IndyCar

¡Palou desata la locura! Justifica ante tu jefe o tu pareja ir a la IndyCar en Barcelona

Alex Palou ha creado una web para que los aficionados puedan excusarse e ir a la carrera de IndyCar en Barcelona el próximo verano.

Jose Carlos de Celis

Editado: 27 oct 2026, 17:15

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Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

El 18 de julio es una cita que estará marcada en rojo en muchos de los calendarios de 2027 de los aficionados al motor. La primera carrera de la IndyCar en España, concretamente en Barecelona, será histórica, y nadie se lo quiere... ni puede perder. El gran reclamo, sin el cual no habría esta oportunidad de ver en directo la categoría norteamericana, es Alex Palou, y el catalán, que juega en casa, ha desatado la locura en redes sociales.

El lunes, emplazó a todos a ir a la carrera, comentando: "Sin palabras. Estoy increíblemente contento por lo que viene a partir de 2027. ¿Os dais cuenta? ¡Que vamos a traer la IndyCar a Barcelona! Quiero veros a todos en el circuito. No me lloréis: decidles a vuestros padres, parejas, amigos y jefes que ese finde estáis ocupados. Sí, va a hacer calor, pero, macho, el día tendréis que pasarlo en algún sitio… ¡Qué mejor que en el circuito!".

Uno de los aficionados le pidió a Palou hacerle un justificante, y el piloto del Chip Ganassi Racing no dudó en hacerle uno para el día 18 de julio de 2027:

La idea caló, y otros muchos pidieron al pentacampeón de IndyCar justificantes para presentar a sus jefes, sus parejas, o sus amigos, y Palou ha reaccionado creando una web para poder conseguir los justificantes de asistencia.

Con el título 'TÚ VEN. YO TE LO JUSTIFICO' y el mensaje 'La carrera es histórica; la excusa, también', puedes generar un justificante poniendo tu nombre y apellido y dejando que Palou explique el motivo. Puedes elegir el justificante para mostrárselo a tu jefe, a tu empresa, a tu pareja o a ti mismo si eres autónomo y eres tu propio jefe. "Hay días para ir a trabajar. Y días para estar en la historia", dice la web, que en menos de un minuto te prepara el justificante y te envía una copia en PDF por mail.

Además, en esa web puedes suscribirte para recibir más novedades de la carrera de IndyCar en Barcelona (spam 'con cariño', advierte el campeón), ¿quizás si se crea una 'Grada Palou' como han hecho Carlos Sainz o Fernando Alonso en el Circuit de Barcelona-Catalunya?

Y tal ha sido la recepción, que Palou ha tenido que rascarse el bolsillo para aumentar la capacidad de la web ante las numerosas peticiones.

Desde luego que hay ganas. ¡Muchas!

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