IndyCar Phoenix: Newgarden gana por estrategia y Palou abandona

Josef Newgarden demostró lo que la experiencia combinada con la estrategia adecuada puede lograr, al ganar la segunda carrera de la IndyCar 2026 en Phoenix. El 'rey de los óvalos' tomó la delantera a seis vueltas del final en el circuito de Arizona, al aprovechar los neumáticos nuevos contra Christian Rasmussen, que dominaba la carrera, y aseguró la primera victoria de Penske este año.

El danés, campeón de la Indy Lights en 2023, impuso un ritmo fuerte al hacer una parada temprana tras una bandera amarilla causada por Álex Palou al comienzo de la carrera, por un toque con Rinus VeeKay por el que tuvo que acabar abandonando. Pero Rasmussen no entró en boxes cuando el coche de seguridad volvió a salir en las últimas vueltas, y acabó cayendo en la clasificación, mientras que Newgarden escaló posiciones. Kyle Kirkwood fue segundo y David Malukas, tercero.

Cómo fue el GP de Phoenix de IndyCar

Malukas, que partía desde la pole, mantuvo el liderato en la salida, seguido de cerca por Newgarden y Alexander Rossi, que salió muy bien y llegó a atacar al piloto de Penske, en busca del segundo puesto, que consiguió mantener. El que más destacó al principio fue Will Power, que ganó diez posiciones y pasó de la última a la 15ª.

En los primeros compases, Dennis Hauger hizo un trompo y recorrió parte del óvalo marcha atrás, lo que provocó una bandera amarilla que hizo que varios pilotos entraran en boxes y cambiaran sus estrategias. Y en la reanudación, llegó un accidente: Palou fue tocado por VeeKay cuando el neerlandés trataba de ganarle de manera optimista la posición, el español no se percató de su presencia y acabó chocando contra el muro. Ahí acabó la carrera para el catalán, tras una prodigiosa salida que le hizo pasar de décimo a cuarto, perdiendo el liderato de la general tras su victoria en St. Pete.

Quien se benefició de las paradas tras la escapada de Hauger fue Rasmussen, que se abrió paso en el pelotón aprovechando su mejor situación en cuanto a neumáticos y combustible. Subió al Top 3 y se puso en cabeza cuando Malukas y Newgarden entraron en boxes, pero ambos volvieron a adelantar al europeo cuando este volvió a entrar en boxes, en la ventana prevista.

Pero el danés no estaba para bromas. Cuando sus neumáticos se calentaron, superó a ambos corredores de Penske sin dificultad. Para volver al liderato, solo quedaba Pato O'Ward, uno de los que más alargó el stint entre los que hicieron el cambio de gomas en la bandera amarilla. Y no tardó mucho en rebasar al mexicano, completando la maniobra en la vuelta 109.

A.J. Foyt adoptó un enfoque similar al de McLaren y también mantuvo a Collet el máximo tiempo posible en la pista; solo Mick Schumacher tenía más vueltas con el mismo juego de neumáticos. Cuando hizo la parada en boxes, salió en la 21ª posición, pero con compuestos nuevos frente a un pelotón con un desgaste medio de 40 vueltas.

Caio Collet «rozó el palo» para disputar las primeras posiciones al hacer un largo stint con su AJ Foyt. Foto de: Penske Entertainment

Para mala suerte del brasileño y del equipo, que apostaban por una bandera amarilla antes de la nueva ronda de paradas, Louis Foster chocó y obligó a la salida del Pace Car minutos después del cambio. La suerte sonrió a Scott Dixon y Marcus Armstrong, que aguantaron más tiempo y subieron al tercer y quinto puesto, respectivamente, ya que el hexacampeón superó a Rasmussen, y los dos que iban delante (Kirkwood y Power) tenían una parada menos.

El australiano y el danés protagonizaron una dura batalla en la reanudación y llegaron a tocarse, pero sin daños significativos en ambos coches. En la vuelta 175, el piloto de Ed Carpenter superó a la leyenda de Chip Ganassi y entró en el podio, ahora en busca de los dos líderes, con neumáticos 18 vueltas más desgastados.

Poco después, en el giro 191, dejó atrás a Kirkwood, momentos después de adelantar a Power sin dificultades, y volvió a tomar la delantera, quedando ahora solo una última parada en boxes antes de la bandera a cuadros. El australiano se quedó en la pista, mientras que el piloto de 25 años paró.

La carrera de ambos casi terminó en la vuelta 209. Power se defendió otro intento de adelantamiento, cerró el espacio y Rasmussen golpeó la parte trasera de su rival y el muro. No sufrió daños significativos, pero sin embargo el veterano de Penske, en un incidente muy similar al de Palou y VeeKay, pinchó el neumático trasero derecho y cayó en la parrilla.

El accidente entre ambos obligó a una nueva entrada del Safety Car y a una nueva ronda de paradas en boxes, reorganizando el pelotón. Muchos pilotos hicieron un último cambio en busca del mejor ritmo al final, pero Rasmussen no fue uno de ellos y empezó a tener dificultades para mantener el liderato. No resistió en la vuelta 242 y cayó varias posiciones, terminando en 14º lugar.

Kirkwood llegó a tomar la delantera, pero no resistió los ataques de Newgarden, uno de los que había puesto compuestos nuevos, que tomó la primera posición y 'desapareció' delante de los demás de cara a las 7 últimas vueltas.

Resultados de la carrera de la IndyCar 2026 en Phoenix