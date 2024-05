Penske suspende a miembros de su equipo por el escándalo en la IndyCar

"Reconozco la magnitud de lo ocurrido y el impacto que sigue teniendo en el deporte al que he dedicado tantas décadas", dijo. "Todos en el equipo, junto con nuestros aficionados y socios comerciales, deben saber que pido disculpas por los errores que se cometieron y los lamento profundamente".

La integridad del conjunto se puso en duda después de que los comisarios de la IndyCar descalificaran tanto al ganador de la carrera en San Petersburgo, Josef Newgarden , como al tercero, Scott McLaughlin . El coche de su compañero, Will Power , también tenía el mismo software, resultado de un cambio de codificación durante las pruebas híbridas que no se eliminó cuando empezó la campaña de 2024, pero los datos no le declararon culpable de utilizarlo de manera incorrecta.