole, Schumacher brilla en su primer óvalo y Palou 10º

IndyCar
IndyCar
Phoenix Raceway
IndyCar Phoenix: Malukas logra la pole, Schumacher brilla en su primer óvalo y Palou 10º

David Malukas lideró el primer test de IndyCar en Phoenix; Palou, top 5

IndyCar
IndyCar
Phoenix Raceway
David Malukas lideró el primer test de IndyCar en Phoenix; Palou, top 5

Tim Cindric vuelve al equipo Penske en la IndyCar 2026 tras ser despedido

IndyCar
IndyCar
St. Petersburg
Tim Cindric vuelve al equipo Penske en la IndyCar 2026 tras ser despedido

Últimas noticias

Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato

Karting
Kart Karting
Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato