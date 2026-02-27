Palou y Ganassi alcanzan un acuerdo final con McLaren y firman la paz

Un mes después del veredicto que sacudió el paddock de la IndyCar, Alex Palou ha dado el paso que faltaba. Tras perder el juicio en Reino Unido contra McLaren—con una indemnización superior a los 12 millones de dólares por incumplimiento contractual— el piloto español ha publicado un comunicado en el que reconoce errores, respeta la sentencia y, sobre todo, busca cerrar heridas.

No es un mensaje improvisado. Es una declaración medida, directa y con autocrítica.

"En los últimos meses he tenido tiempo para reflexionar sobre lo que ha sido un periodo increíblemente desafiante", comienza Palou. Y rápidamente entra en el núcleo del asunto: reconoce la posición "difícil" en la que quedaron tanto Zak Brown como Chip Ganassi, admite que los acontecimientos del verano de 2023 "podrían haberse manejado de forma diferente" y subraya que respeta la decisión del juez británico que falló a favor de McLaren en enero.

El catalán no esquiva la resolución judicial: "En enero, un juez del Reino Unido falló a favor de McLaren Racing respecto a mi incumplimiento contractual en IndyCar. Respeto esa decisión".

Autocrítica y reconocimiento a McLaren

Uno de los puntos más significativos del comunicado es el tono hacia Woking. Lejos de alimentar el conflicto, Palou desactiva cualquier insinuación de engaño.

"Reconozco también que la forma en que se desarrollaron los acontecimientos en el verano de 2023 podría haberse manejado de manera diferente", admite. Y añade una reflexión especialmente reveladora: "Me encontré tirado en varias direcciones y tenía a las personas equivocadas a mi alrededor en ese momento, personas que creo que no tenían mis mejores intereses en mente".

El piloto va incluso más allá al asumir responsabilidad: "Creo que entonces recibí un mal consejo o ningún consejo en absoluto". Y deja una frase que suena a aprendizaje tardío: "Con el paso del tiempo, si hubiera contactado directamente con Zak, quizá las cosas podrían haber sido diferentes".

En un mensaje claro hacia McLaren, subraya: "McLaren y Zak me apoyaron de muchas maneras, cumplieron cada obligación, fueron más allá y entregaron todo lo que dijeron en sus contratos. Nunca fui engañado por McLaren y respeto enormemente su organización".

El cierre de su comunicado es inequívoco: "Estoy encantado de que este asunto esté ahora resuelto y quiero agradecer a todos los implicados haber alcanzado una conclusión amistosa". Y fija ya la mirada en lo deportivo, pues la primera carrera de Indycar es este domingo 1 de marzo: "Mi foco ahora está completamente en seguir adelante, donde dos grandes organizaciones que respeto profundamente competirán únicamente en la pista".

Ganassi confirma el acuerdo

Minutos después, Chip Ganassi Racing confirmó que se ha alcanzado un acuerdo definitivo con McLaren tras el fallo de enero. "Estoy contento de confirmar que hemos llegado a un acuerdo final con McLaren Racing tras la resolución de un juez británico en enero", afirmó Chip Ganassi.

El propietario estadounidense fue claro, aunque conciliador: "No puedo aprobar lo que ocurrió y me alegra que el asunto esté terminado". También dejó un mensaje hacia su piloto: "Con la perspectiva que da el tiempo, espero que Alex haya aprendido que es importante rodearse de buenas personas, algo que ahora sí hace, para que los acontecimientos de 2023 no se repitan".

Ganassi también quiso tender la mano: "Quiero agradecer a Zak y a McLaren por darnos la oportunidad de dejar este asunto atrás y centrarnos plenamente en la emocionante temporada de IndyCar que tenemos por delante".

Del sueño de la F1 al aprendizaje

El conflicto nació en 2022, cuando Palou firmó con McLaren atraído por la posibilidad de abrir una vía real hacia la Fórmula 1. Aquella puerta terminó cerrándose cuando el equipo británico consolidó su apuesta por Oscar Piastri junto a Lando Norris, y el español rompió su compromiso para regresar a Ganassi.

Deportivamente, la decisión fue impecable: títulos y una Indy 500 reforzaron su legado en Estados Unidos. Jurídicamente, el precio ha sido altísimo.

Ahora, con el acuerdo sellado y un tono conciliador por ambas partes, el capítulo parece definitivamente cerrado. La guerra judicial termina con respeto institucional, autocrítica pública y una conclusión que Palou quiso dejar clara desde la primera línea: era momento de “abordarlo directamente”.

Después de dos años de tensión, demandas cruzadas y millones en juego, la batalla abandona los tribunales. La siguiente, como él mismo desea, será solo en el asfalto.