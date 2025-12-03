Palou, homenajeado por el Barça, reafirma su futuro en la IndyCar sobre la F1

Alex Palou fue uno de los protagonistas del último partido disputado por el F.C.Barcelona. El cuatro veces campeón de la IndyCar, y vigente ganador de las 500 millas de Indianápolis, fue homenajeado por el club culé este pasado martes, en la previa del encuentro de Liga que disputaron contra el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, y que ganaron por 3-1 para mantenerse en lo más alto de la tabla del campeonato nacional.

En la previa del partido, el piloto español fue recibido por el presidente del Barça, Joan Laporta. El máximo dirigente del club le entregó al de Sant Antoni de Vilamajor una camiseta blaugrana, con el nombre de Palou y el dorsal '500', en referencia a su triunfo en una de las carreras más importantes del mundo. El corredor de Chip Ganassi Racing, por su parte, entregó a Laporta un casco azulgrana, con el escudo del Barcelona. Además, la escena la presidió una versión del trofeo Borg-Warner, que se entrega al vencedor de la Indy 500, y en el que Palou ya tiene esculpida su cara tras su deslumbrante triunfo en la edición de 2025, una de las pocas casillas que le quedaba por tachar en su periplo por Estados Unidos.

Antes de que comenzara el partido entre culés y colchoneros, Palou también bajó al césped del estadio aún en construcción del Barça, y allí atendió a Movistar +, la plataforma que iba a retransmitir el encuentro y que también emite la IndyCar al completo para todos sus abonados.

"Hace tiempo que no tengo ocasión de ver fútbol, y menos en vivo, estando en Estados Unidos, pero era una oportunidad increíble de venir aquí, a España, de celebrar con todo el mundo, la afición, la familia, los amigos, el magnífico año que hemos tenido", empezó diciendo Palou.

"Tengo que ser sincero, no soy muy, muy futbolero. A mí lo que me va es la gasolina, las cuatro ruedas, y luego las dos, pero sigo el fútbol, como todos en casa. Soy del Barça. Es increíble ver a estos deportistas de tanto nivel, y más del fútbol, que lo es casi todo, lo más grande, aquí en España", confesó el #10, que también apuntó que el jugador que más le llamaba la atención era aquel del Barça con su mismo dorsal. No hablamos de otro que de Lamine Yamal: "Lo joven que es, el talento que tiene, creo que va a ir cada año mejor con la experiencia que va a tener".

Ya hablando de su magnífico desempeño en Estados Unidos, Palou fue cuestionado sobre hasta dónde puede llegar en la IndyCar tras ganar cuatro títulos y una Indy 500 con apenas 28 años. El barcelonés se reafirmó en que su deseo es seguir haciendo historia al otro lado del charco, olvidándose de la posibilidad de ir a la Fórmula 1, una oportunidad fallida que le tiene en mitad de un litigio judicial con McLaren.

"No sé hasta dónde se puede llegar, nadie lo sabe. Creo que hemos tenido unos años increíbles con el equipo, poner la cara en el trofeo Borg-Warner y que para siempre esté ahí nadie nos lo va a quitar, y poner un piloto español por primera vez la cara ahí, es algo increíble. No sé dónde podremos llegar, voy a seguir luchando, a ver si podemos ganar más campeonatos y más Indy 500, y a pasarlo bien".

"La F1 no, ya... Lo intenté, no fue bien, no tuve un asiento, y creo que tengo una oportunidad increíble en la IndyCar y en Estados Unidos de seguir ganando, de pasarlo bien, y de seguir sumando", cerró el corredor catalán sobre su futuro.

