IndyCar
¡Palou desata la locura! Justifica ante tu jefe o tu pareja ir a la IndyCar en Barcelona
Alex Palou ha creado una web para que los aficionados puedan excusarse e ir a la carrera de IndyCar en Barcelona el próximo verano.
Jose Carlos de Celis
Editado: 27 oct 2026, 17:15
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
Alex Palou, Chip Ganassi Racing
Foto de: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images
El 18 de julio es una cita que estará marcada en rojo en muchos de los calendarios de 2027 de los aficionados al motor. La primera carrera de la IndyCar en España, concretamente en Barecelona, será histórica, y nadie se lo quiere... ni puede perder. El gran reclamo, sin el cual no habría esta oportunidad de ver en directo la categoría norteamericana, es Alex Palou, y el catalán, que juega en casa, ha desatado la locura en redes sociales.
El lunes, emplazó a todos a ir a la carrera, comentando: "Sin palabras. Estoy increíblemente contento por lo que viene a partir de 2027. ¿Os dais cuenta? ¡Que vamos a traer la IndyCar a Barcelona! Quiero veros a todos en el circuito. No me lloréis: decidles a vuestros padres, parejas, amigos y jefes que ese finde estáis ocupados. Sí, va a hacer calor, pero, macho, el día tendréis que pasarlo en algún sitio… ¡Qué mejor que en el circuito!".
Uno de los aficionados le pidió a Palou hacerle un justificante, y el piloto del Chip Ganassi Racing no dudó en hacerle uno para el día 18 de julio de 2027:
La idea caló, y otros muchos pidieron al pentacampeón de IndyCar justificantes para presentar a sus jefes, sus parejas, o sus amigos, y Palou ha reaccionado creando una web para poder conseguir los justificantes de asistencia.
Con el título 'TÚ VEN. YO TE LO JUSTIFICO' y el mensaje 'La carrera es histórica; la excusa, también', puedes generar un justificante poniendo tu nombre y apellido y dejando que Palou explique el motivo. Puedes elegir el justificante para mostrárselo a tu jefe, a tu empresa, a tu pareja o a ti mismo si eres autónomo y eres tu propio jefe. "Hay días para ir a trabajar. Y días para estar en la historia", dice la web, que en menos de un minuto te prepara el justificante y te envía una copia en PDF por mail.
Además, en esa web puedes suscribirte para recibir más novedades de la carrera de IndyCar en Barcelona (spam 'con cariño', advierte el campeón), ¿quizás si se crea una 'Grada Palou' como han hecho Carlos Sainz o Fernando Alonso en el Circuit de Barcelona-Catalunya?
Y tal ha sido la recepción, que Palou ha tenido que rascarse el bolsillo para aumentar la capacidad de la web ante las numerosas peticiones.
Desde luego que hay ganas. ¡Muchas!
También puedes leer:
IndyCar¡La IndyCar en Barcelona empezará a una hora a la que espera menos calor!
IndyCarLa IndyCar promete un espectáculo diferente a la F1 en Barcelona: "Habrá adelantamientos"
IndyCarDe una llamada a un acuerdo histórico: así convenció Barcelona a la IndyCar en solo 4 meses
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior ¡La IndyCar en Barcelona empezará a una hora a la que espera menos calor!
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Jose Carlos de Celis
¡La IndyCar en Barcelona empezará a una hora a la que espera menos calor!
IndyCar
IndyCar 8 h
¡La IndyCar en Barcelona empezará a una hora a la que espera menos calor!
Vettel, su borrachera en India tras ser campeón y un elefante
Fórmula 1
Fórmula 1 10 h
Vettel, su borrachera en India tras ser campeón y un elefante
Horarios del GP de México de F1 2026, cómo verlo y más
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
1 d
Horarios del GP de México de F1 2026, cómo verlo y más
Más de
Alex Palou
Alex Palou también es el más rápido con los coches de la Indy NXT
Indy Lights
Indy Lights 10 d
Alex Palou también es el más rápido con los coches de la Indy NXT
Alex Palou probará un Indy NXT en Indianápolis para ayudar a Chip Ganassi
IndyCar
IndyCar 12 d
Alex Palou probará un Indy NXT en Indianápolis para ayudar a Chip Ganassi
Palou lleva al límite el nuevo IR-28 de IndyCar en un exigente test en Sebring
IndyCar
IndyCar 14 d
Palou lleva al límite el nuevo IR-28 de IndyCar en un exigente test en Sebring
Últimas noticias
¡Palou desata la locura! Justifica ante tu jefe o tu pareja ir a la IndyCar en Barcelona
IndyCar
Indy IndyCar 7 min
¡Palou desata la locura! Justifica ante tu jefe o tu pareja ir a la IndyCar en Barcelona
Franco Colapinto y George Russell tampoco disputarán la FP1 del GP de México de F1
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Estados Unidos
41 min
Franco Colapinto y George Russell tampoco disputarán la FP1 del GP de México de F1
Bearman estalla contra la FIA por su sanción en Austin: "Una locura; no podía desaparecer"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Estados Unidos
2 h
Bearman estalla contra la FIA por su sanción en Austin: "Una locura; no podía desaparecer"
Razgatlioglu pasa "un momento difícil" tras tener que operarse el hombro lesionado
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Malasia
2 h
Razgatlioglu pasa "un momento difícil" tras tener que operarse el hombro lesionado
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse