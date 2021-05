Palou se acerca al liderato: "Una carrera puede cambiar todo en el campeonato"

VeeKay estuvo rodando cuarto en la segunda tanda, por detrás de Romain Grosjean, Jack Harvey y Palou, pero el piloto de Ed Carpenter Racing-Chevrolet realizó una temprana segunda parada para los neumáticos rojos nuevos, el compuesto alternativo más blando y rápido de Firestone.

Palou no realizó su segunda parada hasta la vuelta 40, que coincidió con la de su compañero de Chip Ganassi Racing-Honda, Jimmie Johnson, a quien se acercaba cada vuelta. Salieron juntos de los boxes, y aunque Johnson intentó adelantar a Palou a la salida de los boxes, el español con dos años en la categoría se colocó por detrás del siete veces campeón de la NASCAR para adelantarle luego en la recta de atrás.

Su decisión le había costado lo suficiente para que VeeKay llegase a las posiciones de los dos coches de Ganassi. Palou se movió a la izquierda para defender la trazada interior para la zona larga de drag hasta la siguiente curva, la curva 7 a izquierdas. Pero VeeKay no levantó el pie del acelerador y condujo entre los dos, completando el adelantamiento por el exterior de Palou en la curva 7.

"¡Madre mía, eso estuvo cerca!" admitió Palou, que ganó la ronda inaugural de la temporada en Barber Motorsports Park. "Eso estuvo cerca, pero fue un gran adelantamiento por su parte".

"Estábamos en el out lap con los neumáticos negros y él estaba, creo, como seis vueltas ya con los rojos, así que... supe que no podría frenar tan tarde como él. Sí, fue emocionante. Él estuvo ahí entre Jimmie y yo, por lo que le deje suficientemente espacio para que pudiera caber, y estuve cubriendo el interior. Eso era todo lo que pensé que podía hacer en ese momento..."

"Cuando estás en la vuelta de salida con los negros y él ya estaba con los rojos, no puedes hacer nada"

Palou continuó rindiendo homenaje a su amigo, declarando: "Sí, estoy súper feliz por él. Soy muy amigo de él, y... ha estado muy fuerte en los FP1, FP2, clasificación, y no sé por qué no consiguió entrar en los seis más rápidos. Yo era muy lento comparado con él [Palou clasificó cuarto]. Pero eso le dio la ventaja hoy con dos juegos de neumáticos rojos [uno de ellos un poco desgastado]."

"Pero realizó un trabajo increíble. Creo que seguirá estando en esta forma. Él está siendo muy consistente este año, pero ¡Esperemos que no lo sea muy a menudo!".

Respecto a su fin de semana, Palou añadió que estaba "muy contento", a pesar de que se perdiese los primeros libres a causa de una fuga de agua.

"Estuve muy contento ayer clasificando en los seis primeros sin sentirme al máximo nivel ni cómodo con el monoplaza, y hoy hemos progresado durante el calentamiento"

"Creo que la carrera estuvo bastante bien. Tuvimos algunos problemas con algunos doblados que hicieron emocionante la carrera. Creo que tal vez no elegimos la estrategia perfecta con los neumáticos rojos y luego los negros, pero estamos en el podio, partíamos cuartos, y fue un gran día para nosotros, para el número #10 y para el coche de American Legion. Estoy contento de que esta fuese la primera carrera de ellos con nosotros, y conseguimos un podio".

Palou y el número #10 del equipo optaron por una estrategia única, comenzando con los neumáticos rojos, y luego rodando con los negros para los últimos tres stints, en una carrera donde solamente seis de los otros 24 pilotos rodaron con más de un compuesto primario, y nadie rodó con tres. No obstante, fue capaz de defenderse del Penske-Chevrolet de Josef Newgarden en la última tanda para conseguir la última posición de podio.

Respecto a si tener un compuesto más de rojos le habría permitido mantenerse por delante de VeeKay, Palou respondió: "Es duro decirlo. Ahora que ya se acabó, podría decir que sí al cien por cien, deberíamos haber dispuesto de otros rojos".

"Pero ayer cuando nos metimos en los seis primeros, no teníamos el mejor ritmo con los rojos usados, es por eso por lo que dijimos, 'Estos neumáticos, para nosotros, no funcionan'. Creo que éramos como cinco o seis décimas más lentos que Romain [Grosjean, el poleman] [y], rodaban más rápidos que yo en los rojos nuevos, por lo que si jugábamos en el mismo juego que ellos en la carrera de hoy, sabíamos que no íbamos a ser los más rápidos".

"Así que probamos diferentes cosas. No hemos perdido, solamente algo de tiempo en pista, que está bien, pero fue muy emocionante con Newgarden llegando con los rojos y los doblados y yo con los negros. Yo estaba como: '¡Dios mío, no!' Pero pudimos con él al final".

Reflexionando sobre su temporada hasta ahora y cómo de positivo se encuentra respecto a sus perspectivas, dado que está segundo en la clasificación, solamente a trece puntos de su compañero Scott Dixon, Palou admitió: "Es demasiado pronto, y puedes ver que una carrera puede cambiarlo todo en el campeonato. Ganar una carrera significa mucho aquí en la IndyCar".

"Pero sí, llevamos un buen arranque hasta la fecha. Estamos 1º-2º en el campeonato. Esto significa que Chip Ganassi y todo el equipo ha realizado un trabajo increíble durante la pretemporada y las carreras. No comenzamos sin ningún percance, tuvimos algunos problemas en St. Pete, no tuvimos una limpia carrera en Texas, pero aquí seguimos, seguimos luchando, y eso es algo positivo".

"Con suerte, podemos seguir así en el mes de mayo. Creo que va a ser emocionante. El año pasado, tuve un gran mes de mayo hasta que sufrí el accidente. No voy a hacer eso de nuevo. Me encanta el lugar y me encanta la carrera".

"Sé que con la experiencia que acumulé del año pasado, disputando la carrera en 2020 y también la de Texas, las dos, confío mucho en mí, y ahora más aún viniendo de un podio, voy a estar muy emocionado".

Las fotos de Alex Palou en el Gran Premio de Indianápolis 2021 de IndyCar

