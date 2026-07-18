Parrilla de IndyCar en Nashville: pole de Kyle Kirkwood con Palou cuarto

Kyle Kirkwood logró la pole para el Borchetta Bourbon Music City Grand Prix en Nashville Superspeedway.

El natural de Florida, segundo en el campeonato, fue el penúltimo piloto en clasificarse y logró una espectacular media de dos vueltas de 196.852mph en el No. 27 Andretti Global Honda. Es su primera pole de la temporada, y la segunda en Nashville Superspeedway.

"Sinceramente, es el coche que Andretti me da aquí", dijo Kirkwood, de 27 años. "Fuimos rápidos en los entrenamientos. Hemos sido buenos aquí los dos últimos años. Quiero decir, hacer lo mismo que hacen todos los demás: ir a fondo y esperar que tu coche vaya rápido. Y construyen coches realmente buenos a mi alrededor. Hice todo bien, gestioné un poco las herramientas, fui agresivo con algo de trim; salió bien.

Josef Newgarden, ganador defensor de la carrera, acabó segundo tras una tanda con una media de dos vueltas de 196.642mph.

David Malukas, piloto de Team Penske, no se clasificó tras su accidente en los primeros entrenamientos, que motivó una visita a un hospital cercano y que el equipo sacara y preparara un coche de reserva. El estado de Malukas para el resto del fin de semana aún está por determinar.

El resumen

Christian Rasmussen, piloto de ECR, marcó el mejor tiempo inicial, con una media de dos vueltas de 195.585mph, para situarse por delante de Nolan Siegel, piloto de Arrow McLaren, y del rookie de AJ Foyt Racing Caio Collet.

Santino Ferrucci, piloto de AJ Foyt Racing, el noveno piloto en salir, saltó al segundo puesto en la tabla de tiempos con una media de dos vueltas de 195.332mph.

Tras las nueve primeras tandas, Rasmussen lideraba por delante de Ferrucci, Siegel, Collet, Mick Schumacher y Louis Foster.

Alexander Rossi fue el 10º piloto en salir y realizó una sólida clasificación en su #20 ECR Chevrolet, registrando una media de dos vueltas de 195.664mph para desbancar a su compañero Rasmussen de la pole provisional.

Ni Kyffin Simpson ni Will Power pudieron desafiar la primera fila provisional, aunque Power llegó a subir brevemente al quinto puesto con 194.892mph.

Graham Rahal nunca completó una tanda de clasificación después de que múltiples calados le impidieran salir del pit lane dentro de la ventana obligatoria de 60 segundos. Comunicó por radio que tenía la "presión de combustible a cero" en su #15 RLL Honda. Como resultado, fue obligado a salir de la fila y remolcado de vuelta al garaje.

Marcus Armstrong, el 13º piloto en salir tras las desgracias de Rahal, encadenó un par de vueltas sólidas y colocó su #66 Meyer Shank Racing Honda tercero con 195.578mph. El #76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet de Rinus VeeKay salió a continuación y logró auparse al cuarto puesto con 195.434mph. Marcus Ericsson, piloto de Andretti Global, siguió a VeeKay en el orden y se colocó quinto.

El seis veces campeón de la IndyCar Series Scott Dixon salió a continuación y registró una media de 195.802mph para arrebatarle la pole provisional a Rossi.

McLaughlin eclipsó de inmediato a Dixon con una media de 196.087mph en su #3 Team Penske Chevrolet.

Felix Rosenqvist, piloto de Meyer Shank Racing, fue el siguiente y firmó una tanda de dos vueltas poco brillante de 194.808mph para situarse 13º.

El ganador defensor de la carrera, Newgarden, fue el 19º de los 21 pilotos inicialmente previstos en salir, y relegó a su compañero de Team Penske al segundo puesto tras una media de dos vueltas de 196.642mph.

Pato O’Ward, piloto de Arrow McLaren, no pudo pelear por la pole con una tanda de dos vueltas de 195.154mph y se colocó 10º, justo por delante de su compañero Siegel.

Los problemas en óvalos de Christian Lundgaard continuaron, con una miserable clasificación de 194.086mph que le dejó 17º a falta de dos pilotos por salir.

Kirkwood confirmó su ritmo de los entrenamientos con una media de 196.852mph para bajar a Newgarden de la pole provisional.

El vigente y cuatro veces campeón de la IndyCar Series Alex Palou salió el último y no pudo mejorar el cuarto puesto con una media de 196.050mph.