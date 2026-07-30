Alex Palou y Alexander Rossi realizarán el primer test del IR-28 de IndyCar

Tras la presentación oficial del chasis IR-28 de última generación, la IndyCar ya está preparada para dar este fin de semana su primer gran paso hacia el futuro en el Indianapolis Motor Speedway.

El actual tetracampeón de la IndyCar, Álex Palou, junto al ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2016, Alexander Rossi, pilotarán el monoplaza durante su primera prueba de validación el sábado 1 de agosto y el domingo 2 de agosto. La prueba de puesta a punto tendrá lugar en el circuito de carretera del IMS, de 2,439 millas y 14 curvas.

Está previsto que Rossi se ponga al volante aproximadamente de 14:00h a 17:00h (hora del Este) el sábado 1 de agosto, mientras que Palou tomará el relevo de 11:00h a 14:00h (hora del Este) en la jornada del domingo 2 de agosto.

Dicha sesión de dos días supone la primera prueba de validación en condiciones reales del paquete IR-28 desde su esperada presentación el pasado martes. El chasis y el sistema de propulsión han sido rediseñados e incorporan una aerodinámica revisada, con el gran objetivo de lograr tiempos de vuelta más rápidos, incluso de récord, y carreras que sean más reñidas rueda a rueda.

Más allá de la velocidad y la agilidad del propio monoplaza, la seguridad sigue siendo un pilar fundamental para la nueva generación. El IR-28 se ha construido para ser el coche de carreras más seguro de la historia respecto a "la carrera más rápida del mundo", integrando protecciones estructurales de última generación junto con sistemas avanzados de seguridad para los pilotos.

El amplio programa de desarrollo continuará con rigurosas pruebas en varios circuitos antes de que el IR-28 haga su debut en competición, previsto para el inicio de la temporada 2028 de la IndyCar.

Los aficionados que estén deseando echar un primer vistazo a la próxima era de la IndyCar no tendrán que esperar mucho. Las gradas de la curva 2 del Indianapolis Motor Speedway estarán abiertas al público durante los dos días de pruebas, lo que permitirá a los espectadores disfrutar de un asiento privilegiado mientras se pone a prueba la nueva máquina con Álex Palou y Alexander Rossi a los mandos del IR-28.